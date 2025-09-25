Lấy lại làn da sau 16 năm: Cô lái đò và hành trình tìm lại nụ cười đã mất

Những ngày tháng chìm trong mặc cảm

"Tôi nhớ rõ cái thời gương mặt gần như không còn chỗ trống vì nám. Hai bên má, trán, cằm đều sẫm màu, loang lổ. Nghề lái đò đưa tôi ra nắng gió hằng ngày, ít khi chăm sóc nên nám cứ bám riết suốt 16 năm.

Mỗi lần soi gương, tôi chỉ thấy mình già hơn nhiều so với tuổi thật. Có mặc đồ đẹp cỡ nào thì khuôn mặt nám cũng làm tôi chùn bước, chẳng dám đi đâu."

Sai lầm khi tự điều trị tại nhà

"Ngày đó, tôi đã thử đủ loại kem người ta mách. Có loại chỉ bôi vài ngày da trắng lên, nám mờ đi, ai nhìn cũng khen. Nhưng chẳng bao lâu sau, nám quay lại còn dữ hơn. Nặng nhất là khi tôi điều trị ở spa, da bị phỏng và mất sắc tố.

Tôi đã nhiều lần rơi vào tuyệt vọng, nghĩ chắc cả đời này phải sống chung với nám."

Cơ duyên thay đổi

"Trong lúc lang thang trên Facebook, tôi tình cờ biết đến bác sĩ Nguyễn Phương Thảo. Thấy bác sĩ thường xuyên chia sẻ kiến thức chuyên khoa, tôi âm thầm theo dõi.

Sau vài lần nhắn tin tư vấn và thử sản phẩm, da tôi có cải thiện nhẹ. Thế rồi tôi quyết định đến tận nơi để gặp bác sĩ.

Lúc thăm khám, bác sĩ nói thẳng: ‘Da chị xấu quá, có thể cải thiện không nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.’ Nghe câu đó, tôi vừa lo vừa yên tâm. Ít nhất, có người thực sự muốn đồng hành cùng mình."

Hành trình kiên trì cùng phác đồ

"Tôi theo phác đồ điều trị hơn một năm. Ban đầu là laser Pico, sau đó kết hợp tái tạo màng đáy và dưỡng chất y khoa. Tôi cũng tuân thủ chặt chẽ: chống nắng, bôi dưỡng chất, giữ thói quen ngủ nghỉ điều độ.

Hai ba lần đầu, da chưa cải thiện nhiều. Nhưng đến buổi thứ 7–8, nám mờ rõ, da sáng hơn. Sau 12 lần laser, da tôi cải thiện rõ ràng hơn. Nền da đều màu, mịn màng và khỏe khoắn hơn.

Điều hạnh phúc nhất là khi ra đường, ai cũng khen: ‘Da chị đẹp quá, trắng quá.’ Những người quen lâu ngày gặp lại thì ngỡ ngàng.

Bền vững suốt nhiều năm

"Đến giờ đã khá lâu kể từ khi tôi ngưng điều trị. Da tôi vẫn khỏe đẹp. Thỉnh thoảng mỗi năm, tôi chỉ quay lại 1–2 lần để chăm sóc.

Niềm vui lớn nhất là sự tự tin quay lại với mình. Tôi không còn ngại gặp người quen, không còn né tránh ánh nhìn của người lạ. Ngược lại, tôi thấy thoải mái, nhẹ nhõm và yêu đời hơn."

Lời nhắn gửi

"Tôi muốn nhắn với chị em rằng: đi ề u tr ị nám không thể ngày một ngày hai. Đừng tin vào những loại kem thần tốc, vì chúng chỉ mang lại hậu quả. Hãy kiên nhẫn, và quan trọng hơn hết là tìm đúng bác sĩ da liễu uy tín.

Nếu không có sự đồng hành của bác sĩ Thảo và Pensilia, có lẽ tôi đã mãi sống trong mặc cảm."

Kết:

Từ người phụ nữ tưởng như phải sống chung với nám cả đời, chị Hồng Phượng nay đã có làn da sáng khỏe và một tinh thần tràn đầy năng lượng. Câu chuyện ấy là lời nhắc nhở rằng: chỉ cần kiên nhẫn và chọn đúng nơi gửi gắm.

Thông tin:

Pensilia Nguyễn Đình Chiểu: 413 – 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TPHCM

Hotline: 0938 777 885

Website: https://pensilia.com/

Phòng Khám Da Liễu Thẩm Mỹ Pensilia - PENSILIA BEAUTY CLINIC - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VŲ PENSILIA