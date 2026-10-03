Lấy cảm hứng từ chuyện thật ở nông trường Mộc Châu thập niên 1990, "Bò Sữa Bay" gây chú ý với câu chuyện chưa từng có trên màn ảnh Việt

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện thật tại nông trường bò sữa Mộc Châu thập niên 1990, bộ phim điện ảnh "Bò Sữa Bay" được giới thiệu là tác phẩm "độc lạ" nhất màn ảnh Việt năm 2026. Tại showcase chiều 2/10, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cùng dàn cast Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Huy Tít... đã hé lộ nhiều hậu trường thú vị, từ cảnh rượt đuổi nguy hiểm suốt ba đêm liền đến câu chuyện Nguyễn Hùng từng muốn từ chối vai chính.

Buổi showcase có sự tham gia của nhà sản xuất Tường Vi, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cùng dàn diễn viên đến từ hai miền Nam - Bắc gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Huy Tít, Lãnh Thanh, Đức Anh, Gonzo, Anh Tú Wilson, Oanh Kiều, Hồng Ma. Riêng hoa hậu - diễn viên Tiểu Vy vì đang bận "cày" trên một "nông trường" bí mật nên đành lỡ hẹn cùng đoàn phim lần này, hẹn gặp khán giả tại sự kiện công chiếu vào đầu tháng 11. Ngay từ buổi trưa, nhiều nhóm fandom đã tụ họp chờ đợi để được gặp gỡ các idol của mình.

Câu chuyện "độc lạ" lấy cảm hứng từ nông trường Mộc Châu thập niên 1990

Tiếp nối trailer và các đoạn hậu trường được công bố trước đó, tại họp báo, đoàn phim "Bò Sữa Bay" hé lộ thêm một số cảnh phim và MV nhạc phim, giúp khán giả có cái nhìn sâu hơn về thế giới phủ màu hoài niệm nhưng cũng rất trẻ trung và giàu tính siêu thực của tác phẩm. Những hình ảnh và trích đoạn đầu tiên cho thấy "Bò Sữa Bay" hứa hẹn là một tác phẩm có tiết tấu dồn dập, mạnh mẽ và đầy năng lượng tươi trẻ, do chính ê-kíp Gen Z thực hiện.

Câu chuyện phim lấy bối cảnh những năm 1990, tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu, nơi đang nghiên cứu một loại sữa công thức lạ có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa làn da - thứ được kỳ vọng mang về khoản tiền hậu hĩnh cho nông trường. Để thoát nghèo, một nhóm công nhân, trong đó có Trâu (Nguyễn Hùng) và ba anh em ruột, quyết định đánh cắp công thức sữa quý giá này. Trong hành trình đó, Trâu nảy sinh cảm tình đặc biệt với San (Ngọc Xuân) - người tạo ra công thức sữa, cũng là con gái của giám đốc nông trường. Sự khác biệt về địa vị xã hội cùng những toan tính riêng đã khiến các nhân vật đưa ra những quyết định làm cuộc đời họ rẽ sang hướng không ngờ.

Giữa thị trường điện ảnh đang bị chiếm lĩnh bởi nhiều bộ phim đi theo công thức quen thuộc, "Bò Sữa Bay" được xem là một điểm chấm phá lạ, với ngôn ngữ kể chuyện pha trộn giữa hiện thực, lãng mạn và kỳ ảo, cùng không khí kịch tính, đôi lúc tưởng như "mọi thứ có thể hóa điên" theo hành trình của các nhân vật.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cho biết sau khi phim ngắn "Đàn cá gỗ" tạo được tiếng vang nhất định, anh nhận được khá nhiều lời mời làm phim dài đầu tay. Qua nhiều đắn đo, anh chọn thực hiện dự án có ý nghĩa với bản thân và quê hương, kể câu chuyện hướng về Mộc Châu - nơi anh sinh ra và lớn lên. Nhà làm phim Gen Z lý giải: "Thập niên 1990, nông trường Mộc Châu xảy ra nhiều chuyện. Kịch bản của 'Bò Sữa Bay' lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật, nhưng tôi muốn kể những chuyện có thật ấy bằng màu sắc viễn tưởng. Bài toán khó với tôi là làm sao cân bằng được hai yếu tố đó. Tôi đã tham khảo rất nhiều cô chú công nhân thời kỳ đó, để chọn lọc chi tiết hay cho phim. Khi làm khán giả, tôi mang tâm lý cất công đến rạp chiếu cần phải tìm thấy trải nghiệm không thể có ở bên ngoài. Tôi muốn mang những trải nghiệm đó đến với khán giả".

Ba đêm "vật lộn" với cảnh đua xe mạo hiểm trên cao nguyên

Tại họp báo, đoàn phim trình chiếu trích đoạn vừa kịch tính vừa hài hước, khi anh em Trâu (Nguyễn Hùng) thực hiện một vụ trộm cắp động trời và bị ông trùm giang hồ Quân (Võ Điền Gia Huy) truy đuổi. Trong khung cảnh đêm tối tại cao nguyên Mộc Châu, cảnh phim mang đến cảm giác mạo hiểm, kịch tính trên màn ảnh rộng cùng đại cảnh chiến đấu đầy bất ngờ.

Dù vậy, Võ Điền Gia Huy thú nhận anh không thấy sợ, chỉ thấy "đã" khi bước vào cảnh quay. Mỹ nam chia sẻ: "Tính cách Huy hoang dã nên rất thích các cảnh khó, không sợ gì. Ngày đầu lên Mộc Châu, Huy đã tập lái xe để đội quay phim thử máy và khi đó đã lao xuống vực. Mấy ngày sau, Ngọc Xuân tập lái xe tải cũng lao xuống đúng chỗ đấy".

Võ Điền Gia Huy tiết lộ cảnh quay được thực hiện trong ba đêm liên tiếp, trên những cung đường tối và khó di chuyển của Mộc Châu. Trước đó, dàn diễn viên đã tập luyện nhiều lần vào ban ngày để thuộc đường, thuận tiện cho việc diễn xuất.

Về phần Nguyễn Hùng, anh cho biết không lo cho bản thân mà lo cho các cascadeur hỗ trợ cảnh phim hơn. Anh kể: "Mình ở trong xe thấy bình thường, còn anh em cascadeur xung quanh mới nguy hiểm".

Nguyễn Hùng từng muốn nhường vai chính, Ngọc Xuân "xin" được xuống tóc tém

Đây là lần thứ ba Nguyễn Hùng làm "chàng thơ" trong phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, sau hai phim ngắn "Đàn cá gỗ", "Tàn sữa" đến phim dài "Bò Sữa Bay". Thế nhưng, ca sĩ - nhạc sĩ này thú nhận từng rất áp lực, không dám nhận vai Trâu. Anh tâm sự rằng mình bị áp lực khi lần đầu đóng chính trong phim chiếu rạp. Từ lúc nghe đạo diễn kể về ý tưởng phim, anh đã rất sợ bản thân không thể "tải" được các cảnh hành động, đồng thời lo lắng tập nói giọng Bắc không chuẩn: "Nói những lời trong tim mà phải giả giọng Bắc thì sợ không làm được. Mình đã cố tình 'đá' vai này cho Huy Tít và cả anh Võ Điền Gia Huy. Sau đó nhận tin cả ba đều có vai, mình là vai chính, mình suy sụp nhưng được Đạt thuyết phục nhận vai".

Trong khi đó, Ngọc Xuân lại gây chú ý với tạo hình hoàn toàn mới trong "Bò Sữa Bay". Từng in sâu ấn tượng nàng thơ với vẻ đẹp ngọt ngào, mái tóc dài thướt tha trong "Ngày xưa có một chuyện tình", "Làm giàu với ma 2", lần này cô xuất hiện với mái tóc tém cá tính. Người đẹp cho hay phải mất khá nhiều thời gian mới nhận được cái gật đầu cho tạo hình này.

Theo Ngọc Xuân lý giải, San trong phim từng được cử đi du học ở Cuba, làm công việc nghiên cứu, cần có sự cá tính khác với các cô gái trẻ ở Mộc Châu thời đó. Vì vậy, cô nghĩ đến mái tóc ngắn - cũng là cơ hội để cô được cắt tóc ngắn giống thần tượng Anne Hathaway trong bom tấn "Interstellar" như ao ước từ lâu. Nghe Ngọc Xuân thổ lộ ý tưởng, nhà sản xuất Tường Vi lập tức ủng hộ, trong khi đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt ban đầu không đồng ý, bởi trong hình dung của anh, nhân vật San gắn với mái tóc dài. Sau nhiều lần thử các bộ tóc giả, Ngọc Xuân mới thuyết phục được đạo diễn. "Với Xuân, đây không phải sự hy sinh gì đâu. Xuân thích lắm. Cảm giác đã nhất của người diễn viên là thấy mình trở nên khác khi nhìn vào gương", cô tâm sự.

Cũng tại showcase, sau bài hát "Gói con tim làm quà" với giai điệu ngọt ngào từng gây sốt mạng xã hội, "Bò Sữa Bay" tiếp tục tung thêm bài nhạc phim thứ hai mang tên "Lỡ thương nhau" đầy sôi nổi, vui tươi. Những ca từ mộc mạc, rộn ràng và chất nhạc bắt tai làm bùng lên không khí trẻ trung trong sự kiện, hứa hẹn tạo thêm những bản hit mới cho Vpop thời gian tới.

Được thực hiện bởi đội ngũ trẻ trung với nhiều thành viên thuộc thế hệ Gen Z, "Bò Sữa Bay" nối dài làn sóng phim đầu tay, phim trẻ trong thị trường điện ảnh nội địa. Từng đứng sau thành công của "Mai", "Nhà bà Nữ", nhà sản xuất Tường Vi đánh giá "Bò Sữa Bay" là một dự án cực kỳ độc đáo, thu hút chính ở điểm không quá bám sát đời thường như các phim Việt Nam thương mại hiện nay. Chị giải thích: "Sự tự tin của 'Bò Sữa Bay' nằm ở sự kết hợp giữa một ý tưởng lạ độc bản và một cốt truyện thương mại đa tầng, đủ sức hút để chạm đến khán giả đại chúng. Xuất phát từ một ý tưởng tưởng chừng rất điên rồ, câu chuyện phim xoay quanh những giá trị cốt lõi của con người như tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, với những cảm xúc chân thật và rõ ràng. Cốt lõi giữ chân khán giả ở lại sau những tình tiết kịch tính chính là hành trình nhân văn của nhân vật khi đứng trước ranh giới giữa trách nhiệm gia đình, tình yêu chân thành và nghĩa khí con người. Sự giằng xé giữa lòng trung thành, cạm bẫy tiền bạc và một tình yêu mộc mạc giúp bộ phim có chiều sâu tâm lý, chạm tới lòng trắc ẩn của số đông".

Đội ngũ làm phim và dàn diễn viên hy vọng "Bò Sữa Bay" có thể đến gần với đông đảo công chúng, được chào đón khi ra mắt vào ngày 6/11/2026.