Lat Valley: Không gian nghỉ dưỡng, tổ chức tiệc tất niên giữa thung lũng xanh mướt, phù hợp cho cả công ty

Một buổi tiệc để nhìn lại và sẻ chia

Khi năm dần khép lại, những kế hoạch cũng đi đến chặng cuối. Sau những ngày tất bật với công việc, đây là lúc các doanh nghiệp dành thời gian nhìn lại hành trình đã qua và trân trọng những đóng góp của từng thành viên.

Một buổi tiệc cuối năm vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một dịp tổng kết. Đó còn là khoảng thời gian để những người đồng nghiệp gặp nhau ngoài công việc, cAùng chia sẻ niềm vui, những câu chuyện và cả những kỷ niệm đã làm nên một năm đáng nhớ.

Tại Lat Valley Retreat Village, giữa thung lũng và rừng thông Đà Lạt, những buổi gặp gỡ mang một không khí gần gũi hơn. Không gian thiên nhiên thoáng đãng, những bữa ăn ấm cúng và khoảng thời gian không còn vướng bận công việc giúp các thành viên có một dịp sum họp thật nhẹ nhàng.

Khi lời cảm ơn được gửi đi theo một cách riêng

Mỗi doanh nghiệp có một hành trình và cách riêng để ghi nhận những người đã đồng hành. Có tập thể chọn một buổi tiệc sôi nổi để cùng chúc mừng thành quả, có những nhóm lại yêu thích một kỳ nghỉ thư thả, kết hợp bữa tối thân mật giữa thiên nhiên.

Tại Lat Valley, một chương trình cuối năm có thể bắt đầu bằng buổi chiều dạo bước giữa thung lũng, cùng nhau khám phá thiên nhiên, rồi trở về bên bàn tiệc tại Bếp Nhà Lat.

Khi Đà Lạt lên đèn, trong cái se lạnh của núi rừng, những ly rượu được nâng lên, những lời cảm ơn được gửi đi và những câu chuyện tiếp tục nối dài. Với những chương trình có lửa trại buổi tối có thể thêm phần ấm áp bên ánh lửa và tiếng cười.

Và thay vì vội vã trở về sau buổi tiệc, các thành viên có thể ở lại Lat, tận hưởng một đêm nghỉ giữa thung lũng và cùng đón buổi sáng hôm sau trong không khí trong lành của Đà Lạt.

Một không gian, nhiều cách để lưu giữ kỷ niệm

Từ những căn Nhà Gỗ, Nhà Vàng trên triền đồi đến các Villa mang nét kiến trúc châu Âu, Lat Valley có nhiều lựa chọn lưu trú phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Bãi cỏ, nhà hàng và những không gian sinh hoạt chung cũng có thể được bố trí cho các hoạt động ngoài trời, những buổi gặp gỡ hay tiệc gala, tùy theo quy mô và tính chất chương trình.

Đội ngũ Lat đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc lựa chọn không gian, thực đơn và các hoạt động phù hợp với ngân sách, mong muốn và tinh thần riêng của mỗi tập thể.

Sau cùng, điều làm nên một buổi tiệc cuối năm đáng nhớ không hẳn là chương trình lớn đến đâu, mà là những lời cảm ơn được nói ra, những khoảnh khắc được sẻ chia và cảm giác trân trọng còn ở lại sau chuyến đi.