Lật tẩy bộ mặt phía sau hình ảnh "bồ tát từ thiện" của vợ chồng Đường Nhuệ

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, những ngày qua vụ án Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tức Đường "Nhuệ") cùng vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam để điều tra về các tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Cưỡng đoạt tài sản" đang là tâm điểm của dư luận địa phương.

Đến lúc này, nhiều người mới vỡ lẽ về chân tướng bấy lâu nay của vợ chồng được xem là đại gia quê lúa, thậm chí còn được ngợi ca có tấm lòng "bồ tát" chuyên làm từ thiện..

Chân dung vợ chồng Đường "Nhuệ"

Quả thực, trước khi bị bắt, vợ chồng Đường "Nhuệ" được mọi người biết đến là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, hoạt động từ thiện. Thời gian gần đây, Đường còn lấn sân sang "showbiz" khi cho ra đời một số "bộ phim" rẻ tiền trên Youtube trong đó Đường tự xưng là võ sư, là nhân vật với khí phách của người trượng nghĩa, giúp đỡ đàn em hay những người yếu thế…

Nhưng ngoài đời, vợ chồng đối tượng cùng đàn em bị tố cáo hành hung, đe dọa những ai cản đường làm ăn, kinh doanh hay những cá nhân, công ty nào cạnh tranh với gia đình Đường trong mỗi lần đấu giá đất. Theo đó, vợ chồng này thường huy động đàn em đến địa điểm đấu giá. Nếu có ai mua hồ sơ, sẽ đe dọa người mua để họ tự rút lui, còn không chịu thì sẽ khủng bố tinh thần, hành hung nếu cần thiết.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét trụ sở Công ty Dương Đường

Thậm chí, Dương cùng đàn em sẵn sàng hành hung đánh nhân viên của Công ty TNHH Phúc Cường vào ngày 30/3/2020 tại trụ sở công ty mình khi người nhận hàng không nhận được gói tài liệu mà đối tượng gửi. Biết tin, Đường đã gọi điện chửi lái xe và yêu cầu khi về Thái Bình phải đến gặp mình.

Trong vụ việc này, vợ Đường "Nhuệ" cùng đàn em đánh vỡ xương hàm, dập sống mũi người lái xe với tỷ lệ thương tích là 14% và vụ việc ngay sau đó được nạn nhân làm đơn trình báo cơ quan công an.

Để từ đó, ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Dương cùng Phạm Ngọc Quý, Nguyễn Đức Mạnh về tội "Cố ý gây thương tích".

Vỏ bọc hoàn hảo của vợ chồng Đường Dương với hoạt động từ thiện

Hay vụ việc 6 năm về trước, vào 18/11/2014, Đường cùng đàn em đánh bà Đinh Thị Lý cùng con trai Mai Thế Duy ngay tại phòng tếp công dân trụ sở Công an phường Trần Lãm khiến anh Duy bị thương tích 15%. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã gửi đơn đến Công an TP. Thái Bình. Đến 5/1/2015, cơ quan này khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, 7 tháng sau, chính cơ quan nói trên lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Đặc biệt, người ký quyết định này là ông Cao Giang Nam – Phó trưởng Công an TP. Thái Bình. Hiện tại ông Nam đã được chuyển công tác giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình.

Cũng phải nói rằng, ở đất quê lúa Thái Bình, việc vợ chồng Đường "Nhuệ" phất lên như diều gặp gió trong ít năm gần đây khiến người dân hoài nghi. Tuy nhiên, sự hoài nghi đó không có cơ sở bởi Đường Dương luôn biết cách để che mắt thiên hạ bằng việc tích cực trong các hoạt động xã hội. Vợ chồng này thành lập nhóm thiện nguyện nhiều lần tổ chức quyên góp, tài trợ cho các chương trình từ thiện… và được ngợi ca.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình, từ cuối năm 2017, vợ chồng Đường "Nhuệ" tự đứng ra thành lập cái gọi là "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" và hoạt động có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, vợ chồng đối tượng có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như: xây dựng nhà cao tầng, mua sắm xe ô tô và các đồ gia dụng đắt tiền; sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố; hoạt động từ thiện, đóng phim đăng tải trên mạng Youtube, tổ chức các sự kiện mời rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng tham dự...

Cuộc sống sang chảnh của vợ chồng Đường Dương trước khi bị bắt giam

Đáng chú ý, vợ chồng đối tượng đã biết cách tận dụng mạng xã hội, tài khoản Facebook cá nhân đưa những hình ảnh mỗi lần đi làm thiện nguyện đó đây như một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy những việc làm vi phạm pháp luật.

Theo chuyên gia tâm lý tội phạm, hiện nay xu hướng tội phạm có tổ chức hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hợp pháp. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng tạo dựng các mối quan hệ để thuận lợi trong công việc làm ăn hay che dấu những hành vi phạm tội của mình.

Để làm được điều này, các đối tượng thường tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo để quảng bá hình ảnh bản thân, thể hiện mình là người có trách nhiệm với xã hội, tạo thiện cảm, lòng tin với cộng đồng; đồng thời khuếch trương thanh thế mở ra nhiều quan hệ mới hỗ trợ công việc.