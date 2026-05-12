Larue đồng hành cùng Đà Nẵng đưa ẩm thực xứ Quảng thành 'thỏi nam châm' hút khách

Lễ ký kết giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng và Heineken Việt Nam tại chương trình công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 – Danang Food Tour Festival 2026 - Ảnh: VGP/LT

Ngày 7/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 – Danang Food Tour Festival 2026. Sự kiện hướng đến mục tiêu quảng bá văn hóa ẩm thực xứ Quảng, tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24/5/2026 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường biển Tam Thanh và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h30 ngày 21/5 tại Công viên Biển Đông. Sự kiện mở ra hành trình trải nghiệm ẩm thực – văn hóa – du lịch đặc sắc, nơi câu chuyện về con người, vùng đất và bản sắc xứ Quảng được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, sống động.

Trong những năm gần đây, Đà Nẵng liên tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu cả nước. Theo lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách lưu trú trên địa bàn ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 3,4 triệu lượt, tăng 24,9%; khách nội địa đạt gần 2,6 triệu lượt, tăng 12,5%.

Từ nền tảng đó, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch mới, trong đó ẩm thực được xác định là một trong những hướng đi chiến lược. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn riêng cho du lịch thành phố khi đưa văn hóa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Điểm mới của lễ hội năm nay là cách tiếp cận theo hướng trải nghiệm đa giác quan. Theo Ban Tổ chức, du khách không chỉ "ăn ngon", mà còn được "chạm", "cảm" và "sống" cùng ẩm thực.

Lễ hội có nhiều hoạt động sôi nổi như chương trình diễu hành "Gánh vị Đà Nẵng", không gian "Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng", "Trải nghiệm tinh hoa xứ Quảng", đại nhạc hội "concert đa giác quan", Ngày hội ẩm thực "Vị Biển", Ngày hội "Bánh dân gian Hội An Đông",…

Một điểm nhấn khác là bia Larue – thương hiệu bia thuộc Heineken Việt Nam, gắn bó với Đà Nẵng từ năm 1909, chính thức được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng công bố là đối tác chiến lược đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Tại chương trình công bố Lễ hội, Larue ký kết hợp tác chiến lược với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng với chủ đề "Larue – Tự hào hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng", nhằm lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực địa phương, nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực địa phương và nâng cao sức hút du lịch thành phố - Ảnh: VGP/LT

Đây là lần đầu tiên Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour, mang đến không gian trải nghiệm bia Larue và sự kiện Beer Fest Night gắn liền với văn hóa ẩm thực địa phương tại Công viên Biển Đông. Tại đây, du khách có cơ hội thưởng thức bia Larue kết hợp cùng các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng, đồng thời khám phá hành trình hơn một thế kỷ hình thành và phát triển của thương hiệu.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực địa phương và nâng cao sức hút du lịch thành phố. Sự đồng hành của Heineken Việt Nam và thương hiệu Larue trong vai trò đối tác chiến lược góp phần mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa – du lịch.

Nhà máy sản xuất Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng có khoảng 95% nhân sự là người địa phương, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm trên toàn chuỗi giá trị tại khu vực miền Trung. Riêng năm 2025, Heineken Việt Nam đứng thứ hai về đóng góp ngân sách cho Đà Nẵng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam cho biết, Heineken Việt Nam trân trọng cơ hội được đồng hành cùng TP. Đà Nẵng trong các sáng kiến như Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là không gian tôn vinh sự gắn kết và những giá trị đặc sắc của văn hóa, ẩm thực địa phương – tinh thần mà Larue đã tự hào đồng hành trong hơn một thế kỷ.

Larue từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung. Với Larue, ẩm thực không chỉ dừng lại ở hương vị, mà còn là câu chuyện về văn hóa, con người và sự gắn kết cộng đồng. Thông qua lễ hội lần này, Larue mong muốn góp phần tạo nên những khoảnh khắc trọn vẹn, nơi ẩm thực trở thành cầu nối lan tỏa niềm tự hào Đà Nẵng, tinh thần sẻ chia và sự gắn kết của người dân miền Trung.