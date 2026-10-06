Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can Đồng Xuân Hải (SN 2006, ngụ Khu Thọ Sơn, phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh; hiện là sinh viên của một trường Đại học tại Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đồng Xuân Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều tài khoản trên Threads có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến việc mua bán vé các chương trình ca nhạc.

Sau thời gian xác minh, lực lượng chức năng xác định các tài khoản trên do Hải tạo lập, sử dụng để giả danh đại lý bán vé Live Concert.

Ngày 3/10, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Phòng An ninh mạng và Công an phường Mạo Khê (TP Quảng Ninh) triển khai các tổ công tác, triệu tập Hải về trụ sở làm việc.

Khám xét nơi ở của Hải, công an thu giữ 2 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 2 SIM điện thoại 4G chưa qua sử dụng, 10 phôi SIM được xác định phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Dựng “đại lý vé” trên Threads

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2025, do thiếu tiền tiêu xài, Hải tạo nhiều tài khoản ảo trên Threads với các tên như “Đức Tân”, “khanhphai”, “Trạm Vé Mơ Màng”... rồi đăng bài nhận bán nhiều hạng vé Live Concert.

Tang vật Công an thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Khi có người liên hệ, Hải hướng dẫn chuyển sang Zalo để tư vấn. Đối tượng gửi hình ảnh vé, sơ đồ vị trí chỗ ngồi cùng các thông tin về ưu đãi nhằm tạo lòng tin.

Sau khi khách đồng ý mua, Hải yêu cầu chuyển 100% tiền vé vào các tài khoản ngân hàng mua trôi nổi trên mạng. Nhận được tiền, Hải lập tức chặn liên lạc với nạn nhân và chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai đã lừa đảo hơn 200 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi người bị chiếm đoạt từ 1 triệu đến 30 triệu đồng. Tổng số tiền Hải chiếm đoạt được xác định bước đầu là hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận hồ sơ, vật chứng và đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị những người từng giao dịch mua vé với các tài khoản do Hải sử dụng và nghi bị chiếm đoạt tài sản đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (số 2 Nguyễn Thái Học, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) để trình báo. Người dân cũng có thể liên hệ Điều tra viên Trần Trọng Nghĩa qua số điện thoại 0949.472.374 để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua vé các chương trình ca nhạc, sự kiện trên mạng xã hội; ưu tiên mua qua website chính thức của ban tổ chức hoặc đại lý được ủy quyền, không chuyển tiền cho những tài khoản không rõ nguồn gốc.