Lãnh đạo Sở vắng họp thi Tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu giải trình ngay

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027 ngày 29/10, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận các địa phương, Sở GD&ĐT… tới tham dự đầy đủ, thể hiện ý nhận thức rất đúng về tính chất của hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027 ngày 29/10. tại Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu không có lãnh đạo tham dự, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý chất lượng gọi điện xác minh lý do vắng mặt. Đồng thời yêu cầu ngay trong ngày 29/10, Cục Quản lý chất lượng có văn bản gửi Sở GD&ĐT Lai Châu yêu cầu giải trình, báo cáo lý do vắng mặt. Ngoài ra gửi văn bản đến UBND tỉnh Lai Châu.

“Đây là không phải là công việc mà Bộ GD&ĐT muốn tổ chức hay không tổ chức, kể cả riêng việc mà Bộ tổ chức, đã triệu tập những đơn vị thuộc ngành dọc thì trước hết chúng ta phải chấp hành. Đấy là kỷ luật kỷ cương hành chính”, ông nói.

Thứ trưởng chia sẻ thêm, khi xảy ra vụ việc liên quan đến thi cử, cơ quan chức năng sẽ xem xét lại một số sở 3 năm liền gần đây công tác tổ chức tập huấn như thế nào? Công tác dự họp các cuộc tập huấn của Bộ ra sao? Công tác thanh tra hoặc kiểm như thế nào?

“Một việc hết sức quan trọng như thế này mà lãnh đạo không dự thì về chỉ đạo ai? và chỉ đạo như thế nào? Vấn đề không phải là sự có mặt thuần túy mà nói lên nhận thức chính trị, nhận thức pháp luật”, ông thẳng thắn.

Chia sẻ những kết quả đạt được cũng như tồn tại sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, Thứ trưởng mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị nhìn thẳng vào sự thật, nêu quan điểm để tổ chức kỳ thi, tăng cường phòng chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá một cách thực chất và toàn diện hơn.