Điểm sạt lở nằm trên Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng. Những tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống ảnh hưởng đến 14 hộ dân, trong đó có 4 hộ bị sập tường nhà, hư hỏng nhiều tài sản.

Nhiều tảng đá lớn sạt lở từ trên núi xuống và lăn vào nhà dân tại thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua. (Ảnh: Trang tin Chi Lăng)

Đáng lo ngại, nguy cơ đá tiếp tục sạt xuống vẫn còn, đe dọa an toàn khu dân cư phía dưới. Những tảng đá vôi lớn, nhỏ vẫn nằm ngổn ngang trên sườn núi. Cùng với đó, những vết trượt trên vách đá dựng đứng còn hiện rõ, phía dưới là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân. Chỉ cần một khối đá tiếp tục rơi xuống, nhà cửa và tính mạng người dân có thể bị đe dọa.

Chính quyền xã Chi Lăng khuyến cáo người dân tạm di dời khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời bố trí cảnh báo và chuẩn bị nơi tránh trú.

Trước tình hình trên, tỉnh Lạng Sơn vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với điểm sạt lở tại Km156+100 đến Km156+200 Quốc lộ 279. UBND tỉnh xác định các khối đá trên vách núi mất liên kết sau ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số 4 trong hai ngày 23-24/8, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt xuống khu vực có đường giao thông và nhà dân.

Những khối đá lớn sạt xuống gây hư hỏng nhà cửa của các hộ dân. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời phong tỏa khu vực nguy hiểm. (Ảnh: Trang tin Chi Lăng)

UBND tỉnh Lạng Sơn giao UBND xã Chi Lăng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, bố trí nơi ở tạm và bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho các hộ phải di dời; cắm biển cảnh báo, chủ động phương án sơ tán khi có mưa lớn, mưa kéo dài. Địa phương cũng được giao khảo sát, xác định phạm vi và giải pháp xử lý tại 3 vị trí mái dốc phía trên đường, gồm phá bỏ các khối đá có nguy cơ rơi, thu dọn đất đá và chỉnh sửa, gia cố ổn định mái dốc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp bố trí trước một phần kinh phí từ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để triển khai xử lý. Đối với nguy cơ ngập lụt khi nước sông Thương lên cao, xã Chi Lăng lên phương án khơi thông dòng chảy sông Thương trên đoạn khoảng 100 m sau khi người dân thu hoạch lúa.