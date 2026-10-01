Lắng nghe "vòng một": Giải mã lầm tưởng kéo dài nhiều năm của phái đẹp

Cứ đến tháng 10 hằng năm, làn sóng "ruy-băng hồng" lại lan tỏa trên toàn cầu nhằm kêu gọi phụ nữ chủ động tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư vú. Bên cạnh việc trang bị kiến thức y khoa, việc giải tỏa những lo âu vô căn cứ trong sinh hoạt hằng ngày cũng là yếu tố then chốt giúp phái đẹp sống an tâm và tự tin hơn.

Lắng nghe các dấu hiệu từ cơ thể

Ung thư vú là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến nhất ở phụ nữ, xảy ra khi các tế bào bất thường ở tuyến vú phát triển vượt tầm kiểm soát. Bệnh không chỉ lan rộng ra các mô xung quanh mà còn có thể di căn nếu không được phát hiện kịp thời.

Chủ động quan sát cơ thể mỗi ngày là cách tốt nhất để nhận biết sớm những thay đổi bất thường:

- Cảm giác đau cấn ở vùng ngực.

- Kích thước vú thay đổi hoặc to lên bất thường.

- Xuất hiện u cục ở tuyến vú hoặc nổi hạch vùng dưới nách.

- Bề mặt da vùng vú thay đổi: sần sùi (như vỏ cam), dầy lên, căng mọng hoặc đỏ rát.

- Núm vú bị tụt vào trong, hoặc tự nhiên tiết dịch/chảy máu.

Đáng lưu ý, ung thư vú không phải lúc nào cũng "lên tiếng" bằng triệu chứng rõ ràng. Vì thế, tầm soát định kỳ sẽ giúp chị em chủ động kiểm tra sức khỏe và nhận biết những bất thường sớm hơn, ngay cả khi cơ thể vẫn chưa có triệu chứng đáng chú ý.

Giải mã lầm tưởng: Mặc áo ngực có làm tăng nguy cơ mắc bệnh?

Không ít chị em vẫn truyền tai nhau một quan niệm: Mặc áo ngực – đặc biệt là loại có gọng kim loại – gây cản trở lưu thông hệ bạch huyết, từ đó dẫn đến ung thư vú. Điều này đã tạo nên sự lo lắng không cần thiết suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa hiện đại đã khẳng định: Không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa việc mặc bra và bệnh ung thư vú.

Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) cùng các tổ chức y tế uy tín thế giới đều xác nhận: dù là áo gọng kim loại hay không gọng, mặc nhiều giờ hay mặc khi ngủ, chiếc áo ngực hoàn toàn không phải là yếu tố nguy cơ gây bệnh. Rủi ro thực sự thường đến tuổi tác, di truyền, một số yếu tố nội tiết, thừa cân, ít vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh và sử dụng rượu bia.

Những thông tin trên cho thấy chiếc bra không phải là điều các nàng cần lo lắng khi nói đến ung thư vú. Thay vào đó, hãy chú ý đến những yếu tố thực sự có ý nghĩa với sức khỏe: duy trì lối sống lành mạnh, tầm soát định kỳ và cập nhật kiến thức để hiểu hơn về cơ thể mình.

Cùng Bon Bon Underwear nâng niu vòng một, bắt đầu từ chiếc bra phù hợp

Như các nàng đã biết, chiếc áo ngực không phải là nguyên nhân gây ung thư vú, nhưng một chiếc bra phù hợp vẫn có thể tạo nên sự khác biệt trong cảm giác mỗi ngày.

Với hơn 20 năm đồng hành cùng phụ nữ trong lĩnh vực nội y, Bon Bon hiểu rằng mỗi cô gái đều có một vóc dáng, phong cách và nhu cầu riêng. Lựa chọn một chiếc bra phù hợp không chỉ đơn giản là tìm một thiết kế đẹp, mà là chọn cho mình cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu khi mặc.

Đó cũng là lý do Bon Bon mang đến đa dạng kiểu dáng và thiết kế, từ những mẫu bra đơn giản, dễ mặc hằng ngày đến các thiết kế dành cho nhiều phong cách và trang phục khác nhau.

Không chỉ chú trọng đến vẻ ngoài, Bon Bon còn quan tâm đến trải nghiệm khi mặc. Từ chất liệu, phom dáng đến khả năng nâng đỡ, mỗi yếu tố đều được cân nhắc để tạo nên sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ, độ vừa vặn và sự thoải mái - để chiếc bra không chỉ đẹp khi nhìn thấy, mà còn dễ chịu khi đồng hành cùng nàng suốt ngày dài.

Hãy cùng Bon Bon lắng nghe cơ thể, chủ động chăm sóc sức khỏe vòng một và dành cho bản thân những điều tốt nhất, các nàng nhé.

Hưởng ứng Tháng Hành động vì sức khỏe phụ nữ, Bon Bon Underwear triển khai chương trình tri ân đặc biệt "THÁNG CỦA NÀNG - NGÀN ƯU ĐÃI" áp dụng trên toàn hệ thống từ ngày 01/10 đến 30/10:

- Giảm 80.000 VNĐ cho hóa đơn từ 700.000 VNĐ.

- Giảm 240.000 VNĐ cho hóa đơn từ 1.400.000 VNĐ.

- Giảm 440.000 VNĐ cho hóa đơn từ 2.000.000 VNĐ.