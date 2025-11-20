Lan tỏa "Chuyện khó nói to" đến hàng ngàn sinh viên Cần Thơ tại Fiesta Tour

Fiesta Tour 2025: "Chuyện Khó Nói To" tiếp tục hành trình với hai điểm dừng sôi nổi tại Đại học Cần Thơ (ngày 29/10/2025) và Đại học Tây Đô (ngày 31/10/2025), thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia. Không chỉ là một chương trình giáo dục, đây còn là không gian để các bạn trẻ được cởi mở, lắng nghe và thấu hiểu về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục – những điều tưởng như "khó nói" nhưng lại vô cùng cần thiết.

Chương trình mở đầu bằng những lời chia sẻ ấm áp từ đại diện DKT Mekong và các đại biểu của trường đại học, gửi gắm thông điệp về tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức SKSS & SKTD đúng đắn cho thế hệ sinh viên - những người đang học cách tự lập, yêu thương và bảo vệ chính mình.

Buổi trò chuyện mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận những kiến thức thiết thực về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và nhận biết, phòng ngừa các bệnh liên quan đến sức khỏe tình dục. Không dừng lại ở lý thuyết hay những con số khô khan, các diễn giả đã khéo léo "giải mã" những tình huống đời thường, giúp sinh viên dễ dàng tiếp nhận và ghi nhớ hơn. Mỗi câu chuyện, mỗi ví dụ được chia sẻ đều khiến người nghe không khỏi gật gù, bởi đó là những điều quen thuộc trong cuộc sống, nhưng nay được soi chiếu dưới góc nhìn khoa học và đúng đắn hơn.

Tiếp nối chương trình là phần hỏi - đáp trực tiếp. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra, từ những băn khoăn thường ngày đến những điều tế nhị nhưng rất cần được hiểu đúng. Chính sự chân thành và cởi mở đã biến những chủ đề tưởng chừng "khó nói" trở nên dễ chia sẻ hơn, giúp sinh viên cảm nhận rằng việc học về sức khỏe sinh sản và tình dục là điều cần thiết và tích cực.

Không khí hội trường nóng hơn bao giờ hết khi tiếng cười và những tràng reo hò vang lên không ngớt. Các bạn sinh viên hào hứng tham gia mini game tương tác, thử sức với những câu hỏi thú vị về sức khỏe sinh sản để nhận những phần quà hấp dẫn từ thương hiệu Fiesta.

Phát biểu tại chương trình, đại diện DKT Mekong – Chị Nguyễn Thị Kim Oanh – Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Đối tác & Chương trình đã chia sẻ: "Chuyện Khó Nói To là dịp để các bạn trẻ trang bị thêm những kiến thức cần thiết về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ thông tin, mà còn là những phương pháp giúp các bạn biết cách tự bảo vệ bản thân."

Vị đại diện cũng nhấn mạnh thêm: "Thông qua chuỗi hoạt động Unitour, DKT Mekong có cơ hội đồng hành cùng thế hệ Gen Z - những người tiên phong của kỷ nguyên mới. Chúng tôi tin rằng, thế giới mà DKT Mekong hướng đến sẽ được khởi đầu từ chính nhận thức và hành động của các bạn trẻ hôm nay."

Từ góc nhìn người tham dự, Nguyễn Hoàng Đăng - sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Đại học Cần Thơ, chia sẻ: "Đây là một chương trình vô cùng bổ ích dành cho sinh viên, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin sai lệch, vì vậy những buổi chia sẻ như thế này giúp bọn em hiểu rõ và đúng đắn hơn về sức khỏe sinh sản."

Trần Bùi Nhí, sinh viên năm hai Khoa Kinh tế, cũng bày tỏ cảm nhận: "Trước đây em biết rất ít về chủ đề này. Nhờ chương trình, em đã học được nhiều điều hữu ích và cảm thấy tự tin hơn khi nói về những vấn đề từng khiến mình e ngại."

Những chia sẻ chân thật từ sinh viên là minh chứng rõ nét cho giá trị mà Fiesta Tour 2025: "Chuyện Khó Nói To" mang lại. Đây cũng là mục tiêu mà DKT Mekong cam kết cùng cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục, truyền thông và tiếp thị xã hội.

Với các thương hiệu quen thuộc như Fiesta, OK, newChoice, DKT Mekong không chỉ cung cấp các giải pháp an toàn, hiệu quả và hợp lý về chi phí trong kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV, mà còn góp phần thay đổi nhận thức xã hội về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.