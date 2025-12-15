Làn sóng "siêu cúm" chưa từng có đang càn quét 1 quốc gia châu Âu

Vương quốc Anh đang hứng chịu đợt bùng phát cúm tồi tệ nhất từng được ghi nhận, báo Anh The Sun đưa tin.

Người dân Anh được cảnh báo cần chuẩn bị tinh thần trước làn sóng siêu cúm H3N2, hiện vẫn chưa có dấu hiệu đạt đỉnh.

Tuần trước, trung bình mỗi ngày có 2.660 bệnh nhân nhập viện vì cúm – mức cao nhất từng ghi nhận vào thời điểm này trong năm và tăng 55% so với tuần trước đó.

Trong khi “flunami” (sự kết hợp giữa cúm và Covid) tiếp tục hoành hành, số bệnh nhân nhập viện vì norovirus cũng đã tăng 35% – mặc dù các ca mắc virus gây nôn mửa mùa đông này vẫn được Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đánh giá là “nằm trong mức dự kiến”.

Trong khi đó, cuộc đình công của các bác sĩ nội trú dự kiến bắt đầu vào ngày 17 tháng 12 – điều mà Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting mô tả là giống như “đổ thêm dầu vào lửa”.

Ông Streeting đã van nài các bác sĩ không tiến hành đình công, cảnh báo rằng “cú đánh kép” này có thể “khiến tòa tháp sụp đổ”.

Một phân tích do báo Daily Mail Online thực hiện cho thấy mức độ cúm đang cao hơn bao giờ hết vào thời điểm này trong năm tại 70 trên tổng số 141 quỹ y tế – các tổ chức quản lý nhóm bệnh viện lân cận.

University Hospitals Birmingham là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 250 người nhập viện tính đến ngày 7 tháng 12.

Một chủng cúm, được gọi là “phân nhánh K” (subclade K) hoặc H3N2, được cho là nguyên nhân chính gây ra làn sóng lây nhiễm. Bác sĩ đa khoa Dr Zoe Williams, cây bút của báo The Sun, cảnh báo rằng chủng này “nghiêm trọng hơn” cúm thông thường và “dễ lây nhiễm hơn”.

Trong bối cảnh số ca cúm tăng vọt, các hiệu thuốc đã bắt đầu cảnh báo rằng nguồn cung vắc-xin cúm đang dần cạn kiệt do nhu cầu quá cao.

Giáo sư Meghana Pandit, Giám đốc Y khoa Quốc gia của Dịch vụ Y tế Anh (NHS), cho biết: “Với nhu cầu kỷ lục đối với khoa Cấp cứu (A&E) và xe cứu thương, cùng với cuộc đình công sắp tới của các bác sĩ nội trú, làn sóng siêu cúm chưa từng có này đang khiến NHS phải đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất cho thời điểm này trong năm – khi đội ngũ nhân viên bị đẩy đến giới hạn để tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể cho bệnh nhân.”

“Số lượng bệnh nhân nhập viện vì cúm cao bất thường vào thời điểm này. Thậm chí còn tệ hơn, con số này vẫn tiếp tục tăng và chưa thấy đỉnh, vì vậy NHS đang phải đối mặt với vài tuần cực kỳ khó khăn phía trước.”

UKHSA dự đoán rằng đến cuối tuần tới, khoảng 8.000 bệnh nhân tại Anh có thể phải nhập viện vì virus này. Con số cao nhất từng được ghi nhận trước đây là 5.400 bệnh nhân.

Mặc dù hầu hết những người mắc cúm sẽ tự hồi phục tại nhà, các nhóm có nguy cơ cao như trẻ nhỏ và người trên 65 tuổi có thể trở bệnh nặng, dẫn đến việc phải nhập viện.

Trường học đóng cửa

Ít nhất ba trường học đã buộc phải đóng cửa trong tình trạng hỗn loạn do cúm, và nhiều trường khác đã tái áp dụng các biện pháp giống thời Covid, khi hàng trăm nhân viên và học sinh bị nhiễm bệnh. Các hiệu trưởng cho biết cảm giác này giống như “quay trở lại thời kỳ Covid”.

Trường Tiểu học South Bank ở Middlesbrough, Bắc Yorkshire, cho biết “không an toàn” để tiếp tục tổ chức bữa trưa Giáng sinh, các buổi biểu diễn và các sự kiện khác.

Trường Budehaven Community School tại Cornwall là trường mới nhất phải đóng cửa, sau khi ghi nhận số ca mắc cúm và nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A ở mức “chưa từng có” và “ngày càng gia tăng”.

Trường Trung học St Martin’s ở Caerphilly, Nam Wales, đã phải tạm thời đóng cửa sau khi 242 học sinh và 12 nhân viên bị ốm với triệu chứng norovirus.

Ở nơi khác, Trường Trung học Congleton tại Cheshire đã đóng cửa ba ngày cách đây hai tuần, sau khi số lượng lớn học sinh xuất hiện triệu chứng giống cúm.

Các nhà chức trách y tế cho biết trẻ em có nguy cơ mắc và lây lan cúm cao hơn nhiều, trong khi người lớn tuổi là nhóm có khả năng phải nhập viện cao nhất nếu nhiễm bệnh.