Lan Phương phản ứng khi bị nhận xét "Bố mẹ chia tay khổ các con": Chỉ là bạn chưa biết nhưng câu chuyện đó thôi

Diễn viên Lan Phương nộp đơn ly hôn đơn phương chồng từ tháng 5/2025. Trong thời gian chờ giải quyết thủ tục, hai người sống ly thân. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ mình hiểu rõ vấn đề trong cuộc hôn nhân từ tháng 3/2025. Lan Phương cảm thấy được cứu vớt khi từng bước thoát khỏi cuộc hôn nhân với chồng Tây.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh hai con cùng những thông điệp tích cực về cuộc sống. Mới đây, trong một bài chia sẻ về hai con, bên cạnh những lời chúc và khen ngợi dành cho các bé, vẫn có ý kiến cho rằng: “Bố mẹ chia tay là khổ nhất các con”.

Lan Phương đã bình thản đáp lại rằng có những câu chuyện mà việc chia tay lại mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho con cái, chỉ là người ngoài chưa biết hết mà thôi. Thực tế, hạnh phúc hay bất hạnh của một đứa trẻ không nằm ở việc cha mẹ còn ở chung nhà hay không, mà nằm ở cách người lớn cư xử với nhau và với con sau đó.

“Cũng sẽ có những câu chuyện khi mà chia tay sẽ tốt hơn về nhiều mặt cho các con bạn à. Chỉ là bạn chưa biết nhưng câu chuyện đó thôi”, cô nhẹ nhàng đáp lại.

Diễn viên Lan Phương

Nhiều người đồng tình với quan điểm này.

Thực tế, có những gia đình ở cùng nhau nhưng đầy căng thẳng, im lặng, cãi vã hoặc bạo lực tinh thần đó mới là điều khiến trẻ tổn thương lâu dài. Ngược lại, cũng có những trường hợp cha mẹ chọn dừng lại trong văn minh, tôn trọng nhau, cùng nuôi con bằng sự bình yên. Khi đó, ly hôn không phải là “tan vỡ”, mà là một lựa chọn trưởng thành để chấm dứt khổ đau, giúp con lớn lên trong môi trường ít xung đột hơn.

Mỗi gia đình là một câu chuyện riêng, không ai đứng trong hoàn cảnh người khác mà có thể phán xét đúng sai hay hạnh phúc khổ đau. Điều chúng ta nhìn thấy chỉ là bề nổi. Phía sau quyết định chia tay thường là rất nhiều suy nghĩ, đấu tranh, thậm chí là hi sinh thầm lặng vì con cái.

Vậy nên, thay vì vội vàng kết luận “con cái sẽ khổ”, có lẽ điều nhân văn nhất là chúc cho những đứa trẻ luôn được lớn lên trong yêu thương dù tình yêu đó tồn tại trong một mái nhà hay hai mái nhà khác nhau.

Từ trước đến nay, Lan Phương luôn được biết đến là bà mẹ dạy con khéo. Cô cho biết, bản thân không ủng hộ việc dùng đòn roi với trẻ. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, cô bày tỏ: "Có nhiều quan điểm xưa cho rằng không được khen con, phải luôn chê bai, phê bình, đừng cho con nghĩ mình hơn được ai… để con tốt hơn.

Đúng, sau này con có thể thành công như bố mẹ muốn nhưng tận sâu trong lòng con, tổn thương từ những lần bị cha mẹ đay nghiến, chê bai vẫn sẽ còn mãi và rất rõ ràng. Người lớn hãy tự hỏi chính mình về cảm giác đó". Sau khi có Lina, Lan Phương chưa từng đánh mắng hay to tiếng, mà chỉ theo sát, động viên để khuyến khích con tự khám phá thế giới xung quanh.

Trong cuộc sống hàng ngày, nữ diễn viên theo sát, kèm cặp con học tập, chăm chỉ con đưa con đến những địa điểm tốt cho trẻ như bảo tàng, công viên,... Là một người nói được nhiều ngôn ngữ, Lan Phương cũng rất chú ý đến việc dạy ngôn ngữ cho con. Bí quyết của cô là cho con tiếp xúc với ngôn ngữ một cách tự nhiên, không ép buộc.

Nhờ cách giáo dục này, Lina mới 4 tuổi đã biết đọc – viết tiếng Việt và tiếng Anh, đếm số đến hàng trăm, yêu sách và thích khám phá.