Lần lượt đưa 3 người đàn ông đi xét nghiệm ADN vẫn chưa tìm ra bố cho con

Những cách tránh thai an toàn khi quan hệ tình dục Quan hệ tình dục trước hôn nhân dễ dàng khiến bạn phải đối mặt với những rủi ro như có bầu ngoài ý muốn, nguy cơ trở thành mẹ đơn thân, nguy cơ mắc các bệnh tình dục... Chính bởi thế, người trong cuộc cần phải áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn sau: Luôn sử dụng bao cao su mỗi khi gần gũi: Bao cao su có vai trò màng chắn ngăn không cho tinh trùng tiết ra vào âm đạo tránh việc thụ thai. Đây được xem cách quan hệ và tránh thai an toàn được nhiều cặp đôi lựa chọn. Sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày: Bất cứ chị em nào cũng có thể sử dụng biện pháp này để bảo vệ mình và bạn tình. Tính ngày quan hệ an toàn: Cách tính ngày quan hệ an toàn là một trong những phương pháp tránh thai khá phổ biến. Tuy nghe có vẻ đơn giản nhưng cách tính ngày an toàn trong quan hệ này cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt là tìm hiểu thật kỹ phương pháp và thực hiện đúng cách nếu không vẫn chứa đựng nhiều rủi ro.