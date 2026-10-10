Lan Khuê đọ "đôi kiếm Nhật" cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Grand Fashion Show do Nhà sáng lập, Đạo diễn Long Kan định hướng, đưa 35 thiết kế của 25 nhà thiết kế trẻ và 10 thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang lên sàn runway chuyên nghiệp. Khép lại đêm diễn là Couture Show với hai bộ sưu tập của NTK Phương Linh và NTK Nguyễn Phúc Tuấn, nơi xuất hiện những khung hình được chú ý nhất.

Lan Khuê làm vedette cho bộ sưu tập về cố đô Huế

Siêu mẫu Lan Khuê đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập NUMÉRO 6: VŨ KHÚC CỐ ĐÔ của NTK Nguyễn Phúc Tuấn. Với bước catwalk dứt khoát và phong thái làm chủ sàn diễn quen thuộc, cô khép lại phần trình diễn mở màn bởi người mẫu Đỗ Hương Giang, tiếp nối là Á hậu Ngô Bảo Ngọc và Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Khoảnh khắc ba người đẹp cùng hội tụ trên runway bên cạnh nhà thiết kế ở màn chào kết trở thành một trong những khung hình đắt giá của đêm diễn.

Bộ sưu tập được NTK Nguyễn Phúc Tuấn ấp ủ gần hai năm, lấy cảm hứng từ cơn mưa cố đô và ký ức tuổi thơ ở Huế.

Thiết kế chia thành ba chương Khởi Vũ, Chính Vũ và Quang Vũ, dùng lụa tơ tằm Bảo Lộc kết hợp đính kết pha lê thủ công để tái hiện những hình ảnh thân thuộc như dải cỏ lau bên sông Hương, đàn chuồn chuồn bay thấp hay chiếc áo mưa của mẹ. Mang dòng máu hoàng tộc triều Nguyễn, anh chọn tiếp cận di sản từ ký ức gần gũi thay vì tái hiện biểu tượng cung đình. Theo ban tổ chức, đây là bước tiếp nối sau dấu mốc tại Paris Fashion Week ngày 30/9. Tại chương trình, anh nhận giải The Emerging Icon.

Quỳnh Anh hóa cô dâu kiêu sa, Cẩm Ly ngọt ngào ở vị trí first face

Mở màn Couture Show là bộ sưu tập váy cưới L’HÉRITAGE của NTK Phương Linh, đánh dấu 26 năm của chị với nghệ thuật váy cưới và thương hiệu Calla. Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Cẩm Ly đảm nhận vị trí first face với vẻ trong trẻo như búp bê, gợi hình ảnh nàng dâu thanh lịch. Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa cũng góp mặt trên sàn diễn.

Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh khép lại bộ sưu tập ở vị trí vedette, trong thiết kế váy cưới mang khí chất quyến rũ và bản lĩnh, đối lập với nét ngọt ngào của màn mở đầu. Các thiết kế kết hợp ren Pháp, lụa Mikado Nhật Bản và đính kết thủ công, hướng đến vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian. NTK Phương Linh nhận giải The Couture Icon.

Chị chia sẻ: “Di sản của một người làm nghề được tạo nên từ chính những điều mình tin tưởng, gìn giữ và kiên trì theo đuổi mỗi ngày.”

Đinh Thiên Phong giành The Next Icon, Top 3 có cơ hội đến Milan

Ở phần công bố kết quả dành cho thế hệ nhà thiết kế mới, NTK Đinh Thiên Phong được xướng tên ở hạng mục cao nhất The Next Icon, Nhà thiết kế xuất sắc nhất. Thiết kế của anh được Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist trình diễn. Trước đó, bộ sưu tập Dalat dans la brume của anh cũng được Quỳnh Anh mở màn ở phần thi Haute Couture.

Giải The Visionary, Nhà thiết kế sáng tạo nhất thuộc về Võ Thành Đạt, với thiết kế do Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez trình diễn. Nguyễn Thành Lương nhận The Breakthrough, Nhà thiết kế ấn tượng nhất, thiết kế được Mister Supranational Thailand 2023 Topz Nathanon trình diễn. Ba nhà thiết kế này tạo thành Top 3, có cơ hội giới thiệu bộ sưu tập tại một sự kiện thời trang quốc tế ở Milan, thiết kế trang phục cho Miss Cosmo Vietnam 2026 và được hỗ trợ phát triển thương hiệu cá nhân.

Giải The People’s Choice thuộc về Đinh Xuân Điệp, còn The Changemaker, Nhà thiết kế bền vững nhất trao cho Trần Anh Khoa. Chương trình cũng vinh danh hai tên tuổi kỳ cựu: NTK Vũ Việt Hà với The Fashion Legend và NTK Cường Đàm với The Fashion Vanguard.

Từ robot công nghiệp đến gốm Cây Mai

25 bộ sưu tập của nhóm Future Me được chia thành ba phần Haute Couture, Street Style và Dân gian đương đại.

Nhiều ý tưởng gây chú ý như Cyber Soul của Bùi Khánh Huyền khai thác hình ảnh robot công nghiệp, Là Một của Nguyễn Hải Ninh lấy cảm hứng từ hình tượng xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, Khảm của Đinh Xuân Điệp dựa trên kiến trúc chùa Chén Kiểu (Sóc Trăng) hay Mai Core của Võ Thành Đạt đưa gốm Cây Mai vào thời trang đương đại. Top 10 thủ khoa đến từ 10 trường đại học cũng mang đến các chất liệu từ văn hóa Champa đến hình tượng chim én.

“Tôi muốn đặt thiết kế của các bạn vào đúng môi trường mà một nhà thiết kế chuyên nghiệp phải đối diện: Đứng cạnh những tên tuổi lớn và vẫn có thể khiến khán giả nhớ đến thiết kế của mình”, Đạo diễn Long Kan chia sẻ. Sau đêm diễn, anh tiếp tục đưa các nhà thiết kế trẻ đến tham quan triển lãm AETHER của NTK Cường Đàm.