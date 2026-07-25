Lan Khuê bất ngờ trở lại làm nàng thơ, đứng chung khung với dàn mẫu Next Top thế hệ mới

Lan Khuê là một trong những cái tên được chú ý nhất khi dàn nàng thơ của show được hé lộ. Nhiều năm nay, siêu mẫu sinh năm 1992 gần như rời xa hình ảnh người mẫu trình diễn thuần túy để chuyển sang những vai trò phía sau và bên cạnh sàn diễn, từ huấn luyện viên, giám khảo các chương trình thực tế về nghề mẫu cho tới vị trí mới tại L'Officiel Vietnam mà cô đảm nhận từ năm 2025. Vì thế, việc Khuê xuất hiện trở lại với đúng vai trò nàng thơ, thay vì ngồi ghế cầm cân, là một chi tiết khiến người trong nghề tò mò.

Điều làm dàn cast của show trở nên đáng nói không chỉ ở một cái tên. Đứng cạnh Lan Khuê là những gương mặt trải khắp nhiều giai đoạn của thời trang Việt: đàn chị kỳ cựu Hà Anh, Hương Ly, bên cạnh lớp người mẫu trẻ vừa bước ra từ Vietnam's Next Top Model như Huỳnh Tú Anh, Lại Mai Hoa, Giang Phùng, Mỹ Ngân, Bảo Ngọc. Trong bộ ảnh quảng bá, mỗi người được đẩy theo một tính cách riêng, người quyền lực, người thanh lịch cổ điển, người nổi loạn, người mang năng lượng của thế hệ mới vào nghề. Khi xếp cạnh nhau, họ tạo thành một bức tranh nhiều lớp tuổi nghề, đúng tinh thần mà ê-kíp hướng tới.

Sân chơi để những gương mặt này hội ngộ là CTP No.3, bộ sưu tập Thu Đông 2026 của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, diễn ra ngày 2/8 tại Thiskyhall Sala, TP.HCM. Thay vì tìm một người phụ nữ lý tưởng để đại diện cho cả bộ sưu tập, Chung Thanh Phong chọn cách ngược lại: Quy tụ 80 người mẫu, để mỗi người giữ nguyên vẻ độc bản của mình. 100 mẫu trang phục lần này xoay quanh hình ảnh lan đột biến, loài hoa mà giá trị nằm ở tính không lặp lại chứ không phải sự hoàn hảo.

"Không ai được sinh ra để hòa lẫn, cũng như không tồn tại hai đóa lan đột biến mang cùng một vẻ đẹp. Mỗi cá thể là một tuyệt tác độc bản, được tạo nên bởi những khác biệt không thể sao chép", nhà thiết kế chia sẻ về ý tưởng. Tinh thần đó được triển khai bằng cách để từng thiết kế phát triển như một nhân vật riêng, có chất liệu và phom dáng độc lập.

Siêu mẫu Hà Anh

Phần công phu nhất của bộ sưu tập nằm ở những đóa lan thêu tay hoàn toàn, mất hơn sáu tháng chế tác, mỗi cánh hoa dựng từ hàng nghìn mũi chỉ chuyển sắc để tái hiện chiều sâu và sức sống của hoa thật. Bên cạnh đó là cuộc đối thoại giữa các chất liệu tương phản, khi voan, ren, lụa, nhung được đặt cạnh kim loại, sequin và chi tiết phản quang. Chất liệu Liquid Silk cao cấp được khai thác xuyên suốt, đòi hỏi kỹ thuật draping bậc cao để tạo những nếp rũ mềm nhưng chính xác. Sự kết hợp giữa tạo khối, dựng phom, xử lý organza, điêu khắc chất liệu và thêu tay là cách Chung Thanh Phong khẳng định tinh thần Haute Couture cho CTP No.3.

Mỹ Ngân

Huỳnh Tú Anh

Quỳnh Châu

Show cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Phạm Hoàng Nam, người được gọi là "phù thủy ánh sáng", sau 10 năm vắng bóng trên sân khấu thời trang. Phần nhìn còn được đầu tư qua layout, makeup và hair styling dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Hình ảnh Tee Le. Sự kiện dự kiến đón khoảng 400 khách mời gồm nghệ sĩ trong lĩnh vực thời trang, âm nhạc, điện ảnh cùng nhà báo và chuyên gia quốc tế.

Chung Thanh Phong hiện là một trong những nhà thiết kế hàng đầu của làng mốt Việt ở dòng ứng dụng, đầm dạ hội và thời trang cưới, với loạt show từng gây tiếng vang như CTP No.1, CTP No.2, Dear My Princess, I AM What I AM, She's A Goddess hay I Dreamed A Dream. Trang phục của anh từng được nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế lựa chọn, trong đó có Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu, cùng dàn sao Việt như Phạm Hương, Nhã Phương, Hari Won, Chi Pu, Midu.