Lần đầu tiên sau 16 mùa, Sao Nhập Ngũ đưa Châu Bùi, Erik cùng dàn nghệ sĩ ra Trường Sa

Tối nay (13/8), Sao Nhập Ngũ 2026 với chủ đề "Tổ quốc nơi đầu sóng" sẽ chính thức lên sóng, đánh dấu một trong những cột mốc đặc biệt nhất trong lịch sử chương trình. Lần đầu tiên sau 16 mùa, hành trình huấn luyện của dàn nghệ sĩ được thực hiện tại quần đảo Trường Sa, nơi mà nhiều mùa trước đó khán giả vẫn nhắc đến như một điểm đến chỉ có thể mơ tới.

Không chỉ thay đổi địa điểm ghi hình, mùa thứ 17 còn mở rộng quy mô trải nghiệm khi đưa 8 nghệ sĩ gồm Châu Bùi, Erik, Văn Mai Hương, Thúy Ngân, Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Minh Trang và Tuấn Dương đến sống, sinh hoạt và huấn luyện cùng những người lính đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng.

"Bao giờ Sao Nhập Ngũ ra Trường Sa?" là câu hỏi được khán giả đặt ra gần như mỗi lần chương trình bước vào mùa mới. Nhưng câu hỏi ấy suốt nhiều năm chỉ dừng lại ở mức mong muốn, bởi việc đưa một ê-kíp truyền hình thực tế cùng dàn nghệ sĩ và khối lượng lớn thiết bị ra đảo xa đặt ra hàng loạt yêu cầu đặc thù về tổ chức sản xuất, vận chuyển, nhân sự, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Sau 10 năm ấp ủ cùng nhiều tháng chuẩn bị và phối hợp với các đơn vị liên quan, Viettel Media đã biến kế hoạch từng bị xem là "bất khả thi" thành hiện thực.

Thượng tá Trần Quang Phú - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải Quân trực tiếp chỉ đạo các nội dung huấn luyện

Ông Lê Anh Ngọc, đại diện ê-kíp sản xuất, chia sẻ: "Trường Sa là điều mà ê-kíp đã trăn trở và mong muốn thực hiện từ rất lâu, nhưng cũng là thử thách lớn nhất về mặt sản xuất. Khi hành trình ấy trở thành hiện thực, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là ghi lại những thử thách của nghệ sĩ mà còn mang đến những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống của các chiến sĩ và người dân nơi đầu sóng".

Trong suốt quá trình ghi hình, cả dàn nghệ sĩ lẫn ê-kíp đều phải tuân thủ nghiêm các quy định của môi trường quân ngũ, thích nghi với điều kiện sinh hoạt tối giản và những yêu cầu đặc biệt tại đảo xa. Đó cũng là lý do khiến mùa này khác hẳn các mùa trước, khi mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát quen thuộc của một trường quay đất liền.

Các nữ chiến sĩ không ngại để mặt mộc

Rời xa ánh đèn sân khấu và những hình ảnh chỉn chu thường thấy, 8 nghệ sĩ bước vào môi trường hoàn toàn khác biệt, nơi mỗi người phải tự đối diện với giới hạn thể lực, ý chí và khả năng thích nghi của bản thân.

Với Châu Bùi, người vốn gắn với hình ảnh một fashionista luôn chỉn chu đến từng chi tiết, chương trình lại là nơi cô nhận ra mình không cần lúc nào cũng xuất hiện trong một phiên bản hoàn hảo. "Vào Sao Nhập Ngũ rồi mình mới thấy mình vô tư vô cùng. Không ai bắt mình phải trở thành một phiên bản hoàn hảo cả, mình chỉ cần là chính mình và mọi người đón nhận con người đó", Châu Bùi tâm sự.

Các chiến sĩ tham gia huấn luyện tác chiến trên biển

Erik thì khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ bản thân vốn được gia đình bao bọc và ít có cơ hội tự thực hiện nhiều công việc hằng ngày. Những ngày nhập ngũ đã giúp nam ca sĩ phát hiện phía sau vẻ ngoài có phần mong manh là một Erik mạnh mẽ hơn anh từng nghĩ. "Tôi có thể tự gấp chăn, gấp màn, tự nấu ăn rồi thực hiện những thử thách cầm súng, những điều nặng nhọc mà chưa bao giờ tôi được làm. Tôi thấy rằng mình cũng mạnh mẽ đấy chứ, mình đâu có yếu đuối như vẻ bề ngoài", anh chia sẻ.

Ngay cả người từng có kinh nghiệm cũng không tránh khỏi cú sốc thể lực. Dù từng tham gia học kỳ quân đội, Tuấn Dương vẫn cho biết anh choáng ngợp trước cường độ huấn luyện tại môi trường hải quân đánh bộ. Nam nghệ sĩ thừa nhận trải nghiệm này khiến mình học được cách hạn chế than thở, bởi mọi đồng đội đều đang cùng đối diện với những khó khăn như nhau.

Chiến sĩ Tuấn Dương

Bảy ngày trong môi trường quân ngũ với Quốc Trường thì giống như một lần "đầu thai", khi nam diễn viên được sống trong một thế giới hoàn toàn khác nhịp sống thường ngày. "Sau khi tham gia Sao Nhập Ngũ thì mình thương hơn, đồng cảm hơn, hiểu hơn cha ông chúng ta ngày xưa đã từng bỏ cả tính mạng để mình có khoảnh khắc được tận hưởng hòa bình hôm nay", anh bày tỏ.

Riêng Minh Trang lại tìm thấy những chất liệu đặc biệt cho công việc diễn xuất. Từng đảm nhận vai quân nhân, cô nhận ra thần thái của người lính không thể có được chỉ bằng sự bắt chước, mà phải đến từ quá trình rèn luyện và trải nghiệm thực tế. Theo Minh Trang, chính hành trình tại Sao Nhập Ngũ đã giúp cô hiểu điều còn thiếu trong vai diễn trước đây, đó là sự cứng cỏi trong ánh mắt nhưng vẫn chứa đựng tình cảm, lòng yêu nước và chiều sâu của một người quân nhân.

Văn Mai Hương hé lộ là người khóc nhiều nhất chương trình

Bên cạnh các bài huấn luyện, hành trình đến Trường Sa còn mang đến cho dàn nghệ sĩ nhiều khoảnh khắc xúc động mà theo tổng đạo diễn Lương Hải Khoa, ê-kíp không cần xây dựng kịch bản hay can thiệp để tạo ra. "Bản thân Trường Sa đã mang một sức mạnh thức tỉnh vô hình. Chỉ cần đứng giữa biển trời thiêng liêng ấy, lòng tự hào dân tộc và tình yêu nước trong mỗi người sẽ tự trào dâng một cách chân thực và trọn vẹn nhất", nam đạo diễn nói.

Chiến sĩ Lê Trung Thành (Erik)

Thúy Ngân thừa nhận chuyến đi đã "mở khóa" một tình yêu Tổ quốc mà trước đó chính cô cũng chưa cảm nhận hết. "Ngân không biết là mình đã yêu Tổ quốc đến cỡ nào cho đến khi Ngân đi Trường Sa về. Tình yêu nước của mình tự nhiên được mở khóa", nữ diễn viên chia sẻ. Văn Mai Hương cũng không giấu được xúc động khi thực hiện nghi lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền, khoảnh khắc mà đứng giữa biển trời rộng lớn, nữ ca sĩ cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm tự hào khi được đặt chân đến một phần thiêng liêng của Tổ quốc.

Huấn luyện tiền đình là thử thách khiến nhiều chiến sĩ lo sợ

Với Phan Mạnh Quỳnh, hành trình biển đảo còn mở ra một nguồn cảm hứng sáng tác mới. Nam nhạc sĩ cho biết anh dự định viết một ca khúc trọn vẹn về Trường Sa sau khi trở về đất liền.

Không đơn thuần là hành trình vượt qua những thử thách quân ngũ, Sao Nhập Ngũ 2026 còn được kỳ vọng trở thành nhịp cầu đưa hình ảnh người chiến sĩ Hải quân, cuộc sống nơi đảo xa cùng tình yêu Tổ quốc đến gần hơn với khán giả.

"Sao Nhập Ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng" phát sóng từ ngày 13/8/2026, lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên kênh QPVN và lúc 21h00 trên HTV7, YouTube, TV360.