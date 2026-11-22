Giáng sinh năm nay, điện ảnh Việt có một lựa chọn khá đặc biệt khi lần đầu tiên xuất hiện một bộ phim được định vị hẳn là phim Giáng sinh hài - hành động - Phi Vụ Bông Tuyết Vàng. Đáng chú ý hơn, phim còn có sự góp mặt của Steven Nguyễn - cái tên đang phủ sóng phòng vé với liên tiếp những dự án trăm tỷ, thậm chí tiến sát cột mốc 500 tỷ đồng trong năm nay. Chưa cần biết chất lượng ra sao, sự xuất hiện của nam diễn viên cũng đủ khiến Phi Vụ Bông Tuyết Vàng trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của mùa phim cuối năm.

Mới đây, Phi Vụ Bông Tuyết Vàng chính thức tung teaser trailer, hé lộ câu chuyện về một phi vụ tranh giành bảo vật diễn ra giữa đêm Giáng sinh. Không chọn hướng khai thác quen thuộc với những câu chuyện tình yêu lãng mạn hay gia đình đoàn tụ, bộ phim đưa khán giả lên một chiếc du thuyền hạng sang, nơi phiên đấu giá Bông Tuyết Vàng bất ngờ biến thành cuộc chiến sinh tồn khi một nhóm cướp xuất hiện. Trong khung cảnh Giáng sinh lung linh, những toan tính, bí mật và màn đối đầu giữa các nhân vật liên tục được đẩy lên cao trào.

Teaser trailer Phi Vụ Bông Tuyết Vàng

Tâm điểm của teaser là cuộc gặp gỡ giữa Võ Nghĩa (Steven Nguyễn) và Phương (Vân Trang). Hai người xa lạ, mỗi người mang theo mục đích riêng, bất ngờ bị cuốn vào cùng một phi vụ nguy hiểm. Khi không còn nhiều lựa chọn, cả hai có lẽ buộc phải phối hợp để tìm đường thoát thân, dù chưa thể hoàn toàn tin tưởng đối phương.

Cuộc gặp gỡ tình cờ của Phương và Nghĩa

Vụ cướp đẩy cặp đôi vào cảnh phải cùng nhau sinh tồn

Thực tế, việc Phi Vụ Bông Tuyết Vàng có Steven Nguyễn góp mặt là một lợi thế đáng kể về mặt truyền thông. Chỉ trong thời gian ngắn, nam diễn viên đã liên tục xuất hiện trong những dự án có thành tích phòng vé ấn tượng. Trại Buôn Người hiện tiến sát mốc 500 tỷ đồng, trong khi Chị Chị Em Em 3 cũng vượt 100 tỷ đồng dù vấp phải không ít tranh luận về kịch bản và chất lượng nội dung. Trước đó, Mưa Đỏ với doanh thu khoảng 714 tỷ đồng chính là tác phẩm đưa tên tuổi Steven Nguyễn lên một tầm cao mới, biến anh thành gương mặt được đông đảo khán giả chú ý. Đây cũng là lý do Phi Vụ Bông Tuyết Vàng có thêm một lợi thế đáng kể ngay từ thời điểm công bố dàn diễn viên.

Vân Trang - Steven Nguyễn trong Phi Vụ Bông Tuyết Vàng

Đồng hành cùng Steven Nguyễn, Vân Trang cũng là gương mặt đáng chú ý của bộ phim. Nhân vật Phương có xuất phát điểm và những bí mật riêng, buộc phải đồng hành cùng Võ Nghĩa trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Sự kết hợp giữa hai diễn viên đã từng gắn bó trên sân khấu kịch được kỳ vọng tạo nên những màn tương tác vừa căng thẳng vừa hài hước, giúp bộ phim cân bằng giữa yếu tố hành động và giải trí gia đình.

Ekip làm phim Phi Vụ Bông Tuyết Vàng

Bên cạnh 2 diễn viên chính, Phi Vụ Bông Tuyết Vàng còn có sự góp mặt của Peter Phạm, NSND Kim Xuân, Tùng Yuki, Ngọc Nga, Đình Khang, Hoàng Kim Chi, Xuân Tiến,... dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 11/12/2026.