Lần đầu tiên công khai ảnh yêu nhau lên mạng, người yêu gọi điện rồi nói một câu khiến em thảng thốt bật khóc

Chào chị Hướng Dương,

Em và T yêu nhau được 4 tháng nay. T là một người đàn ông kĩ tính, cầu toàn, không rượu bia, thuốc lá, càng không có chuyện yêu đương trai gái bậy bạ. Em yêu thầm anh ấy 2 năm rồi mới dám tỏ tình. Nào ngờ T đồng ý. Anh ấy còn nói cũng thích em nhưng ngượng ngùng không dám bày tỏ. Thế là chúng em quen nhau chị ạ.

Dù vậy, T luôn nhắc em giữ kín chuyện với mọi người. Chúng em làm cùng công ty, anh ấy sợ bị đồng nghiệp dị nghị. T nói khi nào có ý định kết hôn thì sẽ tự công khai với mọi người. Vì sợ T giận nên em cũng giấu kín mọi chuyện, chẳng nói với ai. Một tuần, chúng em gặp nhau vài lần nhưng chỉ đi ăn uống rồi về, không có những chuyện khác phát sinh.

Hai ngày trước, em đăng lên facebook ảnh chung của cả hai trong một lần đi xem phim. Dù trong ảnh ấy, em chỉ chụp hai bàn tay đan xen vào nhau chứ không chụp cận cảnh khuôn mặt. Nhưng ngay lập tức, T gọi điện cho em, giận dữ bảo em gỡ ảnh xuống, nếu không thì chia tay. Anh nói em dễ dãi khi công khai yêu nhau thì cũng dễ dãi khi lên giường với người khác. Chị ơi, em sốc đến mức đứng hình, nước mắt chảy ướt gối. Anh ấy cũng giận em 2 ngày nay.

Không lẽ em công khai hình ảnh khi yêu nhau là sai sao? Không lẽ em không có cả cái quyền ấy? Tại sao T lại xúc phạm em như vậy? Em có sai không khi yêu T hả chị? (khanhquyen...@gmail.com)

Hướng Dương tư vấn

Chào em,

Em không sai khi muốn chia sẻ hạnh phúc, người yêu của mình với bạn bè, người quen. Bởi khi yêu ai cũng muốn được quang minh chính đại, được người thân ủng hộ.

Người sai có lẽ là người yêu em. Thứ nhất, anh ấy đã dùng những lời lẽ nặng nề để xúc phạm em. Yêu nhau nhưng lại xúc phạm người yêu, miệt thị, khiến cô ấy tổn thương chỉ vì một điều quá đỗi bình thường thì thật đáng trách.

Thứ hai, anh ấy đã không đem lại sự an toàn cho em. Trong bất cứ một mối quan hệ nào, dù là yêu nhau hay trong hôn nhân, điều người phụ nữ mong đợi nhất chính là sự an toàn. Thế nhưng anh ấy lại bắt em phải đi trong bóng tối, không được công khai tình cảm cho bất cứ ai biết, không được làm trái ý anh ấy. Sự không an toàn sẽ dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện tình cảm. Hoặc có thể anh ấy đang cố giấu giếm một chuyện gì đó với em.

Vì thế, Hướng Dương nghĩ em nên nói chuyện thẳng thắn với người yêu. Em hãy nói những tâm tư, tình cảm mình dành cho anh ấy suốt 2 năm qua và cả 4 tháng yêu nhau. Nhưng cũng hãy cho anh ấy biết em đã đau khổ thế nào, hụt hẫng ra sao khi bị chính người yêu cấm đoán.

Nếu như anh ấy vẫn không đồng ý công khai em với mọi người, Hướng Dương nghĩ em nên dành cho cả hai một khoảng thời gian để suy nghĩ thấu đáo, nhìn nhận mọi việc. Khi đã suy nghĩ kĩ rồi, em hãy quyết định việc cần làm tiếp theo. Đừng cố chấp đuổi theo một bóng hình để rồi đánh mất chính bản thân mình, bởi đó là điều sai lầm. Hướng Dương mong em suy nghĩ kĩ về mọi thứ, có cái nhìn đa chiều đa diện về mọi thứ trong cuộc tình này để không phải hối hận về sau.

Thân gửi.

Hướng Dương.