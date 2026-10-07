Lần đầu tiên câu hỏi thứ 15 xuất hiện trong lịch sử Ai Là Triệu Phú: Chi tiết quen thuộc nhưng ai cũng phải lắc đầu

Trong hơn 20 năm lên sóng, Ai Là Triệu Phú đã trở thành một trong những gameshow kiến thức quen thuộc với khán giả Việt Nam. Thế nhưng, xuyên suốt hành trình ấy, thử thách cuối cùng quyết định danh hiệu "triệu phú" tương ứng với câu hỏi số 15 mới chỉ 3 lần chính thức xuất hiện.

Lần đầu tiên xuất hiện từ 18 năm trước

Cột mốc lần đầu tiên câu hỏi này xuất hiện diễn ra vào năm 2008. Thời điểm đó, người chơi là anh Nguyễn Lê Anh, sinh năm 1978 tại Hà Tĩnh, là một kỹ sư xây dựng, xuất hiện trong chương trình phát sóng ngày 9/9/2008.

Để có cơ hội ngồi trên "ghế nóng", anh đã đăng ký bằng cả email lẫn đường bưu điện và chờ gần 3 tháng mới được lựa chọn. Trong phần thi, anh liên tiếp vượt qua 14 câu hỏi, trở thành người đầu tiên trong lịch sử chương trình tiến tới thử thách cuối cùng.

Câu hỏi số 15 dành cho anh Nguyễn Lê Anh là: "Tác phẩm 'Đời thừa' của Nam Cao lần đầu tiên được đăng trên báo nào?", với 4 lựa chọn:

A. Ngày nay

B. Tiểu thuyết thứ bảy

C. Nông cổ mín đàm

D. Phụ nữ tân văn

Sau quá trình suy luận, Lê Anh loại đáp án C và cân nhắc giữa A và B. Linh cảm ban đầu của anh nghiêng về phương án B - Tiểu thuyết thứ bảy, nhưng vì không đủ chắc chắn, người chơi quyết định dừng lại và nhận phần thưởng 80 triệu đồng.

Đáng tiếc, khi được MC đề nghị lựa chọn đáp án nếu tiếp tục chơi, Lê Anh chọn B. Đây chính là đáp án đúng. Như vậy, anh đã ở rất gần cơ hội trở thành "triệu phú" đầu tiên của chương trình.

Hơn một thập kỷ sau mới xuất hiện lại

Phải hơn 12 năm sau, trong chương trình phát sóng ngày 5/1/2021, câu hỏi số 15 mới một lần nữa xuất hiện. Người chinh phục 14 câu hỏi trước đó là Trần Đặng Đăng Khoa, được biết đến là một "phượt thủ" nổi tiếng.

Tại thời điểm đối mặt câu số 15, Đăng Khoa đã sử dụng hết 4 quyền trợ giúp. Dù vậy, anh vẫn quyết định không dừng cuộc chơi mà lựa chọn trả lời thử thách cuối cùng.

Câu hỏi được đưa ra là:

Những vần thơ 'Trường Sơn chí lớn ông cha

Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào' nằm trong tác phẩm nào của nhà thơ Lê Anh Xuân?

Đăng Khoa lựa chọn phương án A - Dáng đứng Việt Nam. Tuy nhiên, đáp án chính xác là B - Nguyễn Văn Trỗi.

Quyết định mạo hiểm khiến anh không bảo toàn được mức tiền thưởng trước đó và kết thúc chương trình với 22 triệu đồng. Đăng Khoa cũng trở thành người chơi thứ hai vượt qua 14 câu hỏi, đồng thời là người đầu tiên quyết định trả lời câu số 15 thay vì dừng lại.

Sau đó, gần đây nhất là trường hợp của anh Nguyễn Trường Giang, 33 tuổi, đến từ Hà Nội, trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội sau khi đưa câu hỏi cuối cùng của Ai Là Triệu Phú một lần nữa xuất hiện trên sóng truyền hình.

Đáng chú ý, từ câu số 11, Trường Giang đã không còn quyền trợ giúp và phải hoàn toàn dựa vào kiến thức cũng như lập luận của bản thân để tiếp tục cuộc chơi.

Sau khi vượt qua câu 14, anh nhận được câu hỏi cuối cùng:

Câu nói: 'Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn' được nêu trong văn kiện nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Trước thử thách quyết định, Trường Giang lựa chọn dừng cuộc chơi để bảo toàn phần thưởng 150 triệu đồng.

Sau đó, khi được trao cơ hội trả lời thử, anh đưa ra phương án không chính xác. Vì vậy, quyết định dừng lại trước đó đã giúp người chơi giữ được số tiền thưởng của mình.

Một lần xuất hiện giả định khác

Ngoài 3 trường hợp chính thức, Ai Là Triệu Phú từng có người chơi tiến rất gần cột mốc này. Năm 2024, ông Phạm Cao Long, nguyên giáo viên Toán tại Trường THCS Bình Minh, Hải Dương (nay là Hải Phòng), trả lời đúng 13 câu hỏi. Đến câu 14 dù đã có thể suy luận ra đáp án, ông vẫn lựa chọn dừng cuộc chơi.

Sau đó, chương trình đưa ra một tình huống giả định để ông Cao Long thử sức với câu hỏi số 15. Do đây chỉ là tình huống giả định nên kết quả không được tính là một lần chinh phục câu hỏi cuối chính thức.

Câu hỏi khi đó là: "Ngày nào dương lịch hàng năm được chọn là 'Ngày tôn vinh tiếng Việt' trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài?".

Đáp án chính xác là C - ngày 8/9.

Ngày 8/9 được lựa chọn là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo đề án của Chính phủ Việt Nam nhằm gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào.

Có thể thấy, thử thách cuối cùng của Ai Là Triệu Phú không đơn thuần là bài kiểm tra kiến thức. Người chơi còn phải giải một "bài toán" về tâm lý: tiếp tục mạo hiểm để hướng tới cột mốc lịch sử hay dừng lại để bảo toàn số tiền đã giành được. Chính sự cân nhắc giữa rủi ro và phần thưởng khiến câu hỏi số 15 trở thành một trong những khoảnh khắc hiếm gặp nhất của chương trình sau hơn hai thập kỷ phát sóng.

(Tổng hợp)