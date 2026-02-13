Lần đầu lên thảm đỏ WeChoice của người hùng đời thường: Diện mạo đổi nhưng tinh thần truyền cảm hứng vẫn vẹn nguyên

Tối 7/2, Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (TP.HCM). Trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, WeChoice Awards năm nay không chỉ là một đêm tôn vinh, mà còn mở ra không gian giao thoa giữa nghệ thuật, cảm xúc và những giá trị tích cực được bền bỉ lan tỏa trong cộng đồng.

Bên cạnh các nghệ sĩ, người nổi tiếng quen thuộc, “siêu thảm đỏ” WeChoice Awards 2025 tiếp tục là nơi hội tụ của những gương mặt đặc biệt: các đề cử nhân vật và tổ chức truyền cảm hứng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ bước ra từ những công việc rất đời thường, mang theo những câu chuyện lặng lẽ nhưng đủ sức chạm đến số đông.

Một “siêu thảm đỏ” khác biệt

Đến hẹn lại lên, thảm đỏ WeChoice Awards luôn được xem là “đặc sản” không thể thiếu. Năm nay, khu vực sảnh và thảm đỏ được đầu tư hệ thống âm thanh ánh sáng quy mô, tạo nên không khí rộn ràng ngay từ những phút đầu tiên. Sự chỉn chu trong khâu tổ chức, kết hợp cùng những màn xuất hiện ấn tượng của dàn nghệ sĩ đã tạo nên một trong những thảm đỏ đáng chú ý đầu năm 2026.

Giữa không gian rực rỡ ấy, sự xuất hiện của các đề cử nhân vật truyền cảm hứng mang đến một sắc thái rất khác. Không quen với ánh đèn sân khấu hay ống kính truyền thông, họ bước lên thảm đỏ với chút lạ lẫm, nhưng cũng đầy tự hào khi những nỗ lực thầm lặng của mình được ghi nhận. Khoảnh khắc check in thảm đỏ vì thế không chỉ là nghi thức, mà còn là dấu mốc đặc biệt trong hành trình của những con người bình dị.

Bước vào không gian sân khấu, Gala WeChoice Awards 2025 tiếp tục dẫn dắt khán giả qua những câu chuyện truyền cảm hứng được kể bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc. Mỗi hạng mục được xướng tên không đơn thuần là một giải thưởng, mà là lời khẳng định cho những giá trị tốt đẹp vẫn đang âm thầm tồn tại và lan tỏa trong xã hội.

Song song với các hoạt động vinh danh, đêm Gala còn ghi dấu ấn với sự đồng hành của các thương hiệu chia sẻ chung triết lý phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm.

Lynk & Co, đối tác đồng hành trên những hành trình cảm hứng

Tại WeChoice Awards 2025, Lynk & Co Việt Nam chính thức đồng hành với vai trò Nhà tài trợ, tiếp nối hành trình sát cánh cùng những giá trị tích cực và tinh thần tiên phong. Ngay từ khâu đón tiếp, Lynk & Co đã tài trợ xe di chuyển cho các đề cử, góp phần tạo nên trải nghiệm chỉn chu và trọn vẹn.

Không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, Lynk & Co từng bước phá vỡ những khuôn mẫu tiêu dùng quen thuộc, xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm xoay quanh kết nối và lối sống đô thị. Thay vì coi showroom là nơi giao dịch đơn thuần, mô hình Lynk & Co Club và Center được phát triển như những không gian mở, nơi khách hàng gặp gỡ, trao đổi và tham gia các hoạt động sáng tạo.

Sự đồng hành của Lynk & Co tại WeChoice Awards đến từ sự đồng điệu trong triết lý phát triển: tôn vinh những hướng đi khác biệt, đặt con người ở vị trí trung tâm và tạo điều kiện để các giá trị tích cực được lắng nghe, lan tỏa rộng rãi hơn.

Khi những người bình dị bước lên thảm đỏ trong diện mạo mới

Một trong những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc tại WeChoice Awards 2025 là sự xuất hiện của Đội trưởng Đội cứu hộ 116 và anh “lái” drone Hoàng Văn Thiện. Không phải người của sân khấu hay showbiz, cả hai bước vào không gian thảm đỏ với sự bỡ ngỡ rất dễ nhận ra.

Quen thuộc với hiện trường cứu nạn hay những bộ đồ lao động đơn giản gắn liền công việc thường ngày, việc xuất hiện giữa ánh đèn rực rỡ của thảm đỏ gala là trải nghiệm hiếm hoi. Trong những bộ trang phục được chuẩn bị chỉn chu, họ phần nào tự tin hơn khi đứng trước ống kính, dù nét chất phác, bình dị vẫn vẹn nguyên.

Tổng Đội trưởng Đội cứu hộ 116 tại thảm đỏ WeChoice Awards 2025

Anh lái drone Hoàng Văn Thiện

Tổng Đội trưởng Đội cứu hộ 116 tạm gác lại bộ đồ cứu hộ xanh quen thuộc để diện vest lịch sự. Dáng vẻ điềm đạm của người đã quen với áp lực và trách nhiệm trở nên trang trọng hơn trong không gian tôn vinh. Bên cạnh đó, anh lái drone Hoàng Văn Thiện cũng xuất hiện với hình ảnh chỉnh tề hơn thường ngày, nhưng không làm mất đi sự mộc mạc vốn có.

Đồng hành cùng tinh thần chung của chương trình, thương hiệu thời trang Aristino đã tài trợ trang phục cho hai đề cử. Đồng thời Aristino còn xuất hiện tại chương trình với vai trò Ban cổ vũ tiếp sức và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, là những mảnh ghép sống động của bản lĩnh Việt Nam thời đại mới.

Không chỉ là câu chuyện về hình ảnh, sự đồng hành này còn mang ý nghĩa cổ vũ, tiếp thêm sự tự tin cho những con người đang âm thầm cống hiến giữa đời thường.

Năm nay, dress code của WeChoice Awards gắn liền với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, tôn vinh các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang trong nước. Trang phục không chỉ để xuất hiện, mà trở thành một phần của câu chuyện, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và bản sắc Việt.

Giữa thảm đỏ rực rỡ và sân khấu lung linh, hình ảnh các đề cử nhân vật truyền cảm hứng xuất hiện trong diện mạo mới không nhằm biến họ thành người nổi tiếng. Đó là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực rất thật, những đóng góp bền bỉ đã và đang góp phần viết tiếp câu chuyện Việt Nam theo cách riêng của mình.

WeChoice Awards 2025 khép lại một đêm gala, nhưng những câu chuyện được kể, những giá trị được tôn vinh vẫn tiếp tục lan tỏa. Dù trên thảm đỏ hay ngoài đời sống thường nhật, tinh thần truyền cảm hứng của những con người ấy vẫn không đổi.