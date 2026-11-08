Lần đầu hát live "Lỡ Thương Nhau" cùng Nguyễn Hùng, Phương Mỹ Chi khiến khán giả Hà Nội vỡ òa

Một trong những khoảnh khắc được khán giả chờ đợi nhất tại Nhạc Hội Day 2 là màn kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Nguyễn Hùng trong "Lỡ Thương Nhau", bản nhạc đang được bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua. Đây là tiết mục chưa từng xuất hiện trong cả hai đêm Nhạc Hội trước đó, đồng thời cũng là lần đầu tiên ca khúc được trình diễn live. Sự xuất hiện bất ngờ này nối dài mối duyên âm nhạc giữa hai nghệ sĩ, vốn đã bắt đầu từ ca khúc "Có Nhau" trong album Dân Chơi Dân Ca.

Trước "Lỡ Thương Nhau", Nguyễn Hùng và Phương Mỹ Chi đã cùng nhau mang "Có Nhau" lên sân khấu. Ca khúc nói về sự kết nối giữa người với người, gợi nhắc những mối duyên âm nhạc và tình cảm được hình thành trong suốt quá trình thực hiện album. Với màu sắc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, tiết mục tạo nên một khoảng lắng vừa đủ giữa không khí sôi động của chặng miền Nam, trước khi cả hai tiếp tục đưa khán giả đến những màn trình diễn tiếp theo.

Sân khấu Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca Day 2 tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Phương Mỹ Chi trong một tiết mục tại đêm diễn. Ảnh: BTC

Những "lá bài" dành riêng cho khán giả Hà Nội

Không chỉ có "Lỡ Thương Nhau", khán giả Thủ đô còn được thưởng thức liên khúc "Lý Cò Style - Rock Hạt Gạo - Ếch Ngoài Đáy Giếng", một tiết mục khác chưa từng xuất hiện ở hai đêm diễn trước. Pha trộn chất liệu dân gian với tinh thần rock hiện đại, Phương Mỹ Chi liên tục thay đổi màu sắc và tiết tấu, biến sân khấu thành một không gian sôi động từ đầu đến cuối. Màn trình diễn cũng cho thấy sự linh hoạt của nữ ca sĩ trong cách làm mới những chất liệu vốn đã quá quen thuộc với khán giả.

Phương Mỹ Chi cùng dàn vũ công trên sân khấu Nhạc Hội. Ảnh: BTC

Một màn trình diễn mang màu sắc văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: BTC

Nữ ca sĩ xuống sát khu vực khán giả trong đêm Nhạc Hội. Ảnh: BTC

Cùng ê-kíp sản xuất DTAP, Phương Mỹ Chi còn mang đến phiên bản remix của "Thiên Đường Với Người Thương", ca khúc từng gây chú ý trong màn trở lại của cô. Bản phối mới giàu năng lượng nhanh chóng khuấy động khán phòng, khán giả liên tục hò reo và hát theo. Ê-kíp còn cài thêm một bất ngờ: chiếc xích lô cưới bước ra từ MV di chuyển vòng quanh sân khấu, tạo nên những khoảnh khắc hài hước, duyên dáng khiến khán giả "dở khóc dở cười".

Phương Mỹ Chi giữa biển lightstick của khán giả Hà Nội. Ảnh: BTC

Nhạc Hội Day 2 cũng là lần đầu "Gạo Của Ta", ca khúc Phương Mỹ Chi thực hiện cùng thương hiệu Simply, chính thức lên sân khấu. Từng cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi ra mắt, ca khúc tiếp tục lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương và sự trân trọng những giá trị bình dị của văn hóa Việt. Điểm đặc biệt của tiết mục là khán giả được nghe lại điệu hò đặc trưng của Phương Mỹ Chi trong một màn trình diễn live, điều không thường xuyên xuất hiện.

Khoảnh khắc "ơi hò ơi" trên màn hình sân khấu. Ảnh: BTC

Dạo bước Lễ hội Cầu Ngư cùng Bảo Định

Sau màn kết hợp trong "Liễu Yếu Đào Tơ", Bảo Định tiếp tục đồng hành cùng Phương Mỹ Chi qua ca khúc "Dắt Anh Chơi Hội". Vẫn lấy cảm hứng từ Lễ hội Cầu Ngư, tiết mục lần này chọn một cách kể chuyện mới, như hành trình hai nghệ sĩ cùng nhau dạo bước, khám phá không gian lễ hội truyền thống và linh thiêng của người miền biển. Trên nền giai điệu giàu cảm xúc, câu chuyện âm nhạc hiện lên vừa gần gũi, vừa lãng mạn và xao xuyến.

Một tiết mục mang màu sắc trữ tình của Phương Mỹ Chi. Ảnh: BTC

Phương Mỹ Chi trong đêm Nhạc Hội Day 2 tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Cái kết dành cho những người cùng giữ lửa

Các nghệ nhân quan họ góp mặt trong đêm Nhạc Hội. Ảnh: BTC

Để khép lại Nhạc Hội cũng như hành trình album Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi chọn "Thiên Đường Với Người Thương" trong phiên bản ballad, kết hợp chất liệu âm nhạc của cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong khoảnh khắc này, nữ ca sĩ mời toàn bộ nhạc công, các nghệ nhân cùng ban Cố vấn Văn hóa và Chuyên môn, những người đã đồng hành với cô xuyên suốt quá trình tạo nên Dân Chơi Dân Ca, cùng bước lên sân khấu. NSND Tự Long cũng góp mặt, đứng cùng Phương Mỹ Chi và các nghệ nhân trong khoảnh khắc khép lại đêm diễn.

Phương Mỹ Chi cùng NSND Tự Long, các nghệ nhân, nhạc công và ê-kíp trong khoảnh khắc khép lại Nhạc Hội. Ảnh: BTC

Phương Mỹ Chi trong phần trình diễn cuối đêm Nhạc Hội. Ảnh: BTC

NSND Tự Long cùng Phương Mỹ Chi và các nghệ nhân trên sân khấu. Ảnh: BTC

Đại diện cho những loại hình nghệ thuật truyền thống trải dài từ Bắc chí Nam, sự hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ và nghệ nhân tạo nên một cái kết giàu cảm xúc, cũng là lời tri ân Phương Mỹ Chi gửi đến những người đã cùng cô gìn giữ, lan tỏa và tiếp nối các giá trị văn hóa Việt. Nhạc Hội đã chính thức khép lại, nhưng tinh thần Dân Chơi Dân Ca vẫn sẽ tiếp tục sống trong âm nhạc và tình cảm của khán giả.