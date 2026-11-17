Dù hiện tại đã có cuộc hôn nhân gắn bó nhiều năm, Thủy Tiên và Công Vinh từng trải qua không ít sóng gió ngay từ những ngày đầu hẹn hò. Chuyện tình của cặp đôi từng trở thành tâm điểm bàn luận khi một người là cầu thủ nổi tiếng, người còn lại là ca sĩ đang gây chú ý trong showbiz. Thế nhưng, ít ai biết rằng, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ lại bắt đầu khá tình cờ.

Năm 2018, Lê Công Vinh ra mắt cuốn tự truyện mang tên Phút 89. Trong đó, cựu tiền đạo dành một phần để kể về lần đầu gặp gỡ ca sĩ Thủy Tiên - người sau này trở thành bạn đời của anh. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 2/1/2009, chỉ vài ngày sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008. Khi ấy, Công Vinh đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau cú đánh đầu lịch sử giúp đội tuyển đăng quang. Trong khi đó, Thủy Tiên là nữ ca sĩ trẻ đang được chú ý với những ca khúc được yêu thích.

Cả hai được mời tham gia một buổi chụp hình cho một tờ báo tuổi teen. Trước đó, họ hoàn toàn xa lạ, chưa từng trò chuyện hay có bất kỳ mối liên hệ nào. Trong ký ức của Công Vinh, anh lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm của Thủy Tiên. Trái lại, nữ ca sĩ dường như không quá để tâm đến chàng cầu thủ nổi tiếng.

Thuỷ Tiên và Công Vinh lần đầu gặp nhau trong một buổi chụp ảnh bìa cho báo tuổi teen khi ấy

Trong tự truyện, Công Vinh kể: "Tôi gặp Thủy Tiên lần đầu chỉ vài ngày sau khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, hoàn toàn không biết cuộc gặp gỡ ấy làm thay đổi cuộc đời mình. Lúc ấy tôi vừa chia tay mối tình đầu của mình, một mối tình 'người lớn' thật sự, khác xa những mối tình học trò thuở còn đi học. Đấy là một mối tình kéo dài năm năm và chúng tôi đã cùng nhau có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Nói theo ngôn ngữ tiểu thuyết, tôi đang 'để tang' mối tình đầu của mình và chưa nghĩ đến việc sẽ sớm có bạn gái lần nữa. Tôi đến tham gia buổi chụp hình cho một tờ báo tuổi teen vì đã nhận lời từ trước khi AFF Cup diễn ra. Lúc ấy, chính tôi cũng không ngờ là mình sẽ kết thúc giải đấu ấy trên tư cách là người hùng của cả một quốc gia. Và tôi cũng không hề biết người chụp cùng mình trong bộ ảnh ấy chính là Thủy Tiên.

Tôi nhớ hôm ấy chính xác là ngày 2/1/2009, chỉ bốn ngày sau trận chung kết lượt về với Thái Lan. Thủy Tiên lúc này đang rất nổi với mấy bài hit được bật lên suốt ở những quán cà phê. Vừa nhìn thấy Tiên là tôi… thích ngay. Nàng thật đẹp, da trắng, sexy, lại là ca sĩ nữa. Cái thế giới mê hoặc trong những quán bar, với âm nhạc dìu dặt và những ánh đèn kỳ ảo hiện về, tôi thích Thủy Tiên ngay lập tức.

Vậy mà nàng chả buồn để tôi vào mắt. Đàn ông lạ lùng ở chỗ con gái càng phớt lờ mình, thì mình lại càng muốn chinh phục. Tôi thầm nghĩ: 'Mình đang là cầu thủ ở đỉnh cao phong độ, mình đang có mọi thứ mà một cầu thủ mơ ước: tiền tài, danh vọng và địa vị, nếu có thể cặp kè với một nàng ca sĩ nữa thì… ngầu phải biết. Và thế là tôi đặt mục tiêu phải chinh phục Thủy Tiên cho bằng được'".

Khi công khai mối quan hệ, cả hai đối diện với nhiều bàn tán trái chiều

Từ một buổi chụp hình tưởng chừng bình thường, mối quan hệ giữa hai người dần phát triển. Theo những chia sẻ được kể lại, chỉ vài giờ sau buổi làm việc, Công Vinh đã chủ động mời Thủy Tiên đi ăn tối và giới thiệu cô với các đồng đội ở đội tuyển quốc gia. Một khởi đầu khá chóng vánh, mở ra chuyện tình nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

Khi chuyện tình vừa chớm nở, Thủy Tiên và Công Vinh đã phải đối diện với không ít ý kiến trái chiều. Thời điểm đó, việc một cầu thủ nổi tiếng hẹn hò với ca sĩ khiến dư luận bàn tán. Có người cho rằng nữ ca sĩ dựa vào danh tiếng của bạn trai, trong khi một số ý kiến khác nghi ngờ cả hai đang tận dụng sức hút của đối phương để đánh bóng tên tuổi.

Đỉnh điểm tranh cãi là khi bộ ảnh có phần táo bạo của cặp đôi được công bố, tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội. Giữa những lời bàn tán, Công Vinh lựa chọn thể hiện tình cảm theo cách quyết liệt. Cựu cầu thủ cũng từng chia sẻ quan điểm sẽ đứng về phía người mình yêu, ngay cả khi cô phải đối diện với sự quay lưng của số đông.

Công Vinh luôn bảo vệ Thuỷ Tiên trước những sóng gió xảy đến

Những sóng gió trong giai đoạn đầu không khiến cả hai từ bỏ mối quan hệ. Sau nhiều năm gắn bó, Thủy Tiên và Công Vinh tổ chức đám cưới, chính thức xây dựng gia đình riêng. Sau khi kết hôn, Thủy Tiên và Công Vinh có cuộc sống gia đình riêng, cùng chăm sóc con gái. Dù đều là những gương mặt nổi tiếng, cả hai có xu hướng giữ kín nhiều khía cạnh đời tư, hạn chế chia sẻ quá nhiều về cuộc sống gia đình trước công chúng.

Cặp đôi nên duyên vợ chồng vào năm 2014, sau gần 6 năm gắn bó

Cặp đôi hiện sống trong căn biệt thự màu trắng tại TP.HCM, từng được tu sửa và chia sẻ một số hình ảnh về không gian sống trên mạng xã hội. Dù không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, cả hai vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Thủy Tiên từng khiến mạng xã hội xôn xao khi tiết lộ khoản tiền chồng đưa để chi tiêu cá nhân. Năm 2021, nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Tổng 5 tháng anh cho mình 31 tỷ đồng. Bữa giờ lại cho mình lắt nhắt tiền bán đất lặt vặt mỗi lần 3-5 tỷ đồng nữa tính ra cũng có hơn 40 tỷ đồng để tiêu vặt".

Công Vinh và Thuỷ Tiên có cuộc sống bình yên, ít chia sẻ chuyện đời tư trên MXH

Ảnh: FBNV