Lamine Yamal học trường nào mà có thể vừa học vừa vô địch Euro, World Cup?

Ở tuổi 19, Lamine Yamal đã sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước với nhiều danh hiệu cùng CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Sau 3 chức vô địch La Liga, ngôi vương châu Âu và mới nhất là chức vô địch World Cup, tiền đạo sinh năm 2007 hiện là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới. Thế nhưng, phía sau hình ảnh một "thần đồng" trên sân cỏ, Yamal vẫn là một học sinh bình thường, phải hoàn thành bài tập và theo kịp chương trình học.

Lamine Yamal là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro lẫn World Cup (Ảnh: Getty Images)

Khoảnh khắc Lamine Yamal cặm cụi làm bài tập sau mỗi buổi tập tại Euro 2024 trước đây từng gây chú ý trên khắp các mạng xã hội. Khi đó, anh chia sẻ với tờ AS rằng mình mang theo sách vở vì vẫn đang học năm thứ 4 chương trình ESO (chương trình giáo dục trung học cơ sở bắt buộc - Educación Secundaria Obligatoria - ESO của Tây Ban Nha).

"Chúng tôi đến đây không phải để đi dạo mà để làm nên lịch sử. Tôi hy vọng có thể tiến xa ở Euro. Tôi mang theo bài tập về nhà vì tôi đang học năm thứ 4 ESO", Yamal nói. Sau đó, anh và các đồng đội đã thực sự làm nên lịch sử khi giành chức vô địch châu Âu.

Lamine Yamal làm bài tập khi đang tham gia Euro 2024 (Ảnh: RFEF)

Nam cầu thủ cũng hài hước tiết lộ rằng Toán và Lịch sử là 2 môn khiến mình đau đầu nhất. "Tôi cần phải làm nhiều bài tập Toán và Lịch sử vì hai môn này khá khó. Nếu Tây Ban Nha vào chung kết, tôi sẽ không phải làm bài nữa. Hy vọng các giáo viên sẽ bận xem đội tuyển thi đấu", anh từng chia sẻ.

Để phù hợp với lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Lamine Yamal từng theo học chương trình trực tuyến. Dù vậy, anh cho biết mình vẫn có kết quả học tập khá tốt và luôn cố gắng hoàn thành việc học song song với sự nghiệp bóng đá.

Theo Athlon Sports , ngôi sao của Barcelona hiện đã hoàn thành chương trình ESO. Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa chỉ tập trung cho việc học, Lamine Yamal phải song song hoàn thành chương trình học văn hóa và theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Chương trình Destiny On The Line của ESPN Originals cũng từng tiết lộ các giáo viên thường xuyên gửi bài tập để anh hoàn thành sau mỗi buổi tập và thi đấu, giúp cầu thủ trẻ không bị gián đoạn việc học dù đang chinh chiến ở các giải đấu lớn của châu Âu.

ESO - chương trình học của Lamine Yamal có gì đặc biệt?

Chương trình mà Lamine Yamal theo học là ESO (Educación Secundaria Obligatoria) - bậc Trung học Cơ sở bắt buộc dành cho học sinh từ 12 đến 16 tuổi tại Tây Ban Nha. Sau khi hoàn thành ESO, học sinh có thể tiếp tục theo học Bachillerato, chương trình tương đương bậc trung học phổ thông, được xem là bước chuẩn bị cho đại học.

Từ năm học 2022-2023, Tây Ban Nha bắt đầu triển khai cải cách chương trình ESO theo Luật Giáo dục mới (LOMLOE). Chương trình không chỉ tập trung vào kiến thức mà còn hướng đến phát triển năng lực tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Bên cạnh các môn học cốt lõi như Toán, Ngôn ngữ và Khoa học, học sinh còn được trang bị nhiều nội dung mới như năng lực số, kỹ năng đọc hiểu, giao tiếp, giáo dục sức khỏe, giáo dục giới tính, bình đẳng giới, tinh thần hợp tác và sáng tạo.

Hệ thống giáo dục phổ thông tại Tây Ban Nha chú trọng phát triển tư duy phản biện, kỹ năng thực tiễn và năng lực số cho học sinh (Ảnh: todofamilias)

Một điểm đáng chú ý là hệ thống đánh giá cũng được thay đổi theo hướng giảm áp lực thi cử. Thay vì chỉ dựa trên điểm số, giáo viên đánh giá học sinh thông qua mức độ hoàn thành các mục tiêu và năng lực đã đề ra, với các mức như Chưa đạt, Đạt, Tốt, Đáng chú ý và Xuất sắc.

Theo quy định mới, học sinh chỉ được học lại tối đa 1 lần ở mỗi lớp và không quá 2 lần trong toàn bộ chương trình ESO. Các trường được khuyến khích áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ từ sớm để hạn chế tình trạng học sinh phải lưu ban, đồng thời tăng cường vai trò của giáo viên trong việc đánh giá toàn diện quá trình học tập.

Cũng chính nhờ môi trường giáo dục linh hoạt này mà Lamine Yamal vẫn có thể cân bằng giữa việc học và lịch thi đấu dày đặc. Trong khi liên tục lập kỷ lục trên sân cỏ, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha vẫn không bỏ dở việc học, trở thành hình mẫu của một vận động viên trẻ đỉnh cao vẫn duy trì con đường học tập song song với sự nghiệp thể thao.

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