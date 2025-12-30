Làm việc này 2 phút mỗi ngày, mỡ nội tạng giảm tới 13%

Muốn giảm cân không nhất thiết phải ép mình ngày nào cũng vào phòng gym. Bác sĩ chuyên về giảm cân Đài Loan (Trung Quốc) Tiêu Tiệp Kiện chia sẻ rằng, một nghiên cứu cho thấy chỉ cần leo cầu thang theo kiểu “chạy nước rút”, tức là tăng tốc leo thẳng lên tầng 4, mỗi tuần leo 4 ngày, mỗi ngày chia nhỏ thành 6 lượt, tổng thời gian chỉ khoảng 2 phút, sau 12 tuần khi chụp cắt lớp vi tính, lượng mỡ nội tạng có thể giảm khoảng 13%, còn lớp mỡ quanh tim cũng mỏng đi rõ rệt. Ông ví von rằng “trái tim của bạn cuối cùng cũng có thể thở được”.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện nhận xét cuộc sống của nhiều người hiện nay giống như ngồi trên một “chiếc ghế di động”, ngồi tàu điện ngầm, ngồi văn phòng, rồi lại ngồi ăn quán vỉa hè. Để giảm mỡ nội tạng, ông dẫn lại một thử nghiệm trên nhóm người trưởng thành béo phì có chỉ số BMI vượt chuẩn. Những người tham gia mất khoảng 22 giây cho mỗi lần leo 4 tầng, mỗi ngày leo rải rác 6 lần, mỗi tuần 4 ngày. Sau 12 tuần, mỡ nội tạng giảm 13%, mỡ nội tạng vùng bụng thu nhỏ rõ rệt. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người dù cân nặng không thay đổi nhưng vòng bụng lại nhỏ đi.

Không chỉ vậy, nghiên cứu còn cho thấy sau 12 tuần leo cầu thang tăng tốc, lớp “mỡ ngoài tim” bao quanh tim cũng mỏng hơn. Bác sĩ Tiêu ví điều này như việc trái tim vốn phải đập mỗi ngày cho bạn, nay được “cởi bớt một chiếc áo phao mỡ dày tới 15%”, giúp tim hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Ông giải thích rằng 22 giây vận động cường độ cao này giúp tăng hiệu quả đốt mỡ thông qua axit amin. Phân tích bằng sắc ký lỏng khối phổ cho thấy vận động có thể kích hoạt lại các con đường chuyển hóa bị trì trệ, đặc biệt ở những người béo phì, kháng insulin hoặc mắc đái tháo đường type 2, vốn có nồng độ BCAA (axit amin chuỗi nhánh) cao và chuyển hóa chậm.

Nhờ những đợt vận động ngắn nhưng mạnh, hệ chuyển hóa có thể được “nâng cấp” từ ì ạch sang hiệu quả. Bác sĩ nhấn mạnh, leo cầu thang 22 giây không chỉ vì vóc dáng mà còn vì trái tim, vì vậy đi làm đừng chen thang máy nữa, hãy leo thang bộ để “giúp tim vừa cởi bớt một chiếc áo mỡ”.

Nguồn và ảnh: ETToday