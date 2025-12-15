Làm thế nào hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho người cần hồi phục sức khoẻ?

Trong thế giới protein, peptides là những chuỗi protein đã được phân cắt thành các mảnh nhỏ, dễ hấp thu mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Dù có vẻ phức tạp, peptides thực chất là các chuỗi acid amin ngắn – những đơn vị cơ bản cấu thành protein. Các acid amin này là nền tảng để hình thành và duy trì các thành phần quan trọng của cơ thể như cơ bắp, da, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Nhờ kích thước siêu nhỏ, peptides giúp cơ thể hấp thu nhanh, tối ưu hóa quá trình chuyển hóa năng lượng và cung cấp các "vi chất thiết yếu" cho quá trình tái tạo mô.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Peptides là soup uống dinh dưỡng được Orgalife nghiên cứu dành riêng cho người kém hấp thu, suy nhược hoặc cần phục hồi nhanh sau bệnh. Sản phẩm được phát triển dựa trên nguyên tắc protein thủy phân thành peptides phân tử nhỏ, kết hợp với các dưỡng chất từ nguồn thực phẩm tự nhiên. Công nghệ thủy phân độc quyền đã tạo ra chuỗi peptides nhỏ, dễ tiêu hóa, cải thiện khả năng hấp thu– một điểm quan trọng cho những người đang trong giai đoạn phục hồi hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Peptides phù hợp cho bệnh nhân suy nhược cần hồi phục sức khỏe. Nguồn: Orgalife.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Peptides cung cấp protein từ ức gà và các loại đậu, kết hợp chất béo MCTs – loại chất béo dễ hấp thu – giúp cơ thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Sản phẩm hoàn toàn không chứa lactose, đường hay chất bảo quản, an toàn cho người nhạy cảm hoặc đang cần kiểm soát chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Các vi chất như Beta-glucan, vitamin C, E, Kẽm, Folic Acid hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể chống chọi tốt hơn với bệnh tật, rút ngắn thời gian hồi phục.

Điểm nổi bật khác của Fomeal Peptides là khả năng cung cấp dinh dưỡng toàn diện, không chỉ bổ sung protein mà còn kết hợp vitamin, khoáng chất và các yếu tố sinh học hỗ trợ cơ thể. Điều này giúp người dùng duy trì năng lượng, ngay cả khi lượng thức ăn thông thường không đáp ứng đủ nhu cầu.

Sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng giúp tăng năng lượng và protein tiêu thụ, giảm tỷ lệ tiêu chảy cho bệnh nhân hồi sức tích cực chỉ sau 10 ngày sử dụng qua ống thông. Những kết quả này cho thấy peptides phân tử nhỏ và dưỡng chất tối ưu hóa của sản phẩm đóng vai trò thiết yếu trong quá trình hồi phục, mang lại hiệu quả rõ rệt về thể trạng, sức khỏe và tinh thần người dùng.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Peptides với peptides phân tử nhỏ dễ dàng hấp thu cho bệnh nhân ICU cần hồi phục. Nguồn Orgalife.

Với công thức nghiên cứu kỹ lưỡng và tối ưu hóa khả năng hấp thu, Fomeal Peptides trở thành giải pháp dinh dưỡng y học toàn diện cho mọi lứa tuổi cần phục hồi, bao gồm người lớn tuổi, người suy nhược, bệnh nhân ICU, trẻ em trên 6 tuổi, phụ nữ có thai hoặc cho con bú theo chỉ định. Sản phẩm giúp duy trì năng lượng và tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời mang lại cảm giác an tâm cho người sử dụng và gia đình.

Trong bối cảnh dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng cho sức khỏe và phục hồi, việc lựa chọn một nguồn dưỡng chất vừa đầy đủ vừa dễ hấp thu là yếu tố quan trọng. Thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Peptides không phải là "bí quyết thần kỳ" nhưng là một giải pháp khoa học, an toàn và tiện lợi, giúp cơ thể nhận đủ năng lượng, protein và các vi chất quan trọng mỗi ngày. Từng ngụm soup là bước đầu để cơ thể hồi phục, duy trì sức khỏe và tăng cường khả năng miễn dịch, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống trong suốt quá trình phục hồi.

Fomeal Peptides – từ những chuỗi peptides tí hon đến giải pháp hồi phục toàn diện, mang lại năng lượng, sức khỏe và niềm yên tâm cho người bệnh và gia đình.

Công ty TNHH Khoa học dinh dưỡng Orgalife Số 46 đường 77, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"



