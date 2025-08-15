Báo VnExpress dẫn nguồn Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, một số gia đình có thói quen mua nhiều khoai tây về để gầm giường, gầm cầu thang ăn dần. Chính thói quen này khiến khoai tây bị mọc mầm, khi ăn rất dễ gây ngộ độc.

Chất solanin trong khoai tây mọc mầm có thể gây ngộ độc chết người với liều lượng 0,2 - 0,4g trên một kg trọng lượng cơ thể.

Để bảo quản khoai tây an toàn, chúng ta cần hiểu cơ chế mọc mầm của nó. Thông thường mùa đông khoai tây không mọc mầm vì thời tiết khô ráo và lạnh. Sang xuân ấm và ẩm, khoai tây sẽ bắt đầu xanh và nảy mầm. Thực tế, lúc này vì khoai bước vào thời kỳ sinh sản vào mùa xuân nên sẽ đâm chồi.

Hiểu được nguyên nhân, chúng ta có thể tìm cách ngăn chặn khoai tây mọc mầm từ chính những nguyên nhân này.

Ăn khoai tây mọc mầm rất dễ ngộ độc

Báo VietNamNet dẫn nguồn Sohu hướng dẫn 3 cách làm đơn giản nhưng hiệu quả trong việc khiến khoai tây không mọc mầm, bạn có thể tham khảo:

Sử dụng túi bóng đen

Khoai tây cần quang hợp để nảy mầm. Nếu không có ánh sáng, khoai tây sẽ không thể quang hợp. Do vậy, việc giữ khoai tây không nảy mầm thực ra rất đơn giản. Bạn chỉ cần dùng một chiếc túi bóng đen, hoặc thùng gỗ, hộp carton để chứa khoai tây. Sau đó, bỏ khoai vào nơi tối và râm mát là có thể để dành được suốt nửa năm.

Bảo quản trong tủ lạnh

Sau khi mua khoai tây về, bạn hãy dùng màng bọc thực phẩm để bọc kín từng củ rồi cho vào tủ lạnh.

Khoai tây cần điều kiện nhiệt độ để mọc mầm và nó sẽ không mọc mầm được khi nhiệt độ ở dưới 1 độ C. Do đó, bạn hoàn toàn có thể bảo quản khoai tây tốt nếu để trong tủ lạnh.

Dùng baking soda để loại bỏ ẩm ướt

Bước này có thể dùng kèm với bước 1 phía trên. Bạn đổ đều một vài thìa baking soda vào hộp carton hoặc túi đen, sau đó mới cho khoai tây vào. Bằng cách này, baking soda sẽ hút ẩm trong không khí giúp khoai tây được bảo quản lâu hơn.

Trên đây là 3 cách đơn giản giúp khoai tây không bị mọc mầm. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn.