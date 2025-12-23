Showbiz Hàn Quốc những ngày gần đây lại dậy sóng khi Park Sung Hoon - nam diễn viên từng gây chú ý qua Squid Game bất ngờ được xác nhận tái xuất trong một phim truyền hình lãng mạn của JTBC, bất chấp việc anh vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của scandal phát tán ảnh khiêu dâm từng khiến sự nghiệp lao đao. Thông tin này ngay lập tức thổi bùng làn sóng phản đối dữ dội từ phía khán giả, đặc biệt là nhóm người xem nữ - đối tượng chính của dòng phim tình cảm.

Đầu năm 2025, Park Sung Hoon vướng vào bê bối nghiêm trọng khi đăng tải hình ảnh mang tính khiêu dâm lên Instagram. Dù sau đó phía nam diễn viên giải thích đây là hành động "vô tình" khi chia sẻ lại nội dung, nhưng làn sóng chỉ trích vẫn bùng nổ dữ dội.

Bức ảnh có nội dung khiêu dâm mà Park Sung Hoon đăng lên story

Khán giả cho rằng, với tư cách một người nổi tiếng có lượng người theo dõi lớn, việc phát tán nội dung người lớn trên nền tảng mạng xã hội công khai là hành vi khó chấp nhận, đặc biệt khi hình tượng trước đó của Park Sung Hoon gắn liền với vẻ ngoài lịch lãm, nghiêm túc. Scandal nhanh chóng leo thang, khiến anh bị gạch tên khỏi dự án truyền hình Bon Appétit, Your Majesty chỉ trong thời gian ngắn.

Kể từ đó, Park Sung Hoon gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí, không dự sự kiện, không xuất hiện trước truyền thông, được cho là đang trong giai đoạn "đóng băng" sự nghiệp để tránh bão dư luận.

Tạo hình của nam diễn viên trong phim mới

Tưởng chừng cần thêm thời gian để lấy lại thiện cảm công chúng, nhưng mới đây JTBC bất ngờ công bố dự án phim mới Efficient Dating For Singles, chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, dự kiến lên sóng ngày 28/2/2026. Đáng chú ý, Park Sung Hoon được chọn vào vai Song Tae Seop - nam chính của phim, sánh đôi cùng Han Ji Min.

Theo giới thiệu, bộ phim hướng đến nhóm khán giả 20-30 tuổi, khai thác câu chuyện cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, được nhà đài kỳ vọng sẽ trở thành một "cẩm nang hẹn hò" hiện đại. Tuy nhiên, mọi kỳ vọng nhanh chóng bị lu mờ bởi cái tên Park Sung Hoon trong dàn cast.

Ngay sau khi thông tin nam diễn viên tái xuất được công bố, mạng xã hội Hàn Quốc lập tức bùng nổ tranh cãi. Hàng loạt bình luận thể hiện sự phẫn nộ, thất vọng và thẳng thừng tuyên bố tẩy chay bộ phim.

- Tôi sẽ không xem. Chỉ cần nhìn cast là mất hứng. - Phim lãng mạn mà nam chính từng đăng nội dung người lớn lên story thì ai nuốt nổi? - Nếu không muốn bị phản ứng như thế này thì ngay từ đầu đừng nhận vai lãng mạn. - Nam diễn viên thì scandal kiểu gì cũng có thể quay lại, thật bất công. - Thương Han Ji Min, tự nhiên bị kéo vào một lựa chọn gây tranh cãi.

Không ít ý kiến cho rằng scandal của Park Sung Hoon đánh trúng vào cảm giác khó chịu của khán giả nữ, nhóm người xem chủ lực của thể loại romance. Việc yêu cầu khán giả "thả tim", rung động trước một nam chính từng dính bê bối 18+ bị xem là điều phản cảm và thiếu tinh tế.

Nhiều người lo ngại cho nữ chính Han Ji Min

Dù cũng có một bộ phận cho rằng công chúng đang phản ứng quá mức và Park Sung Hoon xứng đáng có cơ hội sửa sai, nhưng rõ ràng thời điểm tái xuất hiện tại là vô cùng nhạy cảm. Khi scandal vẫn còn nguyên trong ký ức người xem, việc trở lại ngay bằng một vai nam chính lãng mạn chẳng khác nào tự đẩy mình vào tâm bão chỉ trích.

Liệu đây là bước đi cố chấp của Park Sung Hoon hay là một canh bạc liều lĩnh của nhà đài JTBC? Câu trả lời có lẽ sẽ chỉ rõ khi bộ phim chính thức lên sóng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều chắc chắn là làn sóng tẩy chay dành cho nam diễn viên này vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.