Làm một lần trẻ ra hẳn 7 tuổi, không đau, không xâm lấn, phương pháp trẻ hóa da này đang “rần rần” khiến hội chị em sốt xình xịch

Để có một liệu trình trẻ hóa da bằng than carbon tối ưu nhất, giải quyết được triệt để những vấn đề mà da bạn gặp phải, BS Lương nhận định cần thực hiện đầy đủ 5 bước cơ bản sau:

Bước 1: Thăm khám và tư vấn

Bạn sẽ được các chuyên gia kiểm tra tình trạng, mức độ da của bạn, và từ đó sẽ đưa ra những phương án, liệu trình phù hợp nhất dành riêng cho từng mức độ, đối tượng.

Bước 2: Làm sạch và ủ tê vùng cần hỗ trợ điều trị

Việc làm này có vai trò quan trọng trong suốt quá trình. Vùng da của bạn sẽ được làm sạch bụi bẩn và mỹ phẩm, giúp tránh nhiễm khuẩn trong cả quá trình. Việc ủ tê vùng hỗ trợ điều trị sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình.

Bước 3: Tiến hành trẻ hóa da bằng than carbon

Bạn sẽ được đắp một lớp than hoạt tính lên vùng da cần hỗ trợ điều trị và dùng tia Laser Q-switched Nd Yag bắn sạch lần lượt lớp than đó.

Bước 4: Đắp mặt nạ collagen

Bạn sẽ được đắp một lớp mặt nạ collagen giúp tăng dưỡng chất để sinh trưởng collagen, giúp trẻ hóa da một cách nhanh chóng.

Bước 5: Sử dụng nước hoa hồng giúp se khít lỗ chân lông