Làm đủ việc, kiếm được tiền nhưng KHÔNG MUỐN TIÊU: Có tháng tiết kiệm hơn 37 triệu, bữa trưa không thèm đặt đồ ăn

Với dân văn phòng, 2025 khép lại bằng một nỗi lo, đơn giản vì làn sóng sa thải còn chưa lắng xuống, nên bản thân vẫn có thể mất việc bất cứ lúc nào. Chuyện này không chỉ là thực tế ở Việt Nam, mà là toàn châu Á nói riêng, cả thế giới nói chung. Giống như ở quốc gia tỷ dân, dân văn phòng xứ Trung đang rủ nhau sống tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Đây không còn là việc “làm được thì tốt, không cũng chẳng sao nữa” mà đã trở thành mục tiêu sống còn - vì chính mình.

Dân văn phòng thắt lưng buộc bụng

Trong những năm gần đây, một làn sóng tiết kiệm mạnh mẽ đang nổi lên ở Trung Quốc, đặc biệt là với nhóm dưới 30 tuổi. Trên các mạng xã hội như Xiaohongshu, Weibo,... hàng loạt thanh niên chia sẻ cách họ cắt giảm chi tiêu, từ việc mang cơm trưa đến văn phòng thay vì đặt đồ ăn ngoài, hay việc từ chối mua hàng giảm giá bằng cách “chặn” tất cả những tin quảng cáo vô tình lọt vào tầm mắt.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Một cô gái 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp và gia nhập tập đoàn Alibaba, thừa nhận rằng dù có mức lương “tương đối ổn”, cô luôn hạn chế việc mua sắm tùy hứng vì mục tiêu tự đặt ra: Tiết kiệm 2 triệu NDT (khoảng 6,8 tỷ đồng). Theo cô chia sẻ, số tiền này gấp 100 lần thu nhập hàng tháng của cô ở thời điểm hiện tại.

Một cô gái khác, hiện đang là giáo viên tiếng Anh ở Thâm Quyến cũng có chung mục tiêu tiết kiệm. Cô cho biết ngoài việc đi dạy, cô còn nhận thêm các công việc khác đúng kỹ năng như dịch bản thảo, phiên dịch viên,... Chỉ cần có việc là cô sẽ nhận kể cả phải bớt thời gian ăn ngủ, vui chơi.

“Có những ngày tôi chỉ ngủ 3 tiếng. Trung bình mỗi tháng tôi tiết kiệm khoảng 10.000 NDT (37,5 triệu đồng) - tương đương khoảng 80% thu nhập” - Cô nói.

Làm tối đa, tiêu tối thiểu giờ đây không còn là mục tiêu của 1 vài cá nhân. Theo dữ liệu từ Yu’e Bao, một quỹ thị trường tiền tệ phổ biến trên ứng dụng thanh toán Alipay, người dùng sinh sau năm 2000 trung bình thực hiện tới 20 lần gửi tiền mỗi tháng vào tài khoản tiết kiệm, gấp đôi so với đầu năm trước. Số tiền mỗi người tích lũy trong tài khoản đó đã tăng khoảng 3.000 NDT (khoảng 10,2 triệu đồng) - Mức tăng là 50% so với cùng kỳ năm trước.

Đương nhiên, việc giới trẻ ưu tiên tiết kiệm là một tín hiệu đáng mừng với đời sống tài chính cá nhân của họ. Dẫu vậy, một số nhà kinh tế lo ngại rằng sự “thắt chặt chi tiêu” quá mức này, đang kéo nhu cầu tiêu dùng đi xuống, làm giảm doanh số của mọi ngành hàng, từ sản phẩm điện tử đến F&B, vô hình trung mang lại tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Đằng sau quyết tâm tiết kiệm của người trẻ

Không phải tự nhiên mà giới trẻ Trung Quốc lại siết chặt hầu bao đến thế. Một trong những lý do lớn nhất là nỗi lo về tình trạng việc làm không ổn định và tương lai nghề nghiệp quá mơ hồ.

Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người trẻ từ 16-24 tuổi đã ở mức cao trong những năm gần đây.

Trong bối cảnh đó, nhiều bạn trẻ cảm thấy rằng các cơ hội việc làm ổn định đang ngày càng ít đi, đồng nghĩa với việc “tỷ lệ chọi” ngày càng khốc liệt.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng đại dịch COVID-19, khủng hoảng bất động sản và những cú sốc kinh tế lớn khác trong thập kỷ qua đã làm giảm niềm tin của thế hệ trẻ vào việc “chi tiêu thoải mái”, “ngày nào hay ngày đó”. Khi không còn cảm giác chắc chắn về việc tăng thu nhập hay cơ hội việc làm trong tương lai, việc họ chọn bớt tiêu lại, là điều dễ hiểu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Về mặt tích cực, quyết định đó giúp mỗi người có một khoản dự phòng khi gặp khó khăn, và giảm bớt rủi ro tài chính cá nhân trong bối cảnh không chắc chắn. Nhưng đồng thời, khi hàng triệu người cùng giảm nhu cầu chi tiêu, điều này có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Bên cạnh đó, sự tập trung quá mức vào tiết kiệm còn khiến một số ngành dịch vụ tiêu dùng và bán lẻ, rơi vào tình trạng bế tắc trong việc duy trì doanh thu, và điều này vô hình trung, lại tạo áp lực lên cả thị trường việc làm trong tương lai.

Suy cho cùng, những con số tiết kiệm ấn tượng không chỉ là sự kỷ luật tài chính, mà còn là tâm thế phòng thủ trước một tương lai quá nhiều biến số. Khi cảm giác an toàn nghề nghiệp không còn là điều hiển nhiên, từng đồng tiền để dành trở thành cách người trẻ tự tạo cho mình một lớp đệm cho những cú sốc bất ngờ của cuộc sống.

(Nguồn: Reuters)