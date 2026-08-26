Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 thí sinh

Ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết đã có quyết định hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 đối với 38 thí sinh tại Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết.

Theo quyết định, nhà trường có trách nhiệm thông báo việc hủy kết quả trúng tuyển đến phụ huynh và 38 thí sinh. Những học sinh này phải thực hiện nhập học tại các trường THPT nơi đã trúng tuyển nguyện vọng 2 và không tiếp tục tham gia xét tuyển bổ sung tại Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết.

Đáng chú ý, quyết định hủy kết quả được ban hành chỉ 1 ngày sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phê duyệt danh sách 38 thí sinh trúng tuyển bổ sung vào Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết.

Trước đó, ngày 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã đồng ý cho 13 trường THPT tuyển sinh bổ sung lớp 10, trong đó có Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết. Sở yêu cầu việc xét tuyển bổ sung phải ưu tiên học sinh đã có nguyện vọng đăng ký vào trường và không để xảy ra đơn thư khiếu nại.

Cùng ngày, Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết thông báo tuyển sinh bổ sung. Năm học 2026-2027, trường được giao chỉ tiêu 1.080 học sinh. Đến ngày 18/8, có 1.048 học sinh làm thủ tục nhập học nên trường dự kiến tuyển bổ sung 32 chỉ tiêu.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngày 22/8, Hội đồng tuyển sinh nhà trường họp xét và xác định 38 thí sinh trúng tuyển bổ sung. Ngày 24/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ký quyết định phê duyệt kết quả này.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, 38 thí sinh nói trên đều đã trúng tuyển nguyện vọng 2 tại các trường THPT khác. Nếu tiếp tục được nhập học tại Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết, các em sẽ đồng thời có kết quả trúng tuyển ở 2 trường, trong khi những trường đã tiếp nhận nguyện vọng 2 có nguy cơ thiếu học sinh so với số lượng được bố trí.

Lãnh đạo Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết cho biết, ban đầu nhà trường cho rằng những học sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào trường nhưng không đủ điểm, nay trường còn thiếu chỉ tiêu thì có thể tham gia xét tuyển bổ sung. Sau đó, nhà trường mới biết các em đã trúng tuyển nguyện vọng 2 tại những trường khác.

Việc hủy kết quả tuyển sinh bổ sung khiến một số phụ huynh, học sinh băn khoăn, cho rằng cần làm rõ điều kiện đã trúng tuyển nguyện vọng 2 thì không được xét tuyển bổ sung được quy định tại văn bản nào, có được công khai trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển hay không.