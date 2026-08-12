Lâm Bảo Châu tiết lộ 5 ngày chạy đua làm MV cho Lệ Quyên: Dựng đến 3 giờ chiều, 8 giờ tối lên sóng

Đứng sau MV "Giá như anh là em" đang cán mốc triệu view của Lệ Quyên là Lâm Bảo Châu, bạn trai kém 12 tuổi của nữ ca sĩ, trong vai trò đạo diễn sáng tạo. Anh vừa kể lại toàn bộ hành trình từ ý tưởng làm phim ngắn cho đến 5 ngày chạy nước rút, cùng những gì Lệ Quyên phải đánh đổi trên phim trường.

Lâm Bảo Châu vừa chia sẻ câu chuyện phía sau MV "Giá như anh là em" của Lệ Quyên, sản phẩm ra mắt ngày 8/8 và đạt triệu view chỉ sau vài ngày lên sóng. Điều ít người biết là toàn bộ phần hoàn thiện được ê-kíp dồn vào vỏn vẹn 5 ngày, và bản thân dự án ban đầu không hề được hình dung là một MV.

Theo lời Lâm Bảo Châu, anh từng tính chuyển câu chuyện thành kịch bản phim ngắn dạng drama, thậm chí muốn tham gia diễn xuất vì "mê và nhớ diễn". Sau khi cân nhắc lại, ê-kíp quyết định chuyển hướng sang quay hoàn toàn trong studio. Ngay từ đầu, anh đã hình dung rõ một phân đoạn: Lệ Quyên đứng giữa không gian tối, có nước và ánh sáng phản chiếu, để nỗi buồn của nhân vật được truyền tải bằng hình ảnh thay vì lời thoại. Anh nhờ producer Bùi Đức Hưng tìm một đạo diễn hình ảnh hợp gu, và cái tên Đăng Khoa xuất hiện.

Lâm Bảo Châu cho biết anh chỉ đưa ra phần "sườn" là nỗi buồn và tiếc nuối của một cô gái trong không gian gần như vô định, còn Đăng Khoa là người triển khai thành hành trình hình ảnh hoàn chỉnh. Hai vũ công tượng trưng cho nhân vật nam và nữ, chiếc gương đại diện cho một thế giới song song, nước và mưa là phương tiện để cảm xúc được nhìn thấy trên màn ảnh. Ê-kíp còn xây dựng thêm chi tiết cô gái đi qua chính ký ức của mình, từ khung cảnh mộng mơ khi còn trong tình yêu đến khoảnh khắc chạm vào gương và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cũng trong quá trình bàn bạc, câu hát gốc "Giá như anh nhìn thấy" được đổi thành "giá như em nhìn thấy" nhằm mang lại một góc kể chuyện khác. Riêng cảnh mưa ở cao trào từng được tính chuyển sang hiệu ứng kim tuyến cho an toàn về mặt hình ảnh, nhưng Lâm Bảo Châu quyết giữ nguyên vì muốn khắc họa "sự trần trụi của hai con người đang đau".

Với vai trò gương mặt chính, Lệ Quyên được yêu cầu tiết chế nhiều thói quen biểu diễn quen thuộc, kể cả động tác chớp mắt đặc trưng, để nhân vật trong MV không bị lẫn với hình ảnh vốn có của cô trên sân khấu. Phần trang phục do Tô Quốc Sơn thực hiện trở thành điểm nhấn thị giác quan trọng nhờ chất liệu đính đá bắt sáng, tạo hiệu ứng lấp lánh và đậm chất điện ảnh.

Đổi lại, nữ ca sĩ phải ngồi trên đá trong bộ trang phục nặng, giữ dáng và hát nhiều giờ liền, cùng hàng loạt cảnh quay dưới nước bằng chân trần lặp đi lặp lại. Cô bị ốm vài ngày sau khi ghi hình.

Vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển là hai gương mặt đầu tiên Lâm Bảo Châu nghĩ đến ngay khi nghe giai điệu ca khúc, dù trước đó cả hai không chuyên về nhảy đương đại. Cặp đôi chỉ có một buổi tối để tập luyện trước khi bước vào set quay, nhưng phần trình diễn trên phim trường được ê-kíp đánh giá là gây ấn tượng mạnh ngay từ những động tác đầu tiên.

Ở chặng cuối, ê-kíp phải họp xuyên đêm và chỉnh sửa khâu dựng nhiều lần cho đến tận 3 giờ chiều ngày ra mắt, trong khi MV lên sóng lúc 8 giờ tối cùng ngày. Lâm Bảo Châu gửi lời cảm ơn đạo diễn Đăng Khoa cùng toàn bộ ê-kíp vì đã đồng hành trong khoảng thời gian gấp rút đó. Ca khúc "Giá như anh là em" do Hùng Quân sáng tác, Vĩnh Tâm phối lại.