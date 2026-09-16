Lalala Baby và hướng đi tiên phong trong thị trường đồ chơi giáo dục sớm tại Việt Nam

Sự thay đổi trong cách nhìn nhận vai trò của vui chơi cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đồ chơi trẻ em: không chỉ hấp dẫn mà còn cần phù hợp với độ tuổi, khả năng và nhu cầu phát triển. Đây cũng là hướng tiếp cận được Lalala Baby theo đuổi khi phát triển các dòng đồ chơi giáo dục sớm.

Đồ chơi không chỉ để giải trí trong những năm đầu đời

Theo UNICEF, vui chơi tạo ra cơ hội học tập trên nhiều lĩnh vực phát triển, bao gồm nhận thức, xã hội, cảm xúc và thể chất. Từ việc quan sát một vật chuyển động, đưa tay cầm nắm, xếp những khối hình đầu tiên cho đến bắt chước âm thanh hay tham gia trò chơi đóng vai, trẻ nhỏ liên tục học hỏi trong quá trình chơi.

Cùng với sự phổ biến của các phương pháp giáo dục sớm, ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm đến việc tạo môi trường và hoạt động phù hợp để hỗ trợ sự phát triển của trẻ ngay từ những năm đầu đời. Tuy nhiên, giáo dục sớm không đồng nghĩa với việc đưa kiến thức học thuật đến với trẻ càng sớm càng tốt, mà là tạo cơ hội để trẻ học hỏi tự nhiên thông qua vui chơi, tương tác và trải nghiệm.

Thị trường đồ chơi giáo dục sớm trên thế giới đã phát triển với sự tham gia của nhiều thương hiệu với các phương pháp giáo dục khác nhau. Trước kia, các phụ huynh có nhu cầu về sản phẩm chuyên biệt thường tìm đến các thương hiệu nhập khẩu hoặc đặt mua từ thị trường quốc tế. Tới những năm gần đây, tại Việt Nam, đồ chơi giáo dục sớm đã xuất hiện và có những bước phát triển tích cực.

Theo bà Nguyễn Thị Đức, CEO Lalala Baby - thương hiệu đồ chơi giáo dục sớm của Việt Nam: "Có rất nhiều ba mẹ hiểu lầm về giáo dục sớm. Phương pháp này không phải là bắt con học từ sớm mà là ba mẹ hiểu về sự phát triển của con theo từng giai đoạn để từ đó có thể hỗ trợ con thông qua vui chơi và các hoạt động phù hợp. Các đồ chơi giáo dục sớm được thiết kế ra để phục vụ mục đích như vậy"

Giáo dục sớm là giúp con học hỏi tự nhiên thông qua vui chơi

Lalala Baby tiếp cận giáo dục sớm qua triết lý "Chơi thông minh, tinh trí não"

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đồ chơi giáo dục sớm tại Việt Nam, Lalala Baby tập trung phát triển sản phẩm cho trẻ từ 0-6 tuổi -một trong những giai đoạn phát triển nền móng về vận động, nhận thức, ngôn ngữ và khả năng tương tác xã hội.

"Chơi thông minh, tinh trí não" được thương hiệu lựa chọn làm định hướng xuyên suốt, với quan điểm đồ chơi là học cụ mang đến trải nghiệm để trẻ có thể quan sát, tương tác, thử nghiệm, và học hỏi thông qua vui chơi.

Thay vì áp dụng một cách chơi cho nhiều độ tuổi, sản phẩm được định hướng dựa trên đặc điểm phát triển của trẻ theo từng giai đoạn. Ở những tháng đầu đời, trải nghiệm có thể tập trung nhiều hơn vào các giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác và vận động thô (trườn, bò, đứng,..) Khi trẻ lớn hơn, hoạt động chơi dần mở rộng sang vận động tinh, ngôn ngữ, tư duy logic, giải quyết vấn đề và tương tác.

Theo định hướng này, một sản phẩm có thể được khai thác theo nhiều cách khi khả năng của trẻ thay đổi. Cha mẹ với vai trò là người hỗ trợ sẽ thực hiện tương tác với con, quan sát phản ứng và quá trình chơi của con từ đó có sự điều chỉnh độ khó, cách thức chơi cũng như đa dạng các tình huống mang lại nhiều trải nghiệm cho con.

"Bên cạnh phát triển đa dạng những sản phẩm đồ chơi giáo dục sớm, Lalala Baby hướng tới hỗ trợ phụ huynh hiểu về quá trình phát triển của con, làm sao để sử dụng đồ chơi phù hợp theo từng thời điểm. Khi ba mẹ hiểu được cần đồng hành với con như thế nào ngày hôm nay cũng chính là lúc sợi dây kết nối giữa ba mẹ và con được trở nên bền chặt hơn.", bà Nguyễn Thị Đức, CEO Lalala Baby, chia sẻ.

Từ sách vải đến các sản phẩm công nghệ cao

Tính đến tháng 9/2026, Lalala Baby đã phát triển hơn 50 dòng sản phẩm dành cho trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi, trải rộng trên các nhóm học liệu hướng đến phát triển giác quan, vận động, ngôn ngữ, nhận thức và tư duy. Các sản phẩm của thương hiệu đã ghi nhận hơn 1 triệu lượt bán trên các nền tảng.

Trong danh mục hiện nay, sách vải và các sản phẩm bằng vải là một trong những nhóm gắn với thương hiệu từ sớm. Bên cạnh phục vụ các gia đình có trẻ nhỏ, các dòng sách vải này còn được sử dụng làm giáo cụ tại các trường mầm non.

Danh mục sau đó được mở rộng sang nhiều chất liệu và hình thức tương tác khác. Với nhóm đồ chơi nam châm, Lalala Baby hợp tác với các đối tác tại Hàn Quốc, trong đó có nhà máy Magpia, để phát triển và sản xuất một số dòng sản phẩm.

Lalala Baby ký kết hợp tác cùng Magpia - nhà máy sản xuất nam châm Hàn Quốc

Ở nhóm sản phẩm ứng dụng công nghệ, thương hiệu phát triển hệ sinh thái bút chấm đọc cùng các học liệu tương thích hay máy chiếu phim kể chuyện - đa dạng hóa hình thức tương tác từ thao tác với đồ vật sang kết hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ và kể chuyện.

Bên cạnh các kênh bán hàng trực tuyến, Lalala Baby hiện có không gian trải nghiệm tại số 7 Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Tại đây, phụ huynh và trẻ có thể trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm các nhóm sản phẩm.

Về Lalala Baby: Lalala Baby – Công Ty TNHH Nhà Của MoMo , được thành lập từ năm 2019, là thương hiệu đồ chơi giáo dục sớm của Việt Nam dành cho trẻ từ 0-6 tuổi, với định hướng "Chơi thông minh, tinh trí não". Thương hiệu phát triển các dòng sản phẩm hỗ trợ trẻ khám phá và thực hành những kỹ năng phù hợp với từng giai đoạn, từ giác quan, vận động đến ngôn ngữ và nhận thức. Tính đến năm 2026, Lalala Baby đã bán ra hơn 1 triệu sản phẩm, đồng thời hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm. Không gian trải nghiệm của thương hiệu hiện đặt tại số 7 Tôn Đức Thắng, Hà Nội.