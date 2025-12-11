Lại thêm tin vui cho phụ huynh - học sinh Hà Nội: 1 ngôi trường mới, thiết kế rực rỡ, trị giá 250 tỷ đồng SẮP XÂY XONG!

Năm 2023, UBND quận Hoàng Mai (cũ) đã có quyết định phê duyệt dự án Xây dựng trường THCS tại ô đất D4/TH2, thuộc phường Trần Phú (cũ) - hiện nay là phường Hoàng Mai. Dự án có tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2024-2027.

Mục tiêu của dự án là xây dựng ngôi trường theo quy mô trường chuẩn Quốc gia, đảm bảo điều kiện dạy và học tốt nhất cho giáo viên và học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của quận và Thành phố.

Quy mô lớn cùng kiến trúc hiện đại, ấn tượng

Theo thông tin từ Diễn đàn Đô thị, dự án được xây dựng trên quy mô 45 nhóm lớp, bao gồm các hạng mục chính: Khối lớp học, khối hiệu bộ, khối phục vụ học tập và tầng hầm.

Về diện mạo, qua hình ảnh thực tế tại công trường, ngôi trường mang phong cách kiến trúc hiện đại, khang trang với tông màu chủ đạo là vàng kem và các điểm nhấn màu nâu. Điểm nổi bật tại các khối nhà là hệ thống lan can ban công sử dụng khung kim loại màu trắng với hoa văn hình học cách điệu, vừa đảm bảo an toàn vừa tạo tính thẩm mỹ. Đặc biệt, một khu vực mặt tiền của công trình được thiết kế ấn tượng với hệ thống các tấm ốp hình tam giác màu cam rực rỡ, có đục lỗ, sắp xếp trên hệ khung đen, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và năng động.

Cụ thể về công năng, khối nhà học và hiệu bộ được xây dựng mới với chiều cao 4 tầng và 1 tầng hầm. Trong đó, tầng hầm được bố trí làm khu vực để xe cho giáo viên và học sinh; phần nổi bao gồm 45 phòng học cùng khu hiệu bộ và các phòng chức năng. Khu vực vệ sinh được bố trí riêng biệt từng tầng.

Đáng chú ý, dự án cũng đầu tư xây mới khối nhà đa chức năng 4 tầng. Khu vực này bao gồm bể bơi, khu bếp và nhà ăn phục vụ bán trú, phòng sinh hoạt chung, cùng các phòng phụ trợ như kho dụng cụ, khu thay đồ... Hệ thống giao thông trong các khối nhà sử dụng thang bộ tại các vị trí phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế trường học và yêu cầu phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Bên cạnh các khối nhà chính, trường còn được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng phụ trợ như: Sân chơi, bãi tập, nhà bảo vệ, cổng trường, hàng rào, trạm biến áp và hệ thống thiết bị trường học hiện đại.

Nỗ lực thi công để đi vào hoạt động từ đầu năm 2026

Theo bảng thông tin tại công trình, trường THCS này được khởi công vào tháng 8/2024. Ghi nhận thực tế vào thời điểm đầu tháng 11/2025, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Các hạng mục chính như khối lớp học, khối hiệu bộ và hầm xe đã thi công xong; mặt ngoài công trình đã được sơn hoàn thiện. Tổng thể các khối nhà đã hình thành rõ nét, kết nối liên hoàn với nhau.

Hiện tại, nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục phụ trợ gồm tường rào, mái che, cổng và đường vào. Khu vực sân trường vẫn đang ngổn ngang vật liệu để phục vụ công tác hoàn thiện cảnh quan. Bên trong các lớp học, các trang thiết bị phục vụ học tập cũng đang chuẩn bị được lắp đặt.

Chia sẻ với báo Lao Động, một công nhân tại dự án cho biết tiến độ thi công năm 2025 có bị ảnh hưởng do mưa nhiều. Tuy nhiên, từ giữa tháng 10, tranh thủ thời tiết thuận lợi, việc xây dựng đã được đẩy nhanh. Các hạng mục xây dựng phần thô dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2025.

Với tiến độ hiện tại, dự kiến ngôi trường trị giá 250 tỷ đồng này sẽ bắt đầu được bàn giao và chính thức đi vào hoạt động từ học kỳ 2 của năm học 2025-2026.

