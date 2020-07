Lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm mạnh, kỳ hạn dưới 6 tháng có nơi chỉ còn 3%/năm

Cuối tuần này, có ngân hàng lại điều chỉnh giảm lãi suất huy động, tiếp theo đợt giảm mạnh hôm 06/7 trước đó, chủ yếu ở kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng.

Cụ thể, tại biểu lãi suất công bố áp dụng từ 0h00 ngày 9/7, Techcombank cho biết chỉ trả lãi 3%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 tháng lĩnh lãi trước và kỳ hạn 2 tháng là 3,1%. Các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng lãi suất 3,2%/năm. Nếu trả lãi cuối kỳ, biểu lãi suất dao động từ 3,15 - 3,7%/năm tuỳ thuộc số tiền và các khoản tiền gửi là từ 1 đến 5 tháng.

So với biểu lãi suất áp dụng từ ngày 6 - 8/7, biểu lãi suất mới nhất áp dụng ở Techcombank đang thấp hơn 0,1 - 0,15 điểm %. Còn so với biểu lãi suất áp dụng trong ngày 01/7 thì lãi suất hiện tại giảm 0,25 điểm %. So với biểu lãi suất áp dụng trước ngày 01/7 thì lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng đang thấp hơn 0,25 - 0,3 điểm %.

(Hình minh họa).

Với các kỳ hạn trung và dài, gửi tiền ở Techcombank chỉ được lãi 4,8- 5,7%/năm. Nếu khách hàng VIP thì được cộng thêm 0,1 điểm % tức cao nhất chỉ 5,8%/năm - là ngân hàng có lãi suất thấp nhất hệ thống hiện nay.

Tổng cộng từ ngày 01/7 tới nay Techcombank đã thay bảng lãi suất tới...5 lần, cũng là ngân hàng điều chỉnh nhiều nhất, và tất cả đều là điều chỉnh giảm.

Ở các ngân hàng quốc doanh là BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank - vốn vẫn áp dụng lãi suất thấp nhất hệ thống, lãi suất hiện dao động từ 3,7 - 4%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 - 5 tháng; lãi suất từ 4 - 4,5%/năm cho tiền gửi 6 tháng đến dưới 12 tháng và từ 12 tháng trở lên là 5,7 - 6,1%/năm. Các mức lãi suất này cao hơn hẳn của Techcombank.

Ở các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng hiện cũng cách xa mức trần 4,25% của Ngân hàng Nhà nước, phổ biến là 3,7 - 4%/năm. Kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng phổ biến từ 5,5 - 6,5%/năm tuỳ thuộc số tiền. Kỳ hạn 12 tháng trở lên cũng chỉ trên dưới 7%/năm. So với biểu lãi suất áp dụng trước ngày 01/7, lãi suất hiện tại của các nhà băng này thấp hơn khoàng 0,4 - 0,5 điểm %, có nơi thậm chí giảm 1%/năm.

Ngoài ra lãi suất ngoại tệ như Euro, JPY và AUD cũng được điều chỉnh giảm đáng kể. Nếu như trước đây nhiều ngân hàng trả lãi các kỳ hạn dài tới 1%/năm (như trả cho AUD hay JPY) thì hiện tại có nơi đưa về 0%/năm hoặc dao động từ 0,05 - 0,5%/năm.

Trên liên ngân hàng, lãi suất các tổ chức vay mượn nhau kỳ hạn dưới 1 tháng đối với cả VND và USD đều giảm mạnh xuống dưới 1%/năm. Mức lãi suất thấp kỷ lục này đã duy trì nhiều tuần qua. Theo các chuyên gia quan sát, sự điều chỉnh giảm lãi suất trên cả thị trường 1 và thị trường 2 cho thấy thanh khoản hệ thống đang rất dồi dào.

Mới đây lãnh đạo NHNN cho biết ngân hàng nào xin nới room tín dụng cũng được xem xét thông qua, và trong nhóm đó không có 4 ngân hàng thương mại Nhà nước. Được biết mục tiêu tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng, cũng như được Thủ tướng chỉ đạo, là tăng trưởng không dưới 10% trong năm nay, nhưng hiện tại đã qua hơn nửa đầu năm lãi suất mới được hơn 3%.