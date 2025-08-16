Ngày 16-8, Công an xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã xác minh, làm rõ thông tin xuất hiện một băng nhóm sử dụng súng điện phóng vào người đi đường đăng tải trên một trang facebook.

Trước đó, ngày 15-8,trên trang facebook Quảng Trị 24h, một tài khoản có tên "Oanh Mai" phản ánh thông tin về việc tại Km 9 đường Điện Biên Phủ, thuộc địa phận thôn Tân Hiếu, xã Cam Hiếu cũ (nay là xã Hiếu Giang) có một băng nhóm sử dụng súng điện phản xạ phản quang phóng vào người đi đường.

Công an xã Hiếu Giang đã tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh nội dung nêu trên. Quá trình xác minh xác định người có tài khoản facebook "Oanh Mai" cung cấp thông tin nêu trên là bà M.T.O (SN 1979, tạm trú tại thôn Vĩnh Đại, xã Hiếu Giang).

Công an xác định thông tin người phụ nữ đăng tải là sai sự thật

Công an xã Hiếu Giang đã tiến hành làm việc với gia đình và xác định bà O. có tiền sử bệnh lý về tâm thần, thường xuyên xuất hiện các triệu chứng hoang tưởng, trong đó điển hình là ảo giác "bị bắn điện vào người".

Trong quá trình sinh sống tại địa phương, bà O. đã nhiều lần gọi điện trình báo các nội dung không đúng sự thật đến cơ quan công an, phản ánh về việc "bị bắn điện” dù không có bằng chứng cụ thể, không có nhân chứng và không ghi nhận được dấu hiệu vi phạm pháp luật nào từ các đối tượng bị nêu tên.

Quá trình xác minh xác định thông tin bà O. cung cấp về việc "bị bắn điện" và "một nhóm đối tượng sử dụng súng điện phóng vào người đi đường" là không đúng sự thật.

Công an xã Hiếu Giang đã làm việc với gia đình, vận động người thân phối hợp quản lý chặt chẽ các hoạt động phát ngôn, đăng tải thông tin của bà O. trên mạng xã hội. Đồng thời, đề nghị gia đình sớm đưa bà O. đi thăm khám và điều trị tại các cơ sở y tế chuyên khoa.