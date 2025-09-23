Lại Là Cường Đây hiện đang sở hữu kênh TikTok với hơn 771 nghìn người theo dõi. Chàng trai quê Hưng Yên được yêu mến nhờ những chia sẻ tích cực về công việc.

Thời gian gần đây, anh vướng tin đồn hẹn hò Ngọc Kem (Trần Nguyễn Hồng Ngọc, SN 1999) - hot girl, đồng thời cũng là một KOC có tiếng trên mạng xã hội.

Lại Là Cường Đây và Ngọc Kem

Lại Là Cường Đây lên tiếng, phủ nhận chuyện hẹn hò Ngọc Kem, khẳng định cả hai là anh em, bạn bè, hỗ trợ nhau trong công việc.

Những từ khóa như "Lại Là Cường Đây yêu Ngọc Kem", đi kèm với những hình ảnh chụp bóng lưng, "soi" áo đôi, vòng đôi,... liên tục được đăng tải lên mạng xã hội, đặt nghi vấn. Thậm chí, có nhiều người chưa rõ thực hư thế nào đã bình luận trái chiều về mối quan hệ này.

Sau vài ngày tin tức rầm rộ trên mạng xã hội, khuya 22/9 vừa qua, Lại Là Cường Đây livestream, làm rõ tin đồn về chuyện tình cảm của mình.

Theo đó, anh khẳng định bản thân và Ngọc Kem là mối quan hệ anh em bạn bè, Ngọc Kem giúp đỡ anh trong công việc .

Anh giải thích thêm về mối quan hệ của cả hai: "Tất cả những hình ảnh mọi người thấy trên mạng, đúng là mình với Ngọc Kem, hai anh em mình có đi với nhau. Anh em mình có quen nhau từ trước rồi, sau này nói chuyện với nhau nhiều hơn."

Lại Là Cường Đây phủ nhận chuyện hẹn hò, cũng giải thích rõ hai hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội của anh với Ngọc Kem.

Anh ngoài nói chuyện, tương tác vui vẻ trên mạng xã hội thì còn có một kênh phụ bán hàng (sản phẩm anh đã sử dụng), thế nên Ngọc Kem được cho là người giúp đỡ, hỗ trợ trong công việc.

Lại Là Cường Đây lên tiếng làm rõ chuyện đi ăn.

"Ngọc Kem có giới thiệu, liên hệ cho bên đấy (nhà phân phối, hoặc nhà sản xuất hàng hóa) để hỗ trợ mình về các sản phẩm. Tối hôm đó mấy anh chị ngồi với nhau (đối tác làm ăn) thì Ngọc Kem có gọi mình ra. Đối với mình đó là một cơ hội ý nghĩa, mình quen được rất nhiều người, giúp ích cho công việc của mình sau này.

Nhưng không hiểu sao mọi người đăng lên bảo hẹn hò các thứ. Cái gì vậy?", anh phân trần.

Lại Là Cường Đây cũng làm rõ loạt hình ảnh/clip bóng lưng cả hai cùng xách đồ ra một chiếc xe ô tô: "Trước hôm mình về, bà của Ngọc Kem có chuyển viện, ra Viện huyết học, truyền máu Trung Ương mình không nghĩ nó trùng hợp như thế luôn (hôm đó anh đi hiến máu tại địa chỉ này). Nên mình có lên thăm bà và Kem".

... và hình ảnh xách đồ ra xe.

Trước đó, Lại Là Cường Đây và Ngọc Kem thỉnh thoảng livestream chung, hỗ trợ nhau trong công việc.

Ngoài livetsream, đăng các clip tích cực, vui vẻ trong công việc, cuộc sống thì Lại Là Cường Đây còn kinh doanh, bán hàng trên TikTok. Trong khi đó Ngọc Kem một KOC hàng đầu trong lĩnh vực livestream bán hàng có doanh thu cao, cô giúp đỡ, hỗ trợ anh. Cả hai đơn thuần chỉ có mối quan hệ anh em, công việc với nhau.

Trước đó, cả hai từng livestream chung với nhau.

Sau ồn ào chuyện tình cảm, Ngọc Kem thời gian gần đây đã tích cực hoạt động trở lại trên mạng xã hội, tham dự sự kiện, quảng cáo,... Cô nàng hiện tại sở hữu kênh TikTok cá nhân với 3,3 triệu người theo dõi, Instagram với 537 nghìn follower.