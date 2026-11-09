Lại 1 màn bóc phốt cô giáo bị "ném đá" ngược: Phụ huynh chỉ dành 1 phút làm điều này là bớt thị phi lắm rồi!

Mới đây, một phụ huynh đăng tải hình ảnh bài tập trong vở thực hành Toán lớp 2 của con, kèm lời than thở: "Mới lớp 2 mà các cô giáo cho bài bố lớp 12 không hiểu luôn. Bài số 4 nha quý vị".

Bài tập được người này nhắc đến có nội dung: Một thùng chứa nước và hai xô A, B đều không có nước. Dùng ca 1 lít múc nước từ thùng, đổ 6 ca đầy vào xô A và 8 ca đầy vào xô B. Hỏi cả hai xô có bao nhiêu lít nước? Thoạt nhìn, đây là một bài toán có khá nhiều chữ, nhưng yêu cầu thực chất lại rất đơn giản: Tính tổng số lít nước được đổ vào hai xô.

Bài Toán số 4 gây tranh cãi

Cách giải cũng không có gì phức tạp, ngay cả khi đặt trong phạm vi kiến thức Toán lớp 2:

Số lít nước trong xô A là: 6 x 1 = 6 (lít).

Số lít nước trong xô B là: 8 x 1 = 8 (lít).

Cả hai xô có số lít nước là: 6 + 8 = 14 (lít).

Hoặc có thể hiểu đơn giản hơn: Mỗi ca chứa 1 lít, tổng cộng có 6 + 8 = 14 ca nước, vậy hai xô có tất cả 14 lít nước. Đây là dạng bài toán vận dụng phép cộng trong tình huống thực tế, kết hợp nhận biết đơn vị đo dung tích. Không có kiến thức Toán lớp 12 nào ở đây cả.

Hãy chậm lại 1 phút

Điều đáng nói là sau khi bài đăng được chia sẻ, thay vì nhận được sự đồng tình như mong đợi, phụ huynh này lại nhận về khá nhiều phản ứng trái chiều. Không ít người cho rằng trước khi đưa một bài tập lên mạng để phàn nàn về giáo viên, người lớn hoàn toàn có thể dành một phút tìm hiểu xem bài toán thực sự yêu cầu điều gì.

Thực tế, trẻ lớp 2 chưa hiểu bài, chưa biết cách làm hoặc cần người lớn hướng dẫn là chuyện hết sức bình thường. Phụ huynh hỏi lại giáo viên, cùng con đọc đề, tìm cách giải hoặc tra cứu thêm tài liệu đều là những việc cần thiết. Nhưng giữa việc hỏi để hiểu và vội vàng đăng bài để phán xét lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Một bài toán chưa hiểu không đồng nghĩa với việc bài toán sai, càng không thể chỉ dựa vào cảm giác khó hiểu của người lớn để kết luận giáo viên đang giao bài vượt quá chương trình học.

Trong trường hợp này, phụ huynh có nhiều cách rất đơn giản để kiểm tra. Có thể gõ nguyên đề bài lên Google, hỏi ChatGPT cách giải toán lớp 2, nhờ giáo viên giải thích hoặc thậm chí hỏi chính con xem cô đã hướng dẫn dạng bài này như thế nào trên lớp. Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, câu trả lời có thể đã rõ ràng trước khi câu chuyện trở thành một bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu những tình huống tương tự xuất hiện. Một số phụ huynh bắt gặp bài tập mình chưa từng gặp, cách trình bày khác với thời đi học hoặc một dạng toán cần suy luận nhiều bước liền vội vàng cho rằng chương trình đang làm khó trẻ, giáo viên giao bài quá sức. Trong khi đó, việc đổi mới cách đặt câu hỏi, đưa kiến thức vào tình huống đời sống hay yêu cầu học sinh tự tìm cách giải cũng là một phần của quá trình học tập.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa giáo viên luôn đúng hay mọi bài tập đều hợp lý. Nếu thực sự có nội dung sai, giao bài không phù hợp với lứa tuổi hoặc yêu cầu vượt quá khả năng tiếp nhận của học sinh, phụ huynh hoàn toàn có quyền trao đổi và phản ánh. Nhưng trước khi đưa ra kết luận, việc kiểm tra thông tin và hiểu đúng bản chất vấn đề là điều tối thiểu cần làm.

Người lớn đôi khi quên rằng cách mình phản ứng trước một vấn đề cũng là điều trẻ quan sát và học theo. Khi gặp điều chưa biết, người lớn có thể chọn tìm hiểu, đặt câu hỏi và trao đổi bình tĩnh; cũng có thể chọn lập tức phán xét, quy kết và đưa mọi chuyện lên mạng xã hội.

Một đứa trẻ không chỉ học Toán, Tiếng Việt hay những bài tập trong sách giáo khoa. Con còn học từ chính cách cha mẹ đối diện với những điều mình chưa hiểu.

Vì vậy, trước khi vội vàng bóc phốt một bài tập hay phàn nàn về giáo viên, có lẽ phụ huynh chỉ cần dành thêm một phút để tìm hiểu. Không phải để bênh vực giáo viên bằng mọi giá, mà để tránh biến một chuyện hoàn toàn có thể giải quyết bằng một câu hỏi thành một cuộc tranh cãi không đáng có.