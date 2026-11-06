Lạc vào "mùa thu Seoul" giữa Bà Nà

Nếu từng mơ về những con đường rợp lá vàng trong các bộ phim Hàn Quốc, bạn không cần mua vé máy bay sang xứ sở kim chi. Dịp này, Sun World Ba Na Hills mang trọn mùa thu ấy lên đỉnh núi Chúa bằng con đường lá vàng mới được bố trí ngay lối vào Sảnh Hoa hồng, thuộc khu Quảng trường Nhật Thực trong nhà.

Chỉ cần bước qua lối vào, du khách như lạc vào khung cảnh mùa thu lãng mạn của xứ sở Kim chi. Hai bên lối đi, những tán lá vàng ruộm xòe rộng như mái vòm, lá vàng rải kín mặt đường, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên khiến mọi thứ trông như được nhuộm bằng mật ong.

Không gian vốn đậm chất điện ảnh của Quảng trường Nhật Thực bỗng trở nên dịu dàng, lãng mạn đến lạ, chẳng khác nào một góc phố thu vàng ở Hàn Quốc được thu nhỏ giữa đỉnh Bà Nà.

Các bạn trẻ rủ nhau lên Bà Nà từ sớm, người xoay váy giữa thảm lá vàng, người ngước nhìn tán lá ruộm sắc, người ríu rít chụp ảnh nhóm, người lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc mùa thu lãng mạn theo cách riêng.

Rời con đường lá vàng, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội check in với mùa thu vàng rực rỡ tại Quảng trường Hội Tụ và lối vào khu vui chơi Fantasy Park, nơi những tiểu cảnh, mâm cỗ khổng lồ kiến tạo từ bí ngô đủ màu sắc và hình dáng đang chờ bạn. Sắc cam rực rỡ của bí đỏ hòa cùng sắc thu vàng tạo nên bảng màu ấm áp, rất lý tưởng để lưu lại những bức hình vừa tươi tắn vừa có hồn.

Tiết trời se lạnh mùa thu khiến tiệm bánh Eric Kayser, thương hiệu bánh danh tiếng của nước Pháp trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến Bà Nà. Bước qua cánh cửa cổ điển, hương bánh mới ra lò sẽ dẫn lối bạn đến những chiếc bánh "signature" của tiệm như Croissant, Pain au Chocolat hay Baguette sourdough.

Dịp này, để phục vụ thực khách trong tiết trời lạnh, các nhà hàng và điểm bán tại Bà Nà đồng loạt làm mới thực đơn với những món nóng hổi mang cảm hứng toàn cầu. Tại Quảng trường Nhật Thực trong nhà, xe đồ ăn đường phố phong cách Hàn Quốc với lẩu ly, xiên nướng nghi ngút khói đủ sức sưởi ấm cho du khách trong tiết trời se lạnh, cùng những thức uống như Hibiscus Orange Honey Tea chua ngọt thanh dịu hay Apple Spice Tea thơm nồng vị táo, quế, hồi. Trong khi đó, nhà hàng Rosa Sushi lại mang đến món xiên nướng Yakitori Nhật Bản trên bếp lửa ấm cúng, trong khi cụm nhà hàng Âu gợi nhớ mùa đông châu Âu với món B05 Sizzling Burger phủ sốt phô mai hay Cheese Fondue béo ngậy tại Brasserie. Còn nếu muốn hương vị thân quen, đã có món tàu hủ nóng dân dã ở các nhà hàng buffet và xửng dimsum nghi ngút khói tại Beer Plaza cho bữa tiệc tối.

Thế giới trò chơi đầy màu sắc vẫn là những trải nghiệm không thể bỏ lỡ dù đến với Ba Na Hills bất kỳ dịp nào trong năm. Máng trượt Alpine Coaster đạt tốc độ tới 40km/h, đưa bạn lướt qua những khúc cua đầy phấn khích giữa thung lũng mây và những tòa lâu đài cổ kính. Fantasy Park, công viên giải trí trong nhà lớn bậc nhất Việt Nam, là điểm hẹn lý tưởng cho cả nhóm bạn lẫn gia đình bất kể nắng hay mưa. Khu Hội chợ châu Âu thì rộn ràng với Xe điện đụng, Đu bay diệu kỳ hay Vũ điệu Hoa Bia.

Nếu muốn một điểm dừng chân thật khác biệt, hãy ghé Không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác với chủ đề "Nguồn cội" gần khu vực ga Louvre với diện tích gần 800m2. Hành trình khám phá đi qua 7 phân khu nối tiếp nhau, từ Vòng sáng vĩnh hằng, Sứa 7 màu, Đầm bóng nước đến Cực quang và Niết bàn, trong đó ánh sáng biển đổi theo từng bước chân và cái chạm tay của bạn không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị mà còn giúp bạn sở hữu những bức hình lung linh đầy huyền ảo.

Đặc biệt, giới trẻ từ 18 đến 25 tuổi đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng chương trình ưu đãi "FIRST 18-25" (áp dụng đến hết 31/12/2026) với giá vé cáp treo chỉ 500.000 đồng, kèm tặng 1 bánh Pháp thủ công tại Eric Kayser hoặc 2 ly Sun Kraftbeer 250ml cho mỗi vé.

Đỉnh Bà Nà mùa thu này đang có một con đường lá vàng và vô vàn trải nghiệm đáng nhớ đang chờ đợi những bước chân khám phá.