Kylie Jenner lên tiếng trước cáo buộc gian lận của Forbes: "Toàn là những suy luận không chính xác... tôi chưa từng mong họ trao danh tỷ phú"

Ngay sau khi bài viết của tạp chí danh tiếng Forbes được đăng tải, Kylie Jenner đã lập tức lên tiếng phản hồi về việc bị nói là giả mạo giấy tờ để có được danh xưng "tỷ phú tự thân trẻ tuổi".

Cụ thể, trên trang Twitter cá nhân, Kylie Jenner liên tục đăng tải những dòng trạng thái khác nhau nhằm phản hồi lại bài báo của Forbes. Kylie Jenner viết: "What am I even waking up to. I thought this was a reputable site... All I see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i've never asked for any title or tried to lie my way there EVER" (tạm dịch: Tôi đang dính phải điều gì thế này. Tôi tưởng rằng, họ là một tạp chí uy tín. Tất cả nội dung trong bài viết chỉ dựa vào những suy luận không chính xác và giả định chưa được xác minh. Tôi thậm chí chưa từng mong được họ trao danh hiệu tỷ phú hay sử dụng mánh khóe để có được nó).

Kylie Jenner tiếp tục có những đăng tải cho thấy, cô hoàn toàn không sao trước cáo buộc của Forbes. Kylie Jenner viết: "But okay White heart I am blessed beyond my years, I have a beautiful daughter, and a successful business and i'm doing perfectly fine (tạm dịch: Nhưng không sao, trái tim tôi luôn được ban phước trong nhiều năm qua, tôi có một cô con gái xinh đẹp và việc kinh doanh thành công và tôi hoàn toàn làm những điều đó vô cùng ổn).

Mới đây, tờ tạp chí danh tiếng Forbes đã đăng tải bài viết nhằm tiết lộ việc nhiều năm qua, Kylie Jenner đã giả mạo các số liệu cũng như giấy tờ thuế liên quan tới công ty của mình. Theo Forbes, gia đình Kylie Jenner đã "thổi phồng" sự lớn mạnh của công ty cũng như những thành công mà bản thân đạt được trong những năm qua.

Kylie Jenner xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes tháng 8/2018.

Nguồn: Twitter