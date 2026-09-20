Kỳ nghỉ trọn gói chỉ từ 5,2 triệu đồng, thêm nhiều đặc quyền cho hội viên Sun Signature với nền tảng Sun Holidays

Sun Holidays - sản phẩm kỳ nghỉ mới nhất được Sun Group phát triển và kết nối trực tiếp với chương trình hội viên Sun Signature đem tới cho du khách nhiều đặc quyền và ưu đãi hiếm có

Đặc quyền mở rộng của hội viên Sun Signature: càng trải nghiệm càng nhiều ưu đãi

Sun Holidays là nền tảng thương mại điện tử du lịch của Sun Group, mở ra đặc quyền dành riêng cho hội viên chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature , khi cho phép sử dụng điểm thưởng Sun Point được tích lũy qua những trải nghiệm trong hệ sinh thái để thanh toán từ một phần đến 100% giá trị đơn hàng các sản phẩm kỳ nghỉ trọn gói.

Không chỉ giúp "đổi điểm thành kỳ nghỉ", kết nối với Sun Signature còn đưa các quyền lợi của hội viên vào hành trình. Một kỳ nghỉ đặt qua Sun Holidays vì thế mang lại "lợi kép" khi vừa tiết kiệm chi phí nhờ tận dụng Sun Point đã tích lũy, vừa gia tăng được giá trị trải nghiệm với những đặc quyền tương ứng theo hạng hội viên.

Các bước khám phá nền tảng Sun Holidays

Sau mỗi chuyến đi, hội viên lại tiếp tục được tích điểm và nhận ưu đãi cho những kỳ nghỉ tiếp theo. Nói cách khác, khách hàng càng sử dụng dịch vụ của Sun Group thì càng tích được nhiều điểm, và kỳ nghỉ kế tiếp càng tiết kiệm.

Không chỉ giúp "đổi điểm thành kỳ nghỉ", kết nối với Sun Signature còn đưa các quyền lợi theo hạng hội viên vào từng hành trình. Một kỳ nghỉ đặt qua Sun Holidays vì thế mang lại "lợi kép": vừa tiết kiệm chi phí nhờ Sun Point đã tích lũy, vừa gia tăng giá trị trải nghiệm với những đặc quyền tương ứng hạng thẻ.

Sun PhuQuoc Airways

Combo trọn gói linh hoạt, tiết kiệm tới 20% so với giá đặt lẻ

Lợi thế lớn nhất của Sun Holidays nằm ở chính hệ sinh thái Sun Group. Thay vì gom dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, nền tảng kết nối trực tiếp các sản phẩm trong hệ sinh thái của Tập đoàn phát triển du lịch hàng đầu châu Á: hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways với trải nghiệm bay nghỉ dưỡng "Resort in the Sky"; các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao đẳng cấp như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Capella Hanoi, New World Phu Quoc Resort…; các khu vui chơi giải trí Sun World; những công trình du lịch nổi danh thế giới như Cầu Vàng, Cầu Hôn cùng các show diễn đạt kỷ lục thế giới như Kiss of the Sea, Symphony of the Sea…

Kiss of the Sea

Do đó, thay vì lựa chọn và đặt riêng từng dịch vụ trên nhiều nền tảng, du khách có thể thiết kế hành trình linh hoạt theo nhu cầu, sở thích và ngân sách chỉ với vài thao tác trên website chính thức của Sun Holidays Trang chủ • Sun Holidays | SunHolidays

Nền tảng mang đến hai cách lựa chọn. Với những khách hàng ưu tiên sự thuận tiện, các combo thiết kế sẵn giúp rút ngắn đáng kể thời gian lên kế hoạch. Đặc biệt, Sun Holidays xây dựng được những combo kỳ nghỉ giúp du khách tiết kiệm tới 20% chi phí so với việc tự tìm kiếm và đặt riêng lẻ từng dịch vụ. Đơn cử, với điểm đến Phú Quốc, chỉ từ 5,2 triệu đồng/khách, du khách khởi hành từ Hà Nội đã có thể sở hữu combo 3 ngày 2 đêm, bao gồm vé máy bay khứ hồi Sun PhuQuoc Airways, lưu trú tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay và vé xem show nghệ thuật đa phương tiện Kiss of the Sea.

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Với những du khách mong muốn cá nhân hóa hành trình, Sun Holidays cho phép họ chủ động lựa chọn và điều chỉnh kỳ nghỉ theo số người, thời gian lưu trú, nhu cầu trải nghiệm và ngân sách. Sự "trọn gói" vì thế không đồng nghĩa với một lịch trình đóng khung, mà là khả năng kết nối linh hoạt nhiều dịch vụ thành một chuyến đi phù hợp với từng khách hàng.

Mô hình dịch vụ số thông minh đồng hành xuyên suốt kỳ nghỉ

Không chỉ dừng lại ở việc số hóa quá trình tìm kiếm và đặt dịch vụ, Sun Holidays áp dụng mô hình "Assisted Self-Service", kết hợp sự chủ động của khách hàng trên nền tảng số với khả năng hỗ trợ xuyên suốt tại mọi điểm chạm của hành trình.

Du khách nghỉ dưỡng tại Sunset Town, Phú Quốc

Sự đồng hành bắt đầu ngay từ khâu lên kế hoạch. Thông tin về mọi thành phần của kỳ nghỉ được tập trung trên một nền tảng. Khách hàng có thể tiếp cận Sun Holidays qua website, hotline hoặc các kênh đối tác để được tư vấn, hỗ trợ đặt dịch vụ, xử lý các vấn đề phát sinh với dịch vụ đã đặt, đồng thời tìm hiểu ưu đãi và quyền lợi theo từng chương trình tại các khách sạn, resort 5 sao và khu vui chơi Sun World. Sau chuyến đi, du khách nhận khảo sát trải nghiệm, được tích lũy điểm Sun Signature và nhận ưu đãi cho những kỳ nghỉ tiếp theo.

Trong bối cảnh du khách ngày càng đề cao sự tiện lợi, cá nhân hóa và giá trị thực nhận, Sun Holidays cho thấy hướng đi và cách làm riêng vốn đã là DNA của Sun Group: kiến tạo một hành trình hoàn chỉnh, từ công trình biểu tượng, dịch vụ và những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế, mang tới cho du khách một kỳ nghỉ trọn vẹn, chạm tới những gì tinh túy nhất của hệ sinh thái du lịch Sun Group, với chi phí tối ưu hơn và đặc quyền nhiều hơn sau mỗi hành trình.