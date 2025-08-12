Kỷ lục 344 tổ hợp xét tuyển đại học năm 2025

Đại diện một số đại học cho biết, lý do là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều thay đổi, thí sinh là lứa đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các em thi 4 môn, gồm hai môn bắt buộc là Văn và Toán, cùng hai môn lựa chọn trong nhóm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, các trường vẫn duy trì các khối xét tuyển theo chương trình giáo dục phổ thông cũ (2006), đồng thời mở rộng theo chương trình mới (2018). Mặt khác, chương trình 2018 có thêm ba môn Tin học, Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp, nên tạo thêm nhiều khối xét tuyển.

Thống kê với hơn 100 trường cho thấy 80% tăng tổ hợp, mức tăng phổ biến là 2-10. Cá biệt, có nơi tăng tới 49 tổ hợp như trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngược lại, một số trường chỉ quy định 1-2 môn cứng, cho thí sinh tùy chọn môn thứ ba trong tổ hợp.

Năm nay, Bộ GD&ĐT không hạn chế số tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu các trường quy đổi điểm tương đương giữa các nhóm.

Sự “bùng nổ” mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM cho hay, năm nay, năm nay xét tuyển khác biệt hoàn toàn với các năm trước.

Ông Sơn cho rằng, sự "bùng nổ" khối xét tuyển cũng là bình thường, thứ nhất là do chương trình đào tạo của các ngành, các trường đại học đã phân biệt rõ ràng hơn và đã có cắt giảm chương trình đào tạo, thậm chí là còn 3 năm là tốt nghiệp đại học.

“Thứ nhất, điều này hoàn toàn đúng với chương trình phổ thông 2018. Thứ hai nữa là do phần mềm tuyển sinh năm nay không quy định các khối xét tuyển, tất tần tật là quy đổi điểm thành 1 điểm thi tốt nghiệp THPT thôi”- ông Sơn nói.

Ông Sơn đưa ra ví dụ, nếu như trước đây, bên trường ĐH Công Thương TP.HCM chỉ xét tuyển các khối A00, A01, D01, B00 nhưng bây giờ có tới 20 khối xét tuyển, có nhiều khối mới như Toán - Anh - Tin học cũng được xét vào các khoa Công nghệ thông tin.

“Các khối xét tuyển năm nay nhiều hơn nhiều so với năm ngoái cũng là điều đáng mừng. Nó chứng tỏ là chương trình phổ thông mới có "tính mở" hơn và linh hoạt hơn. Chỉ có điều là chương trình phổ thông mới "chưa ngấm" trong cách dạy nên cần phải tập huấn cho các giáo viên dạy, nhất là phương pháp giảng dạy”- ông Sơn nhấn mạnh.

PGS. TS Lê Hữu Lập- nguyên Giám đốc HV Bưu chính Viễn thông cho rằng, việc xuất hiện kỷ lục 344 tổ hợp xét tuyển đại học năm 2025 là do có 2 hệ thống chương trình thi, đặc biệt là chương trình phổ thông 2018 cũng mở ra thêm nhiều tổ hợp mới, bên cạnh các tổ hợp truyền thống.

Với việc “bùng nổ” tổ hợp xét tuyển như năm nay sẽ tạo cơ hội cho thí sinh ở góc độ định hướng ngành nghề sẽ tốt hơn.

Tuy vậy, ông Lập cho rằng, với công tác tuyển sinh của các trường, thì việc lọc ảo cũng phức tạp hơn.