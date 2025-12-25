Kỷ luật khiển trách một Phó Hiệu trưởng ở Gia Lai lạm quyền

Ngày 25/12, ông Nguyễn Hoài Nguyên - Chủ tịch UBND xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã có kết luận về việc giải quyết đơn phản ánh của công dân về những tồn tại xảy ra tại Trường THCS Ân Thạnh.

Trên cơ sở kết luận này, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp kiểm điểm, đồng thời tiến hành xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh theo quy định.

Theo đó, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Minh Trung - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh do vi phạm các quy định nội bộ và vi phạm nghiêm trọng quy trình kiểm tra của Bộ GD&ĐT.

Với vai trò người đứng đầu , ông Lê Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh - bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trường THCS Ân Thạnh. Ảnh: H.P

Phó Hiệu trưởng lạm quyền

Theo phản ánh của phụ huynh, ngày 2/10, học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh bất ngờ vào lớp và yêu cầu giáo viên dừng dạy, cho học sinh ra dọn vệ sinh vì khu vực trực nhật buổi sáng của 2 lớp này còn rác, lá cây.

Trong một tiết học Khoa học tự nhiên lớp 6A1, ông Trung vào kiểm tra việc dạy của cô H.T.B.H, sau đó yêu cầu cô H. dừng tiết dạy vì không có thiết bị dạy học.

Qua xác minh phản ánh, UBND xã Vạn Đức xác định việc ông Trung bắt dừng tiết dạy để đi dọn vệ sinh trong giờ học lớp 9A1, 8A3 đang diễn ra bình thường đã vi phạm quy định của nhà trường về thời gian lao động của học sinh theo kế hoạch lao động được Hiệu trưởng phê duyệt; vi phạm quy chế dạy học được Hiệu trưởng phê duyệt.

Việc ông Trung kiểm tra tiết dạy của cô H. và yêu cầu giáo viên này dừng tiết dạy do không có thiết bị dạy học là không đúng kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, vi phạm trình tự, thủ tục kiểm tra nội bộ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đồng thời vi phạm quy chế chuyên môn khi chưa trả kế hoạch bài dạy cho cô H. nhưng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm.

Hành vi này cho thấy ông Trung đã lạm quyền, vì chưa được Hiệu trưởng phân công hoặc ủy quyền nhiệm vụ kiểm tra.

Ông Trung tiến hành kiểm tra khi chưa có quyết định kiểm tra, chưa gửi quyết định kiểm tra cho cô H.T.B.H. Kiểm tra khi chưa xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra. Khi kiểm tra chỉ đi một mình, không lập biên bản kiểm tra tại thời điểm kiểm tra, mà giao cho một người khác lập biên bản kiểm tra. Những hành vi trên vi phạm nghiêm trọng quy trình kiểm tra được Bộ GD&ĐT quy định.

Kết luận cũng nêu rõ, việc ông Phạm Minh Trung yêu cầu dừng tiết dạy để học sinh đi dọn vệ sinh, dừng tiết dạy đối với cô H.T.B.H làm ảnh hưởng đến quyền học tập bình thường của học sinh; ảnh hưởng đến danh dự của giáo viên đang giảng dạy tại các lớp 9A1, 8A3, 6A1.

Ngoài ra, theo phản ánh của các thầy cô, trong nhiều cuộc họp của trường, ông Trung có thái độ to tiếng, quát nạt và có lời nói thiếu chuẩn mực, một số vụ việc đã được chính ông Trung thừa nhận. Qua đó cho thấy ông Trung có nhiều lần hành xử thiếu chuẩn mực đạo đức nhà giáo là có cơ sở, vi phạm quy tắc giao tiếp và ứng xử của nhà trường.