Ngày 29-12, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đã kỷ luật cảnh cáo bác sĩ C.M.T vì có hành vi giới thiệu bệnh nhân ra cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân và mua thuốc bên ngoài bệnh viện.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải thông tin ngày 22-12, một bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai khám bệnh nhưng không được cấp sổ khám.

Bệnh nhân sau đó được chỉ định đến phòng khám do bác sĩ C.M.T phụ trách. Sau thăm khám ban đầu, bác sĩ này giới thiệu bệnh nhân đến Phòng khám Đa khoa Thành Long (287 Nguyễn Huệ) để thực hiện một số xét nghiệm với lý do bệnh viện không có máy móc phù hợp.



Đến bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai khám bệnh nhưng bệnh nhân được giới thiệu qua Phòng khám Thanh Long

Sau khi thực hiện xét nghiệm tại cơ sở tư nhân, bệnh nhân quay lại bệnh viện để bác sĩ đọc kết quả, kê đơn thuốc và tiếp tục được giới thiệu mua thuốc tại một quầy thuốc tư nhân gần cổng bệnh viện. Người bệnh nghi ngờ có sự "móc nối" giữa bác sĩ với cơ sở bên ngoài.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoành Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ C.M.T làm bản tường trình, đồng thời họp Hội đồng kỷ luật và thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Sau khi khám, bệnh nhân được giới thiệu qua quầy thuốc tư nhân để mua thuốc

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Cường, dù đây là lần vi phạm đầu tiên của bác sĩ C.M.T nhưng xét tính chất, mức độ vi phạm, bệnh viện quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển bác sĩ sang bộ phận khác, không tiếp xúc với bệnh nhân.