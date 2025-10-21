Korea On-board: Lễ hội Hàn Quốc 2025 tái xuất rực rỡ tại trung tâm thương mại Estella Place

Trải nghiệm văn hóa hàn quốc giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh

Được tổ chức bởi Trung Tâm Thương Mại Estella Place, quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Trung tâm Thương mại Keppel Việt Nam, công ty thành viên trực thuộc Keppel, phối hợp cùng Tổ chức Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư Hàn Quốc (KOTRA) và Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, Lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối văn hóa - thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chương trình khai mạc Lễ hội diễn ra vào tối ngày 17 tháng 10 với sự hiện diện của Ông Kwon Tae han - Quyền Tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM; Ông Jeong Joon kyu - Tổng giám đốc KOTRA, TP.HCM; Ông Yeon Song Heum - Giám đốc Văn phòng đại diện trụ sở chính của Cơ quan Xúc tiến Kinh tế Gangwon-do tại Việt Nam và Ông Lim Kay Siong - Giám Đốc Bộ phận Thương Mại, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam.

Với chủ đề Korea On-board, không gian Lễ hội được thiết kế như một chuyến bay văn hóa, đưa du khách khám phá những điểm đến biểu tượng của Hàn Quốc như Tháp Namsan (Seoul), Đài Thiên Văn Cheomseongdae (Gyeongju), Làng Bích Họa Gamcheon (Busan), Phoenix Snow Park (Pyeongchang) và Vườn Tượng Đá Dolhareubang (Jeju). Đây cũng là những địa điểm check-in lý tưởng cho giới trẻ yêu thích du lịch và văn hóa Hàn Quốc.

Ông LIM KAY SIONG - Giám Đốc Bộ phận Thương Mại, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam

Mua sắm đậm chất Hallyu với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Không chỉ là nơi trải nghiệm văn hóa, lễ hội còn mang đến cơ hội mua sắm các sản phẩm đặc trưng từ Hàn Quốc với mức giá ưu đãi tại các gian hàng KOTRA.

Bên cạnh những chương trình đặc sắc tại khu vực Sảnh Sự Kiện, khách hàng còn có thể tham quan và mua sắm tại các gian hàng trong Trung Tâm Thương Mại với nhiều khuyến mãi độc quyền chỉ có trong thời gian diễn ra Lễ hội.

Đặc biệt, linh vật Ho-rang-ii, chú Hổ biểu tượng của lòng dũng cảm và sự bình an, sẽ trở lại trong diện mạo mới, hóa thân thành cơ trưởng và tiếp viên hàng không, là người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng khách tham quan khám phá hành trình văn hóa Hàn Quốc. Khách hàng là thành viên Rewards+ có hóa đơn mua sắm từ 1 triệu đồng sẽ nhận được phiên bản hổ bông Ho-rang-ii 2025 đáng yêu.

Chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc

Ngoài không gian trưng bày và mua sắm, Lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Hallyu như làm thẻ hành lý, làm hoa kẽm nhung, sân khấu cover Kpop, trình diễn nghệ thuật Hàn Quốc.