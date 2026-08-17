Chiều 15/8, trên đường Võ Nguyên Giáp, Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới do Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk tổ chức đã tiến hành tổng duyệt chương trình xác lập kỷ lục Guinness. Sự kiện có khoảng 500 xe bán tải tham gia, tạo thành đoàn xe chở sầu riêng quy mô lớn. Trong quá trình tổng duyệt, một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông có những lời nói tục tĩu.

Theo nội dung clip, người này đeo thẻ KOL, đứng trên thùng xe bán tải chở sầu riêng và phát ngôn những từ ngữ thiếu chuẩn mực. Sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, ông Nguyễn Quốc Hiệp khẳng định trên Sài Gòn Giải Phóng, sẽ xử lý nghiêm trường hợp này và cũng tự nhận khuyết điểm: “Việc cấp thẻ KOL được sàng lọc và chỉ cấp 60/300 bạn đăng ký. Là người trực tiếp duyệt danh sách, tôi xin nhận khuyết điểm này”.

Được biết, người đàn ông có phát ngôn thiếu chuẩn mực là chủ tài khoản F.V.V. với hơn 100.000 người theo dõi.



Nam Tiktoker có phát ngôn thiếu chuẩn mực. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin mới nhất trên Tuổi Trẻ, Lãnh đạo sở Văn hóa thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết đã làm việc với nam tiktoker trong đoạn video gây xôn xao dư luận. Sau khi làm việc, sở đã thu hồi thẻ KOL, yêu cầu người này viết cam kết và công khai xin lỗi cộng đồng mạng. Hành động của tiktoker này xuất phát từ sự non nớt, bồng bột và nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm của một KOL khi tham gia các hoạt dộng của lễ hội.