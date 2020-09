Knet chỉ ra lý do sao Hàn không nên đến trường: Park Bo Young - Taemin là nạn nhân, nhưng liệu có thuyết phục?

Nhiều năm trở lại đây, người hâm mộ của làng giải trí Hàn Quốc chắc hẳn không còn lạ lẫm với sự xuất hiện của những gương mặt mới và trẻ. Sự nổi tiếng đương nhiên mang lại cho họ rất nhiều điều nhưng cũng gây ra không ít khó khăn. Đặc biệt, các sao nhí hoạt động nghệ thuật quá sớm dễ trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt tại trường học.

Thời gian đây, trên diễn đàn nổi tiếng Hàn Quốc bỗng rộ lên 1 bài đăng gây xôn xao dư luận: "Tôi hiểu tại sao các sao Hàn không nên đến trường dù vẫn đang ở độ tuổi đi học". Tại đây, chủ bài đăng đã lấy ví dụ về những sao là nạn nhân điển hình từng bị bắt nạt ở trường là Kim Sae Ron, Park Bo Young và Taemin (SHINee). Đây đều là những sao nhí đình đám một thời, vì thành công đến quá sớm nên họ không may trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Kim Sae Ron

Kim Sae Ron là một trong những sao nhí có thành tích đáng nể ở Hàn Quốc. Và cũng chính danh tiếng đó đã khiến nữ diễn viên đối mặt với nạn bạo lực học đường.

Bài đăng chia sẻ: "Khi còn là học sinh, Kim Sae Ron đã trở nên rất nổi tiếng sau khi đóng vai chính trong bộ phim The Man From Nowhere. Khi hoàn thành việc quay phim và trở lại trường học, bàn học nơi cô ngồi bị viết đầy những lời lẽ nguyền rủa. Thậm chí cô ấy còn bị những đứa trẻ khác trộm mất giày".

Sao nhí 1 thời Kim Sae Ron ám ảnh với quá khứ từng bị bắt nạt

Kim Sae Ron vụt sáng thành sao sau thành công của The Man From Nowhere

Park Bo Young

Park Bo Young bắt đầu đóng phim từ năm 16 tuổi, khi học cấp 3. Chính vì nữ diễn viên là người nổi tiếng nên học sinh trong trường không khỏi ghen tị với cô. Tuy bắt đầu diễn xuất muộn hơn đàn em Kim Sae Ron nhưng Park Bo Young cũng gặp phải trường hợp bắt nạt tương tự.

Trong bài đăng chỉ ra rằng: "Thời điểm mà phim Scandal Makers gây sốt, Park Bo Young cũng dần trở nên nổi tiếng hơn. Khi kết thúc lịch trình và quay trở lại đi học thì cô phát hiện trong ngăn bàn ngập tràn rác".

Park Bo Young cũng là nạn nhân của bạo lực học đường khi là học sinh cấp 3

Park Bo Young thuở mới chập chững vào nghề

Taemin (SHINee)

Ra mắt dưới trướng SM Entertainment từ khi còn học cấp 3, chính vì vậy không ai là không biết đến cái tên Taemin ở trường. Tuy nhiên thay vì được ngưỡng mộ, kính nể, Taemin lại trở thành nạn nhân của nạn bạo lực học đường và fan cuồng.

"Khi còn học cấp 3, fan cuồng thường theo dõi nhất cử nhất động của Taemin, chụp hình và đùa cợt mỗi khi anh bị ngã. Anh thậm chí còn từng bị 3 kẻ đầu gấu bắt nạt, đá vào bàn và lăng mạ. Mỗi ngày có hàng trăm fan tụ tập ở cổng trường, theo sát mọi nơi để được nhìn thấy Taemin. Anh cũng cố cúi mặt, tránh đi mà không được".

Taemin cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường

Hình ảnh Taemin bị bạn học xô đẩy, vây kín và làm phiền

Trước câu chuyện của các sao kể trên, phần lớn cư dân mạng đều đồng tình rằng tốt hơn hết là những sao nhí nổi tiếng quá sớm thì không nên đi học. Thậm chí, nhiều bình luận còn phân tích và chỉ ra rằng chính sự nổi tiếng đó là con dao 2 lưỡi khiến họ bị bắt nạt và nhận được sự chú ý không mong muốn ở trường.

Tuy nhiên đây vẫn chỉ là ý kiến 1 chiều và chưa thật sự thuyết phục, bởi giáo dục ban đầu vốn rất quan trọng, đặc biệt là ở độ tuổi thanh thiếu niên. Chưa kể, các ngôi sao hoàn toàn có thể đăng ký học tại các ngôi trường nghệ thuật, nơi có nhiều ngôi sao tầm tuổi mình.

Một số bình luận nổi bật của netizen: - Không hiểu sao nhiều bạn học cùng trường thậm chí còn bịa chuyện rằng những người nổi tiếng đi bắt nạt bạn học. - Bạn tôi sống cùng khu nhà với Kim Sae Ron kể rằng cô ấy còn bị nguyền rủa bằng những chữ viết ở công viên, tường gạch và nhà hàng. - Có vẻ như các sao nữ trẻ dễ trở thành nạn nhân hơn. - Không phải làm bạn với người nổi tiếng sẽ dễ dàng hơn sao? Thật ác độc! - Kể cả thực tập sinh cũng có thể bị bắt nạt ở trường.

Nguồn: Allkpop, Naver