Kinh nghiệm chọn thịt heo sạch, rõ nguồn gốc cho người tiêu dùng Việt

Sự đa dạng trong cách chế biến món ăn, giá thành phải chăng cũng như cung cấp nhiều chất dinh dưỡng chính là lý do giúp loại thực phẩm này được người nội trợ lựa chọn thường xuyên và sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm thịt heo sạch, có thương hiệu uy tín.

Kinh nghiệm chọn thịt heo sạch

Hiện nay, đa phần người mua đánh giá chất lượng thịt heo dựa vào cảm quan về sắc thịt, độ đàn hồi… Bên cạnh đó, các yếu tố nguồn gốc, bảo quản, vận chuyển, cũng như chăn nuôi... góp phần vô cùng quan trọng trong việc đánh giá chất lượng và độ ngon của thịt lại khó để kiểm tra nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Nhiều người tiêu dùng quan tâm tới nơi bán thịt heo sạch

Vì vậy, những sản phẩm thịt heo được sản xuất từ quy trình chăn nuôi khép kín đang được người tiêu dùng thông minh tìm mua như một giải pháp để đảm bảo nguồn thịt an toàn.

Chị Thúy Hồng (Q. Tân Bình, TP.HCM) cho biết: "Tôi thường mua thịt heo trong siêu thị có uy tín vì tin vào sự kiểm soát của nhà phân phối, sản phẩm lại có nguồn gốc rõ ràng, trên bao bì có ghi ngày tháng giết mổ và hạn sử dụng... Gần đây, tôi được biết có những nhà bán lẻ thậm chí còn đầu tư hệ thống trang trại, kiểm soát toàn bộ quá trình nuôi, giết mổ, vận chuyển... để đảm bảo cung cấp nguồn thịt heo an toàn đến người tiêu dùng. Nếu vậy thì rất an tâm!"

Các sản phẩm thịt heo được bày bán tại MM đều có mã QR truy xuất thông tin

Bên cạnh yếu tố nguồn gốc, nhiều người tiêu dùng còn quan tâm đến cả quá trình chăn nuôi, giết mổ và vận chuyển tới nơi tiêu thụ. Chị Thu Thủy (Quận 3, TP.HCM) chia sẻ: "Khoảng 2 năm nay, tôi thường tới hệ thống siêu thị MM Mega Market để mua các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đặc biệt là thịt heo cho bữa ăn của cả nhà. Điều làm tôi trung thành với sản phẩm tại MM là vì trên bao bì của mỗi sản phẩm tươi sống đều có mã QR truy xuất nguồn gốc, chỉ cần quét mã, ngay lập tức tôi biết được sản phẩm có xuất xứ từ đâu, thu hoạch ngày nào, đạt những tiêu chuẩn nào về an toàn vệ sinh thực phẩm và quy trình quản lý chất lượng. Vì tôi biết MM đã phát triển trạm trung chuyển thịt heo, vận hành bởi mô hình hợp tác với nông dân, nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGAP với sự kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình khép kín. Với tôi, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu!"

Sản phẩm tin cậy của người nội trợ

Trạm trung chuyển thịt heo của MM Mega Market mà chị Thủy nhắc tới ở trên được vận hành tuân theo tiêu chuẩn VietGAP và HACCP khép kín từ trang trại đến bàn ăn. Ngay từ khâu chọn hộ chăn nuôi để hợp tác, công ty đưa ra những tiêu chí khắt khe như hộ chăn nuôi phải có chứng nhận VietGAP, môi trường chăn nuôi phải đảm bảo an toàn cho người, gia súc, môi trường. Các loại thuốc thú y, kháng sinh, vaccine và thức ăn chăn nuôi phải trong danh mục được phép lưu hành và sử dụng theo đúng liều lượng, hướng dẫn của Cơ quan Thú y.

Sản phẩm thịt heo tại MM được kiểm soát nghiêm ngặt

Heo tại các trang trại chăn nuôi đều được đeo vòng truy xuất nguồn gốc và được kiểm tra thể trạng trước khi đưa vào giết mổ và tiêu thụ. Quá trình vận chuyển thịt heo sử dụng xe lạnh chuyên dụng có gắn thiết bị theo dõi nhiệt độ suốt hành trình. Thịt heo sơ chế, đóng gói và trưng bày trong điều kiện nhiệt độ phù hợp, đảm bảo chuỗi cung ứng lạnh xuyên suốt các quá trình, chất lượng thịt an toàn và giữ vị ngon.

Đây chính là yếu tố tạo nên thương hiệu thịt heo "We are Fresh" của MM đã nhận được sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng chuyên nghiệp là các nhà hàng, khách sạn, và là sự lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng trên khắp cả nước. Từ hai trạm trung chuyển tại Đồng Nai và Hà Nội, mỗi ngày hàng tấn thịt heo sạch "We are Fresh" được phân phối rộng khắp cho 21 trung tâm MM trải dài từ Bắc đến Nam.

Bên trong trạm trung chuyển thịt heo của MM

Ông Bruno Jousselin, Tổng Giám đốc Điều hành của MM Mega Market Việt Nam chia sẻ: "Từ những ngày đầu hiện diện tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đã theo đuổi mô hình "Từ trang trại đến bàn ăn" với mong muốn mang đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối về nguồn gốc và chất lượng khi mua sắm cho bữa ăn gia đình tại MM. Hiện tại, chúng tôi có hai trạm trung chuyển thịt, mỗi trạm đang kết nối với hàng trăm nông hộ chăn nuôi đạt chuẩn. Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác nhằm đảm bảo sự ổn định nguồn cung cho thị trường, cũng như đảm bảo đem đến sản phẩm thịt heo sạch với giá tốt nhất tới khách hàng".