Kinh hoàng vay 900 triệu đồng, trở thành con nợ hàng chục tỷ đồng

Đối tượng Nhân và tang vật vụ án (Ảnh: M.T)

Do cần vốn kinh doanh khách sạn, tháng 3/2020, anh H.N.C. (trú TP Hội An, Quảng Nam) đã mượn của Nguyễn Nghĩa Nhân nhiều lần với tổng số tiền 900 triệu đồng, lãi suất từ 45 – 60%/tháng.

Quá trình kinh doanh, anh C. đã trả cả gốc và lãi cho Nhân khoảng 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến tháng 6/2020, tính cả gốc và lãi, anh C. vẫn còn nợ Nhân đến 3 tỷ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quá trình hoạt động kinh doanh khách sạn gặp khó khăn, sau đó anh C. không có khả năng trả lãi nên bị Nhân đe dọa, ép viết giấy mượn tiền. Tổng số tiền lãi và gốc tính đến tháng 10/2020 anh C. còn nợ Nhân là 12 tỷ đồng.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang khi Nhân đang nhận tiền và ép anh C. viết giấy nhận nợ.

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an tạm giữ hơn 247 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 14 tờ giấy cho vay mượn tiền, một xe ô tô, một cây mã tấu và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, Nhân đã cho hơn 20 người vay và thu lợi từ việc cho vay trên 10 tỷ đồng.