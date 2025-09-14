Kinh hoàng nữ ca sĩ bị quay lén cảnh thay đồ bằng 5 camera ẩn bao vây cực kỳ tinh vi

Trên mạng xã hội X, nữ idol Aoi Marin (cựu thành viên nhóm MELODY MELLOW) tiết lộ cô phát hiện 5 chiếc camera ẩn quay lén trong phòng thay đồ vào cuối tháng 8. Những chiếc camera ẩn này được ngụy trang thành mắc áo và ổ sạc điện thoại, khiến chúng khó bị phát hiện.

Mặc dù quản lý luôn theo sát Aoi Marin nhưng vẫn để lọt những chiếc camera ẩn này vào phòng thay đồ. Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ thủ phạm ngay tại hiện trường. Vụ việc này khiến nữ idol cảm thấy kinh hãy và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cô không phát hiện ra camera ẩn.

Phát hiện 5 camera ẩn trong phòng thay đồ của Aoi Marin

Aoi Marin còn cảnh báo các nghệ sĩ cần cẩn thận môi trường xung quanh: "Gửi đến tất cả nghệ sĩ, đặc biệt là những người đang chụp ảnh, xin hãy cẩn thận. Chuyện này xảy ra trong buổi chụp hình riêng với fan mà tôi tin tưởng, quản lý cũng có mặt. Nhưng vẫn có đến 5 camera ẩn trong phòng thay đồ. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không phát hiện ra chúng".

Những chiếc camera ẩn này được ngụy trang tinh vi thành móc áo...

... và ổ sạc điện thoại

Vụ việc của Aoi Marin lại 1 lần nữa gióng lên cảnh báo vấn nạn quay lén ở làng giải trí. Vấn nạn quay lén đã trở thành một trong những góc khuất tăm tối và nhức nhối nhất của làng giải trí châu Á. Trong giới giải trí, nạn nhân của vấn nạn này có thể là các nữ diễn viên, ca sĩ hay cả những người không nổi tiếng có mối quan hệ với người của công chúng. Những video, hình ảnh này sau đó được phát tán trong các phòng chat riêng tư hoặc trên các trang web đen, gây ra tổn thương tâm lý và hủy hoại danh dự của nạn nhân.

Những nạn nhân của quay lén gồm có Chung Hân Đồng, Goo Hara, Tablo (Epil High), Giang Tổ Bình... Còn những kẻ quay lén, phải đứng trước vành móng ngựa gồm Jung Joon Young, Park Dae Sung. Vấn nạn quay lén là một lời nhắc nhở đau lòng về mặt tối của hào quang. Nó cho thấy rằng ngay cả những người tưởng chừng như có tất cả cũng có thể trở thành nạn nhân của những hành vi tàn bạo, và cuộc chiến chống lại nó vẫn còn là một chặng đường dài.

Nhiều ngôi sao châu Á là nạn nhân của quay lén

Nguồn: Koreaboo