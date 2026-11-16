Kinh hoàng hiện trường vụ cháy dãy nhà 4 tầng ở Thái Lan: 11 người thiệt mạng, 36 người bị thương

Khoảng 3h20 ngày 16/11/2026, cảnh sát đồn Patong, huyện Kathu, tỉnh Phuket (Thái Lan) nhận được tin báo về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực Soi Tan, đường Phang Muang Sai Kor, phường Patong.

Ngay sau đó, cảnh sát đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc chính quyền thành phố Patong, đội cứu hộ tình nguyện của Quỹ Kusoldharm Phuket và xe cứu thương Bệnh viện Patong đến hiện trường ứng cứu.

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều khu vực bên trong tòa nhà kinh doanh và cho thuê xe máy (Ảnh: Khaosod)

(Ảnh: Khaosod)

4-085926.jpg

Nhiều xe máy đỗ bên ngoài cửa hàng bị lửa thiêu rụi, hư hỏng sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: Khaosod)

Khi lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đang bùng phát dữ dội bên trong một tòa nhà thương mại được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh và cho thuê xe máy. Khói đen bao trùm khu vực, khiến công tác chữa cháy và cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nhà chức trách đã huy động 5 xe chữa cháy, liên tục phun nước khống chế ngọn lửa. Sau khoảng 40-50 phút, đám cháy cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, sau khi dập lửa, lực lượng chức năng vẫn phát hiện các tia lửa điện do hiện tượng chập điện xuất hiện rải rác, buộc phải tiếp tục theo dõi và kiểm tra an toàn tại hiện trường.

Vụ hỏa hoạn khiến 5 căn nhà thương mại cao 4 tầng bị hư hại. Nhiều xe máy đỗ tại khu vực cửa hàng cũng bị lửa thiêu rụi hoặc hư hỏng.

Ảnh: Khaosod

Một người có mặt tại hiện trường kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc, người này đang nằm sử dụng điện thoại bên trong tòa nhà thì bất ngờ nghe thấy âm thanh giống như có hỏa hoạn. Không xác định được ngọn lửa bắt nguồn từ vị trí nào, người này lập tức chạy xuống dưới để đảm bảo an toàn khi khói đã lan dày đặc bên trong tòa nhà.

Theo thông tin cập nhật sau khi kiểm tra hiện trường, vụ cháy khiến 11 người tử vong, phần lớn do ngạt khói, và 36 người bị thương . Toàn bộ những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn và tổng giá trị thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: Amarintv